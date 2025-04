Sassuolo Femminile, tris al Como per festeggiare la Pasqua: doppietta per Clelland

Terza vittoria di fila per il Sassuolo Femminile di Gian Loris Rossi. Dopo i successi con Sampdoria e Napoli, le neroverdi piegano anche il Como Women con un netto 3-0. Decisiva ancora una volta Lana Clelland, autrice di una doppietta.

Leggi anche > Sassuolo Femminile, seconda vittoria di fila: Dhont piega il Napoli

Neanche il tempo di cominciare e la sfida del Ricci si sblocca subito. Al 2′ minuto, infatti, Kramzar sbaglia la misura del retropassaggio regalando la palla a Clelland che da sola in area può girare in porta con un gran mancino per l’1-0. La squadra ospite non riesce a reagire creando dei pericoli e al 29′ il Sassuolo trova la rete del raddoppio, ancora con l’attaccante scozzese. Su un contropiede giostrato alla perfezione, Dhont apparecchia con l’assist in area mentre Clelland è glaciale: prima dribbla l’uscita di Gilardi, poi deposita in rete col piattone che vale la doppietta. Passano solo sette minuti e le neroverdi calano il tris. Corner perfetto calciato da Dhont, Clelland ci prova di testa ma la traversa le dice stavolta di no: sul rimpallo, Gallazzi è però più lesta di tutte nel tap-in sulla linea di porta. Nel finale, le neroverdi vanno vicine alla quarta marcatura, ma Hansen respinge sulla linea una conclusione di Dhont.

A inizio ripresa, il Como Women sembra poter riaprire la gara, ma la rete sotto porta di Kerr viene annullata per fuorigioco. Il Sassuolo sfiora il quarto gol con Perselli, ma un grande intervento di Gilardi nega la gioia del gol alla neroverde. C’è gioia anche per Durand, che al 71′ si rende autrice di una strepitosa parata sulla bella conclusione di Kramzar. Finisce dunque 3-0, con le neroverdi che ipotecano definitivamente la salvezza (mai stata in dubbio in questa Poule Scudetto) e si apprestano a vivere le ultime due giornate della regular season. Dopo un turno di stop, le ragazze di Rossi torneranno in campo il primo weekend di maggio nella complessa trasferta di Roma con la Lazio: vincere significherebbe portarsi a -1 dalle biancocelesti, prime nella classifica della Poule Salvezza con 35 punti.

Tabellino Sassuolo-Como Femminile

SASSUOLO-COMO 3-0

RETI: 2′, 29′ Clelland (S), 36′ Gallazzi (S).

SASSUOLO (4-3-3): Durand; Brustia, Orsi, Caiazzo, Fusini (83′ De Rita); Fisher (73′ Hagemann), Gallazzi, Doms; Clelland (90′ Monterubbiano), Perselli (73′ Chmielinski), Dhont (82′ Sabatino).

A disposizione: Lonni, Pleidrup, Brignoli.

Allenatore: Gian Loris Rossi.

COMO WOMEN (4-3-1-2): Gilardi: Marcussen (67′ Bergersen), Hansen (45′ Olaussen), Rizzon, Guagni (45′ Karlenäs); Kramzar, Vaitukaityte (45′ Engman), Picchi (59′ Conc); Nishler; Kerr, del Estal.

A disposizione: Soggiu, Aprile, D’Agostino, Bou, Marchiari, Liva.

Allenatore: Stefano Sottili.

Ammonite: 7′ Brustia (S), 87′ Hagemann (S), 89′ Sabatino (S).

Espulse:

Arbitro: Sig. Gauzolino di Torino.

Assistenti: Sig. Marra di Agropoli e Sig. Galieni di Ascoli Piceno.

IV Ufficiale: Sig. Carrisi di Padova.