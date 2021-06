Sassuolo-Dionisi: l’indennizzo all’Empoli frena la trattativa?

Il Resto del Carlino in edicola oggi fa luce sulla trattativa tra Alessio Dionisi e il Sassuolo, che sembra in dirittura d’arrivo dopo la svolta di due sere fa. In vista dell’incontro tra le parti, previsto per lunedì, pare che la società neroverde stia sbattendo sulla questione indennizzo, un po’ come successo alla Sampdoria di Ferrero, che si era interessato al tecnico senese per il dopo-Ranieri. Dionisi ha un contratto con l’Empoli fino al 2022 e, per liberarlo, la società toscana chiede un indennizzo di un milione, poco più poco meno: gli ottimi rapporti che intercorrono tra le due società avrebbero dovuto evitare intoppi vagliando strade alternative (come l’inserimento di contropartite), ma ancora non è stata trovata la quadra.

Nel frattempo Massimo Ferrero, dalle colonne de Il Secolo XIX di oggi, non riserva parole lusinghiere per Dionisi: “Penso che abbia ragione Corsi a dire che si aspettava un comportamento diverso da Dionisi, aveva un discorso anche con noi e non lo ha rispettato accordandosi con altri. Io lo chiamerei tradimento e aggiungerei seriale. Ognuno è libero di fare le proprie scelte ma io giudico quel che vedo”.

