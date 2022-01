Calciomercato Sassuolo LIVE: domani la firma di Moro

Canale Sassuolo vi accompagnerà per il mese di gennaio con il LIVE del Calciomercato: un articolo in continuo aggiornamento con tutte le ultime news di mercato della Prima Squadra maschile e femminile e delle squadre giovanili. Ogni aggiornamento sarà corredato con il link allo specifico articolo contenente tutti i dettagli. Salvate l’articolo tra i preferiti per non perdere neanche una notizia sulla finestra invernale 2022 del Calciomercato del Sassuolo!

Tabellone Calciomercato Sassuolo Gennaio 2022

Acquisti ufficiali: Ceide (’01, AS, Rosenborg, prestito con obbligo di riscatto), Tressoldi (’99, DC, Gremio, fine prestito), Ciervo (’02, AS, Roma, prestito con obbligo di riscatto).

Cessioni ufficiali: Babacar (’93, P, Copenaghen, definitivo), Boga (’97, AS, Atalanta, definitivo), Goldaniga (’93, DC, Cagliari, definitivo), Russo (’01, POR, Sint-Truiden, prestito).

In attesa di ufficialità: Moro (’01, P, Padova, definitivo)

Trattative in entrata: Aramu (’95, AD, Venezia, ?), Bajrami (’99, TQ, Empoli, ?), Berti (’04, TQ, Cesena, definitivo), Cordoba (’97, AS, Athletic Bilbao, ?), Elyounoussi (’94, AS, Southampton, ?), Grando (’00, POR, Gremio, ?), Gyasi (’94, AS, Spezia, definitivo), Kokcu (’00, CC, Feyenoord, ?), Leverbe (’97, DC, Pisa, ?), Masouras (’94, Olympiakos, AS, definitivo), Miculescu (’01, P, UTA Arad, definitivo), Parisi (’00, TS, Empoli, ?), Porozo (’00, DC, Boavista, ?), Ribeiro (’99, DC, Belenenses, ?), Sinisterra (’99, AS, Feyenoord, definitivo), Solbakken (’98, AD, Bodo/Glimt, definitivo), Strefezza (’97, AD, Lecce, definitivo), Vignato (’00, AS, Bologna, prestito con diritto).

Trattative in uscita: Ayhan (’94, DC, Colonia-Trabzonspor, definitivo), Defrel (’91, P, Saint-Etienne-Salernitana-Sampdoria, ?), Djuricic (’92, TQ, Inter-Milan-Feyenoord, parametro zero), Ferrari (’92, DC, Lazio, ?), Frattesi (’99, CC, Inter-Milan-Juventus, ?), Marchizza (’98, TS, Hellas Verona, prestito), Muldur (’99, TD, Trabzonspor-Galatasaray, definitivo), Odgaard (’99, P, Brondby, ?), Rogerio (’98, TS, Newcastle, ?), Scamacca (’99, P, Juventus-Inter, Arsenal, Newcastle, Borussia Dortmund, ?), Schiappacasse (’99, AS, Penarol, prestito), Traorè (’00, TQ, Sampdoria, ?).

Legenda: (anno di nascita, ruolo, squadra di provenienza/destinazione, modalità di trasferimento).

30 GENNAIO

22:30 – Marco Pinato è conteso da Brescia e SPAL.

22.16 – Luca Moro sarà un nuovo giocatore del Sassuolo, domani la firma.

21.32 – Per Gregoire Defrel alla Samp manca l’intesa sulla formula del trasferimento.

17.44 – Con l’accelerata per l’arrivo di Lorenzo Lucca in neroverde, la Sampdoria prova a riportare Grégoire Defrel in blucerchiato.

09.53 – Il Sassuolo prova ad anticipare l’arrivo di Lorenzo Lucca già a gennaio.

29 GENNAIO

14.26 – Brian Oddei rimarrà a Sassuolo: nonostante l’accordo con l’Alessandria, il giocatore dovrebbe non ripartire per un nuovo prestito.

9.39 – L’arresto di Schiappacasse blocca il prestito al Peñarol, il club non vuole più il giocatore.

9.26 – CDS: Giacomo Raspadori è il primo obiettivo del Napoli per il mercato estivo.

9.12 – Il Sassuolo avrebbe trovato l’accordo con il Padova per Luca Moro.

28 GENNAIO

18:58 – UFFICIALE – RICCARDO CIERVO E’ UN NUOVO CALCIATORE DEL SASSUOLO.

10.45 – Offerta di 45 milioni di euro da parte del Borussia Dortmund per Gianluca Scamacca.

10.00 – Su Gregoire Defrel ci provano anche Salernitana e Saint-Etienne.

7.13 – Marco Pinato potrebbe cambiare maglia e passare in prestito al Brescia.

