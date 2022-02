Sassuolo: perde portafoglio in Salento, tre fabbri lo trovano e lo restituiscono

E’ una storia a lieto fine, quella che vede protagonista Mino Spano, operaio di Castellarano che lavora per la ditta sassolese Ceramiche Keope: ieri mattina, Spano ha smarrito il suo portafoglio, contenente 1855 euro, oltre alle carte di credito e ai documenti senza i quali non sarebbe potuto tornare in Emilia in aereo. Per sua fortuna, a ritrovare il portafoglio sono stati tre fabbri di Aradeo – Lucio Marrazzo, il figlio Alberto e il collaboratore Nico Blago – recatisi a Nardò per lavoro: i tre hanno subito contattato il proprietario, che si è offerto di lasciargli tutti i contanti per ringraziarli del gesto e dell’onestà dimostrata. I tre fabbri salentini hanno rifiutato, ma hanno ottenuto ognuno una maglia del Sassuolo Calcio, così come il sindaco di Nardò Pippi Mellone, che ha raccontato questa storia attraverso i suoi canali social.

Mino Spano infatti è molto conosciuto a Sassuolo, anche per via del suo impegno nel mondo calcistico del Distretto: arbitro AICS della sezione di Modena, fotografo ufficiale del Memorial Nardino Previdi e del Castellarano per oltre cinque anni, nonché gestore del sito internet della società reggiana, Spano è tuttora nel Comitato Esecutivo del Memorial Claudio e Sergio Sassi, in qualità di Segretario e Coordinatore degli Accompagnatori. Ed è proprio lui che, nel 2010, scattò la famosa foto ritraente Paul Pogba, stella del Manchester United, della Nazionale francese ed ex giocatore della sua Juventus, con il trofeo del Memorial Sassi.