Campionati Giovanili: le Marche ospiteranno le Fasi Finali (e non l’Emilia-Romagna)

Svolta nei Campionati Giovanili: dopo sei stagioni, le Fasi Finali dei Campionati Giovanili Serie A e B (dall’Under 18 all’Under 15) non verranno disputate in Emilia-Romagna. Era il 2016 quando la nostra regione “soffiò” questa kermesse alla Toscana, con Chianciano Terme e Montepulciano che hanno visto passare generazioni di talenti sui propri campi. Come comunicato dalla FIGC, sarà la Regione Marche ad organizzare le Fasi Finali, in tutto 16 gare di Calcio a 11 e 8 gare di Calcio a 5: dal 15 al 30 giugno, i Comuni di Ascoli (Stadio Cino e Lillo del Duca), Fermo (Stadio Bruno Recchioni), San Benedetto del Tronto (Stadio Riviera delle Palme), Tolentino (Stadio della Vittoria), Matelica (Stadio Giovanni Paolo II) e Ancona (Palarossini), mettendo a disposizione i propri impianti, saranno il palcoscenico della più importante manifestazione d’Italia di calcio giovanile, con ben 9 titoli nazionali in palio a livello professionistico e dilettantistico.

Nessuna squadra giovanile del Sassuolo parteciperà a questa edizione di Fasi Finali, così com’è stato nelle precedenti sei edizioni disputate in Romagna, tra i campi di Cesena e Ravenna: l’ultima squadra in corsa, l’Under 16 di Baiocchi, è stata eliminata dalla Juventus domenica scorsa.