27 GENNAIO

16.30 – Il punto sul mercato di Carnevali: “Ciervo è in arrivo, tante richieste per Frattesi e Scamacca”

15.12 – Sassuolo ancora interessato a Federico Gatti del Frosinone.

10.07 – Esclusiva: Primavera, José Estevez (2003) in prestito nella Tercera Division Spagnola.

26 GENNAIO

20.18 – L’Ajman Club ha provato a strappare al Sassuolo Isaac Karamoko (2002).

15.30 – C’è l’offerta del Newcastle per Rogerio.

14.21 – Nuovi contatti Padova-Sassuolo per Luca Moro (2001).

11.02 – Sempre più vicino l’arrivo di Riccardo Ciervo in maglia neroverde.

10.51 – Mattia Aramu è finito nel mirino del Sassuolo.26

25 GENNAIO

15.27 – Alessandro Biondelli (2003) in prestito al Cesena.

12.57 – Riccardo Ciervo potrebbe essere girato in prestito alla Reggina.

11.33 – Trattativa tra Newcastle e Sassuolo per Rogerio.

11.06 – E’ fatta per l’arrivo a titolo definitivo di Riccardo Ciervo dalla Roma.

24 GENNAIO

20.30 – Interesse per Riccardo Ciervo (2002) della Roma.

19.16 – Rinforzo per l’Under 17: arriva Matteo Cipolletti (2005) dalla Roma.

18.09 – UFFICIALE: Jeremie Boga è un calciatore dell’Atalanta.

17.45 – Su Kaan Ayhan si muove anche il Colonia.

15.03 – Alessandro Russo in prestito al Sint-Truiden: è ufficiale.

22 GENNAIO

16.00 – Alessandro Russo e Brian Oddei non convocati da Alessandria e Crotone nelle partite di serie B di oggi: i due cambieranno presto squadra.

10.37 – Giovanni Carnevali blocca la partenza di Kaan Ayhan: rimarrà a Sassuolo.

21 GENNAIO

23.37- UFFICIALE – Khouma El Babacar ceduto al Copenaghen a titolo definitivo.

19.12 – Sfida al Torino per Jackson Porozo (2000) del Boavista.

16.46 – La Sampdoria mira alla coppia Traorè-Defrel.

14.46 – in corso trattativa tra il Sassuolo e il Feyenoord per Orkun Kokcu (2000).

12.13 – UFFICIALE – Emile Ceide è un nuovo giocatore del Sassuolo.

11.25 – L’Alessandria interessata a Brian Oddei (2002).

10.03 – Alessandro Russo (2001) giocherà al Sint-Truiden, in Belgio.

20 GENNAIO



21.51 – Khouma Babacar è ad un passo dal Copenaghen. E’ atteso domani in città.

13.57 – Nedim Bajrami rifiuta il Sassuolo e resta all’Empoli fino a giugno

11.30 – Gyasi: “Io vice Boga? Vedremo…”. Ma Carnevali smentisce: “Non ci interessa”

19 GENNAIO

21.40 – Gianluca Scamacca è finito nel mirino di due club inglesi.

12.39 – Il Bologna ha rifiutato la prima offerta del Sassuolo per Emanuel Vignato.

12.23 – Brian Oddei (2002) è richiesto in Serie B dall’Ascoli.

11.41 – Lorenzo Giordano (2003) passa dal Santa Maria alla Real Aversa.

10.00 – Emil Ceide ha svolto le visite mediche con il Sassuolo.

18 GENNAIO

12.29 – Esclusiva CS: Francesco Citarella (2003) alla Primavera del Perugia.

10.17 – Alessandro Mercati (2002) nel mirino dell’Ancona-Matelica.

17 GENNAIO

21.20 – Emil Ceide ha salutato il Rosenborg, sbarcherà in Italia nei prossimi giorni.

15.07 – Sembrano risolti i problemi di commissione che hanno bloccato l’affare Boga-Atalanta.

11.00 – Dopo Henrique e Ruan, piace anche Gabriel Grando (2000) del Gremio.

10.20 – Il Sassuolo ha cercato il Parma per Valentin Mihaila (2000).

15 GENNAIO

13.21 – Lunedì incontro tra Sassuolo e Verona per Riccardo Marchizza.

11.39 – Il Brondby ha chiesto informazioni per Jens Odgaard (1999).

14 GENNAIO

20.14 – Non è oggi il giorno di Emil Ceide: il giocatore è ancora in Norvegia.

17.34 – La Juventus Women sta valutando se richiamare Sofia Cantore dal prestito al Sassuolo Femminile.

12.55 – Sfuma il colpo Jacopo Surricchio, il centrocampista si trasferirà alla Roma.

