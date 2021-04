Serie A, le probabili formazioni di Milan-Sassuolo: Berardi e Locatelli in campo dall’inizio

La 32^ giornata di Serie A vede lo scontro tra Milan e Sassuolo, match in programma mercoledì 21 aprile alle 18:30. Dopo la bella vittoria sulla Fiorentina, il Sassuolo vuole dare continuità agli ultimi risultati per cercare di blindare l’ottavo posto. Il Milan, invece, è alla caccia di punti per tenere viva la lotta per lo scudetto ma soprattutto per blindare il posto in Champions (anche se con la nascita della Superlega non ne avrebbe bisogno, ma è ancora tutto da decidere). Mister De Zerbi dovrebbe rilanciare Berardi dal primo minuto, ma dovrà ancora fare a meno di Caputo. Dal canto suo, Pioli ritroverà Ibrahimovic dopo la squalifica e spera di recuperare anche Calabria.

A difendere la porta neroverde ci sarà ancora Consigli. Al centro della difesa, invece, Chiriches dovrebbe rifiatare e lasciar spazio al brasiliano Marlon, che affiancherà Ferrari. Sugli esterni, invece, il ballottaggio è aperto: sulla destra Toljan insidia prepotentemente Muldur, mentre sulla sinistra Kyriakopoulos, reduce da un gran secondo tempo con la Fiorentina, dovrebbe spuntarla su Rogerio. I mediana dovrebbe rivedersi Locatelli, ex della partita, dal primo minuto e al suo fianco ci sarà uno tra Maxime Lopez e Pedro Obiang, con il francese leggermente in vantaggio sul numero 14. Alle spalle di uno tra Raspadori e Defrel, ad oggi l’italiano è in vantaggio sul francese, ci sarà il trio magico composto da Berardi, Djuricic e Boga.

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Ultimo aggiornamento > Lunedì 19 Aprile, ore 12:30

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic: Ibrahimovic.

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Kalulu, Gabbia, Tomori, Tonali, Meite, Castillejo, Krunic, Brahim Diaz, Leao, Hauge, Mandzukic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Ballottaggi: Dalot-Kalulu 55%-65%, Kjaer-Tomori 60%-40%, Bennacer-Tonali 65%-35%, Saelemakers-Castillejo 55%-45%, Rebic-Leao 60%-40%.

Indisponibili: Maldini.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Theo Hernanandez, Calhanoglu, Castillejo, Saelemaekers, Rebic, Dalot.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Turati, Muldur, Rogerio, Chiriches, Peluso, Magnanelli, Bourabia, Obiang, Traorè, Defrel, Oddei, Haraslin.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Ballottaggi: Toljan-Muldur 55%-45%, Marlon-Chiriches 55%-45%, Kyriakopoulos-Rogerio 55%-45%, Maxime Lopez-Obiang 55%-45%, Raspadori-Defrel 55%-45%.

Indisponibili: Caputo, Romagna.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Rogerio, Djuricic, Berardi.

