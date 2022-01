Calciomercato Sassuolo: i neroverdi provano ad anticipare l’arrivo di Lucca

Dopo aver chiuso il colpo Moro, il Sassuolo continua a pensare al futuro. Nelle ultime ore, stando a quanto riporta Sky Sport, i neroverdi hanno deciso di provare ad affondare il colpo per Lorenzo Lucca in modo tale da portarlo alla corte di Dionisi già a gennaio. Se prima il Pisa non voleva saperne, ora sembra che si sia aperto uno spiraglio che porta in questa direzione.

Resta sempre da definire il costo del cartellino: la squadra toscana spinge per 15 milioni, mentre il Sassuolo per ora si è fermato a 10. In caso di arrivo già a gennaio di Lucca, Defrel potrebbe partire in direzione Sampdoria, dove Giampaolo lo accoglierebbe a braccia aperte. L’impressione è che le ultime quarantotto ore di mercato saranno caldissime. Per tutelarsi dall’addio di Lucca, il Pisa ha praticamente bloccato Puscas.