13 GENNAIO

20.08 – Trattativa con l’Empoli per Nedim Bajrami.

12.05 – Il Sassuolo sfida la Roma per Jacopo Surricchio (2006) del Teramo.

12 GENNAIO

20.24 – Fatta per Emil Ceide: il norvegese sarà venerdì in Italia.

20.03 – Ora è ufficiale: Edoardo Goldaniga al Cagliari a titolo definitivo.

17.13 – Anche il Derby County ha messo gli occhi su Amad Diallo. Ora la trattativa per il Sassuolo si complica.

16.42 – Il Saint-Etienne ha mostrato interesse per Khouma Babacar.

11 GENNAIO

17.23 – Il Sassuolo cerca rinforzi anche a centrocampo: nel mirino c’è Michel Aebischer, in forza allo Young Boys.

11.38 – Nicolas Schiappacasse vicino ad un nuovo prestito al Penarol.

11.09 – Il Padova blocca la cessione di Luca Moro al Sassuolo.

11.02 – Tentativo del Sassuolo per Emanuel Vignato, ma il Bologna non lo vuole cedere.

10 GENNAIO

22.35 – Secondo quanto riporta Nicolò Schira, il Sassuolo ha chiesto informazioni al Manchester United per Amad Diallo, in uscita dai Red Devils.

21.15 – Edoardo Goldaniga è sempre più vicino al Cagliari, si attende l’esito del tampone molecolare.

18.35 – L’Hellas Verona su Riccardo Marchizza, in prestito all’Empoli.

17.21 – Khouma Babacar annuncia l’addio all’Alanyaspor.

16.53 – Il Trabzonspor si allontana da Kaan Ayhan e inizia a studiare altre soluzioni.

9 GENNAIO

22.09 – Il Sassuolo supera il Galatasaray per Emil Ceide (2001) del Rosenborg.

8 GENNAIO

12.03 – La Juventus è fortemente interessata a Gianluca Scamacca per giugno: possibile incontro tra le parti nei prossimi giorni.

11.11 – Andrei Marginean (2001) richiesto dall’Imolese in Serie C.

10.21 – Per il dopo Boga si pensa a Inigo Cordoba del Go Ahead Eagles.

7 GENNAIO

22.16 – I neroverdi hanno messo gli occhi su Maxime Leverbe, difensore francese del Pisa.

6 GENNAIO

13.40 – Brian Oddei sarà richiamato dal prestito al Crotone, per lui è pronto un nuovo prestito.

4 GENNAIO

17.14 – Il Sassuolo ha messo gli occhi su Nedima Bajrami, trequartista dell’Empoli.

3 GENNAIO

14.25 – Offerta del Sassuolo per Ola Solbakken del Bodø Glimt.

11.20 – Filip Djuricic proposto a Inter e Milan.

10.55 – La Sampdoria torna su Gregoire Defrel.

2 GENNAIO

10.24 – Sondaggio del Sassuolo per Emmanuel Gyasi dello Spezia.

1 GENNAIO

18.54 – E’ fatta per il passaggio di Edoardo Goldaniga al Cagliari.

16.30 – Visite mediche in corso per Boga, manca solo l’ufficialità del suo passaggio all’Atalanta.

31 DICEMBRE

11.43 – Sassuolo su Gabriel Strefezza del Lecce, che non vuole cederlo a gennaio.

30 DICEMBRE

12.48 – Khouma Babacar potrebbe tornare a gennaio dal prestito all’Alanyaspor: Pisa e Brescia alla finestra.

11.55 – L’Inter sta pensando a Filip Djuricic per giugno. Il serbo è in scadenza con il Sassuolo.

10.16 – Il Sassuolo guarda in Norvegia per il proprio attacco: piace Emil Ceide (2001).

29 DICEMBRE

21.46 – Nonostante le voci di mercato, Kaan Ayhan non lascerà il Sassuolo nella sessione invernale di mercato.

19.20 – Il Sassuolo fa sul serio per Luca Moro, centravanti in prestito al Catania, e ha presentato un’offerta al Padova, club proprietario del cartellino.

7.12 – Gianluca Scamacca non andrà alla Juventus nel mercato di gennaio.

28 DICEMBRE

17.46 – Sondaggio del Sassuolo per Tomas Ribeiro del Belenenses.

12.53 – Il Galatasaray piomba su Muldur: pronta un’offerta per il prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto.

10.20 – Il Sassuolo valuta anche Luis Sinisterra del Feyenoord come sostituto di Boga.

27 DICEMBRE

18.19 – Ad un passo la cessione di Edoardo Goldaniga al Cagliari.

15.39 – Il Sassuolo sta già pensando al sostituto di Boga: piace Elyounoussi del Southampton.