FINALE Juventus-Sassuolo Quarti Under 16 3-0: 2006 eliminati dal campionato

Benvenuti sulla diretta di Juventus-Sassuolo, ritorno dei Quarti di Finale del Campionato Under 16. Il match è in programma oggi, domenica 29 maggio, alle ore 15 presso l’Ale&Ricky di Vinovo. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro la Juventus su questa pagina. Forza Sasol!

Diretta Juventus-Sassuolo Under 16

3-0

16.48 FINISCE QUI! Termina a Vinovo la grandissima stagione del Sassuolo Under 16, sconfitto per 3-0 dalla Juventus (gol di Boufandar, Scienza e Nuti) dopo l’1-1 del Mapei Football Center.

83′ Piras non blocca il pallone e lo rende disponibile per Petito, che commette fallo in attacco su Scarpetta.

83′ Lattanzi svernicia Crapisto e va al cross in mezzo: corner guadagnato. Sarà una delle ultime azioni per il Sassuolo.

81′ Fallo da dietro di Mazzoni a centrocampo: ammonito il capitano del Sassuolo.

79′ GOL JUVE! E stavolta il tris arriva con la deviazione decisiva di Nuti, abile a trafiggere Viganò in scivolata e in contro tempo.

79′ VIGANO’! Il nostro portiere chiude la saracinesca a Nuti, negandogli la gioia del 3-0.

78′ Biliboc si invola sulla fascia, Piccolo lo sbilancia regolarmente costringendolo a cedere palla a Nuti: tiro di prima su cui Seminari blocca tutto.

76′ Proteste vibranti del Sassuolo per un presunto fallo di mano in area sul tiro a botta sicura di Giacomo Benvenuti: l’arbitro fa proseguire, lo stesso Benvenuti subisce fallo da Crapisto.

75′ Triplo cambio per la Juve, che usa l’ultimo slot: fuori Ngana, Pagnucco e Pugno, dentro Nuti, Giorgi e De Salvo.

74′ Seminari! Azione confusa nella trequarti campo della Juve, il pallone arriva dopo qualche batti e ribatti a Seminari che tira di collo destro dal limite: bene Piras a terra.

71′ Occasione Sassuolo! I neroverdi non sfruttano un tre contro due invitantissimo: Fontanini allarga per Lattanzi, che si allunga palla superando Scarpetta ma non Piras, uscito dai pali per prendere la sfera.

68′ Cross di Suplja per Benvenuti, che tocca di testa mettendo fuori: timide proteste per un presunto corner, che non viene accordato.

67′ Barani si accentra e tocca per Suplja, bravo a difendere palla dall’aggressione di Scarpetta: punizione Sassuolo dalla trequarti.

67′ Manca un quarto d’ora circa alla fine della partita: al Sassuolo servono tre gol per passare il turno e, con questa Juve, si può dire che abbiamo un piede e mezzo fuori dal campionato.

66′ Tiro sporco di Acatullo che per poco non diventa buono per Fontanini: il Sassuolo si accontenta di un corner.

65′ Cambio Juve: fuori Scienza, dentro Balzano.

65′ Scarpetta perde un brutto pallone in impostazione: ne approfitta Lattanzi, il cui cross è troppo lungo però per Petito, bravo ugualmente a guadagnare una rimessa.

63′ Benvenuti conquista una rimessa da posizione avanzata: il Sassuolo non riesce però ad andare al tiro.

60′ Secondo cooling break di giornata: Baiocchi rileva Cardascio per far posto ad Acatullo.

58′ PARATONA DI VIGANO’! Giacomo Benvenuti perde un pallone sanguinoso in uscita, Pugno lo gira magistralmente per Biliboc che punta l’uomo e va al tiro: colpo di reni di Viganò, che mette in corner.

57′ Pugno scatta sul filo del fuorigioco e va al tiro: ennesima opposizione di Piccolo, che concede solo un corner. La Juve adesso non guarda più in faccia nessuno, vuole solo arrotondare il punteggio.

55′ Occasione Juve! Tiro-cross di Pagnucco che scavalca Viganò e arriva dalle parti di Pugno, che di testa a porta sguarnita non riesce ad indirizzare verso lo specchio.

