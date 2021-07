Sassuolo Femminile: un altro colpo dalla Sicilia per le giovanili, ecco Manuela Sciabica

Il Sassuolo Femminile ha messo gli occhi in Sicilia per rinforzare il proprio Settore Giovanile: dopo l’innesto di Sofia Di Benedetto dal JSL Brolo, ieri è arrivata l’ufficialità del passaggio in neroverde di Manuela Sciabica, centrocampista esterno classe 2006 proveniente dalla Scuola Calcio Favara Academy (provincia di Agrigento). Come la Di Benedetto, anche la Sciabica ha partecipato allo stage di Tirrenia con l’Italia Under 15, in programma dall’8 al 12 luglio scorsi. A dare notizia del trasferimento è stata proprio la Favara Academy con il post che segue, pubblicato sul proprio profilo Facebook.

