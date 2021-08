Sassuolo Primavera Femminile: la rosa di mister Davide Balugani

La Primavera Femminile del Sassuolo si sta allenando da due settimane esatte: il raduno dello scorso 16 agosto a Mancasale è coinciso con il primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore, Davide Balugani, coadiuvato dal vice Francesco Canepari. Tra conferme e nuovi arrivi, sono ben 31 le giocatrici che comporranno la rosa della Primavera per la stagione 2021/2022: alcune di loro fanno già parte della prima squadra di mister Gianpiero Piovani, come Alice Pellinghelli e Nicole Da Canal, così come le due nuove arrivate Federica Buonamassa e Karen Mak.

Linea verde per quanto concerne gli acquisti: oltre alle già citate Sofia Di Benedetto e Manuela Sciabica, entrambe classe 2006 arrivate dalla Sicilia, approdano dal Bologna Manuela Perselli e Fiona Rufolo, l’una 2006 e l’altra addirittura 2007. Altri due innesti per l’attacco sono Anna Donà dal Padova e Desirée Chirillo dal Cosenza. Tra le giocatrici promosse dalle categorie inferiori figurano molte 2006 come il portiere Erica Di Nallo, il difensore Chiara Sassi (sorella di Sara, confermata in rosa) e la centrocampista Giulia Tonali, quest’ultima convocata per la Selezione Territoriale Under 15 tra maggio e giugno scorsi. Le due fuoriquota del 2002 saranno Chiara Micheli e Greta Dalla Pria.

Unisciti al canale Telegram di CS!

NOTA BENE: la lista non è ufficiale ed è soggetta ad aggiornamenti.

Sassuolo Primavera Femminile: la rosa 2021/2022

PORTIERI: Chiara BININI (2003), Francesca DE BONA (2003), Erica DI NALLO (2006)

DIFENSORI: Antonia BRATU (2004), Giorgia FERRARI (2004), Alessia PASSARELLA (2004), Letizia PEDE (2004), Alice PELLINGHELLI (2003), Chiara SASSI (2006), Sara SASSI (2004)

CENTROCAMPISTI: Eleonora BELLAMICO (2003), Federica BUONAMASSA (2003, dalla Pink Bari), Nicole DA CANAL (2003), Natalinda DEKAJ (2003), Sofia DI BENEDETTO (2006, dal JSL Brolo), Kristina HOXHAJ (2006), Karen MAK (2004, dallo Slovan Bratislava), Claudia MARASCO (2005), Alessia MARCHETTI (2005), Mary Clare PETRILLO (2005), Manuela SCIABICA (2006, dalla Favara Academy), Giulia TONALI (2006)

ATTACCANTI: Giada ALDINI (2003), Cecilia BONIBALDONI (2005), Desirée CHIRILLO (2004, dal Cosenza), Greta DALLA PRIA (2002), Anna DONA’ (2003, dal Padova), Chiara MICHELI (2002), Manuela PERSELLI (2006, dal Bologna), Fiona RUFOLO (2007, dal Bologna), Monica SPALLANZANI (2003)