55′ Fuori Finocchiaro per Biliboc nella Juve.

54′ Bell’uno-due tra Petito e Fontanini, con il numero 11 che cede palla di tacco e va al tiro dal limite: deviazione decisiva di Scarpetta.

53′ Ancora Juve! Ventre si sgancia sulla destra, entra in area e tira: Piccolo salva in corner.

51′ GOL JUVE! Ripartenza fulminante della Juve con Scienza, che chiede ed ottiene un dai e vai lungo con Ngana: glaciale poi il numero 11 a fare 2-0 da due passi.

50′ Petito controlla un lob di Seminari, si gira un paio di volte sul posto e calcia a rete: conclusione centrale, facile per Piras.

48′ Occasione Juve! Ventre scodella un pallone in area per Scarpetta, la palla cade sul destro di Pugno che non se lo fa ripetere due volte e calcia con tutta la forza che ha: il risultato è un pallone fuori dal campo.

47′ Ventre punta Barani, che intercetta il pallone in scivolata.

46′ Occasione Juve! Finocchiaro fa sponda per Ngana, che la mette a lato a porta praticamente sguarnita.

46′ Boufandar si libera di un avversario e tira tra una selva di gambe, tra cui quelle di Piccolo che mura il tentativo.

44′ Occasione Sassuolo! Petito fa perdere l’equilibrio a Nobile ed entra in area dalla sinistra: il suo cross in mezzo viene spazzato in qualche modo dalla Juve, sul pallone stava arrivando anche Fontanini che non è però riuscito a battere a rete.

43′ Petito riceve da Seminari e controlla con uno stop a inseguire: la Juve recupera palla.

42′ Barani si sgancia sulla sinistra e prova a crossare: Nobile si oppone e ha anche fortuna nel rimpallo. Rimessa dal fondo Juve.

41′ INIZIA LA RIPRESA! Triplo cambio per il Sassuolo: fuori Tommaso Benvenuti, Iodice e Marazzita, dentro Barani, Giacomo Benvenuti e Fontanini.

15.48 Su un tiro potente di Pugno si conclude il primo tempo tra Juventus e Sassuolo Under 16: bianconeri in vantaggio meritatamente per 1-0 grazie al gol di Boufandar a metà frazione. Per il Sassuolo, poche manovre degne di nota, anche a causa della pesante defezione nel riscaldamento di Anastasini, portato via in ambulanza.

40+2′ Doppio cross interessante di Lattanzi per Petito: fanno buona guardia i due centrali juventini.

4o+1′ Tocco di esterno destro magnifico di Finocchiaro per Pugno ad aggirare la difesa: fuorigioco del numero 9.

39′ Ventre parte in percussione e crossa sul secondo palo: traiettoria troppo lunga per Finocchiaro, Iodice e Viganò controllano la sfera nella sua uscita.

38′ Suplja recupera palla, pensa un po’ al da farsi e poi lancia per Petito, nonostante Lattanzi fosse tutto solo sulla destra.

36′ Gioca in fiducia la Juve, con un dominio netto nei singoli e nella squadra.

33′ Seminari prova a tirare una spallata a Ngana, prendendolo solo di striscio e andando addosso al cancello a bordo campo. Il guardalinee sbandiera ugualmente fallo per la Juve, sul pallone c’è Scienza.

31′ Bel lancio di Seminari per Iodice, che rincorre il pallone ma viene anticipato da Scarpetta: neanche angolo per il Sassuolo, ultimo tocco di Iodice.

30′ Marazzita sfiora un lancio di Finocchiaro concedendo un corner.

27′ Benvenuti e Cardascio raddoppiano su Ventre e guadagnano un buon corner, il primo di giornata.

25′ Pugno fa scorrere la palla, Piccolo lo trattiene impendendogli di partire: graziato il numero 5, che avrebbe forse meritato il giallo.

23′ Benvenuti manda al bar due avversari con una finta di corpo, poi scodella per Suplja trovando però Petito: controllo volente difficile e non perfetto che permette il recupero di Crapisto.

20′ L’arbitro indice un cooling break di un minuto, nonostante a Vinovo la temperatura non sia così asfissiante, anzi.

19′ Vantaggio meritato dei bianconeri, che si erano già resi pericolosi in più di un’occasione.

