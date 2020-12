Serie A Femminile, Pink Bari-Sassuolo 2-4: le neroverdi vincono anche in Puglia

Juventus e Milan chiamano, Sassuolo risponde: le ragazze di mister Gianpiero Piovani superano anche la Pink Bari in trasferta con il risultato di 4-2. Un risultato non scontato, conquistato in rimonta dopo l’iniziale 2-1 pugliese: con questi tre punti, il Sassuolo sale a 22 punti in classifica e si mantiene al terzo posto a debita distanza (sei lunghezze) dall’Empoli, anch’esso vittorioso in trasferta sul Verona.

Allo Stadio Antonucci di Bitetto, il Sassuolo passa immediatamente in vantaggio con un tocco sotto misura di Valeria Pirone, al sesto gol stagionale; ma la Pink reagisce, pareggia e passa in vantaggio nel giro di otto minuti tra il 22′ e il 30′ grazie alle reti, rispettivamente, di Emelie Helmvall e Ludovica Silvioni. Poco male: ci pensa Michela Cambiaghi, oggi schierata dal primo minuto, a trovare il 2-2 con il primo centro in questo campionato di Serie A (secondo se consideriamo quello con il Pontedera in Coppa Italia) con un colpo di testa.

Leggi anche > LE PAGELLE DI ROMA-SASSUOLO 0-0

La ripresa inizia con l’ingresso in campo di Haley Bugeja, appena tornata dalla doppia trasferta con la Nazionale in Georgia e Israele da dove è tornata con un quattro gol segnati. E’ proprio la 2004 maltese a ribaltare il punteggio al 60′ raggiungendo Valeria Pirone a quota sei gol dribblando il portiere in uscita. All’82’, è ancora su intuizione di Haley Bugeja che arriva il gol della sicurezza per il Sassuolo: la firma è di Martina Tomaselli.

Domenica prossima, 13 dicembre, il Sassuolo è atteso da un’altra trasferta: le ragazze di Piovani giocheranno sul campo del Milan, alla ricerca di un sorpasso che avrebbe del clamoroso.

PINK BARI-SASSUOLO 2-4

RETI: 10′ Pirone (S), 22′ Helmvall (B), 30′ Silvioni (B), 35′ Cambiaghi (S), 60′ Bugeja (S), 82′ Tomaselli (S).

PINK BARI (3-5-2): Myllyoja; Lea, Capitanelli, Novellino; Marrone, Silvione, Ketis (73′ Carravetta), Piro, Ceci (52′ Mascia); Sule (73′ Matouskova), Helmvall.

A disposizione: Difronzo, Buonamassa, Larenza, Manno, Parascandolo, Soro.

Allenatrice: Cristina Mitola.

SASSUOLO (4-3-1-2): Lemey; Santoro, Filangeri, Lenzini, Philtjens; Brignoli (46′ Bugeja), Mihashi, Dubcova (88′ Pondini); Tomaselli (88′ Monterubbiano); Pirone (86′ Battelani), Cambiaghi (80′ Orsi).

A disposizione: De Bona, Pellinghelli, Rossi, Sassi.

Allenatore: Gianpiero Piovani.

Arbitro: Sig.ra Maria Marotta di Sapri.

Assistenti: Sig. Andrea Nasti di Napoli e Sig. Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore.

Ammoniti: 41′ Tomaselli (S), 43′ Helmvall (B), 59′ Piro (B).