18′ GOL JUVENTUS! Boufandar porta in vantaggio la Juventus con una staffilata dai 20 metri che si insacca all’angolino basso. Era a terra Ngana per un colpo alla testa subito in precedenza in uno scontro con Mazzoni.

16′ Risale bene il campo la Juve, ma Pugno sbaglia l’apertura sulla destra regalando palla al Sassuolo.

15′ Ha preso un po’ di campo il Sassuolo, che deve alzare il baricentro.

13′ Cross di Benvenuti per Suplja, che può appena spizzare prima che la palla esca in out.

13′ Petito! Dribbling a rientrare di Petito su Nobile e destro potente dal limite: la palla esce di diversi metri.

12′ Boufandar tira al volo dal limite trovando l’opposizione di Piccolo. Si difende come può il Sassuolo, contro una squadra letteralmente indemoniata.

11′ Stavolta il lancio di Scienza per Finocchiaro non sortisce alcun effetto ed esce sul fondo.

9′ Occasione Juve! Finocchiaro calcia d’esterno destro da ottima posizione mancando il bersaglio grosso.

8′ Ancora Juve pericolosa con Finocchiaro: non si accontenta del pari, la Vecchia Signora.

7′ Gioca bene la Juve: Crapisto con un gioco di magia va via sulla sinistra, l’azione prosegue e porta al tiro Pugno, murato da Mazzoni. Lo stesso Crapisto arriva al tiro, ma lo schiaccia a terra e lo rende facile preda di Viganò.

6′ Prova a risalire il campo dalla sinistra il Sassuolo, ma la Juve chiude ogni pertugio e guadagna un out.

5′ Mazzoni si salva in qualche modo sul cross teso di Finocchiaro: Iodice allunga poi in angolo.

4′ Occasione Juve! Cross di Scienza su punizione per la testa di Nobile, che mette alto.

3′ Ngana perde un pallone sanguinoso, Petito ne approfitta ma non riesce il filtrante in area per Lattanzi. Sulla ripartenza, Suplja ferma con le cattive Finocchiaro.

2′ Percussione di Ventre, che entra in area e tira rasoterra: facile Viganò a terra.

1′ Primo cross di Finocchiaro per Ngana, arrivato un filo in ritardo. Riparte la Juve da dietro.

1′ INIZIA JUVE-SASSUOLO U16! Primo possesso in favore del Sassuolo, che attacca da sinistra a destra rispetto alla tribuna di Vinovo.

15.02 Un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’Heysel rispettato dalle squadre in campo prima del fischio d’inizio.

14.49 Le squadre hanno terminato la fase di riscaldamento.

14.41 Al posto di Anastasini dovrebbe giocare Cardascio.

14.27 Jason Anastasini dà forfait: è molto dolorante il numero 10 del Sassuolo, infortunatosi nel corso del riscaldamento. In campo anche i sanitari con la barella: grave perdita per la squadra e infortunio che sembra serio per Anastasini, al quale auguriamo un pronto recupero.

Tabellino Juventus-Sassuolo Under 16

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0

Reti: 18′ Boufandar (J), 51′ Scienza (J), 79′ Nuti (J)

JUVENTUS: Piras, Ventre, Pagnucco (75′ Giorgi), Scarpetta, Boufandar (C), Nobile, Ngana (75′ De Salvo), Crapisto, Pugno (75′ Nuti), Finocchiaro (55′ Biliboc), Scienza (65′ Balzano).

A disposizione: Menino, Meringolo, Nisci, Grosso.

Allenatore: Piero Panzanaro.

SASSUOLO: Viganò, Iodice (41′ Benvenuti G), Benvenuti T (41′ Barani), Marazzita (41′ Fontanini), Piccolo, Mazzoni (C), Suplja, Seminari, Lattanzi, Cardascio (60′ Acatullo), Petito.

A disposizione: Jashari, Crosariol, Taparelli, Thea.

Allenatore: Filippo Baiocchi.

Arbitro: Sig. Vacca di Saronno.

Assistenti: Sig. Savasta di Bra e Sig. Merlino di Asti.

Ammoniti: 81′ Mazzoni (S)

Espulsi:

Note: