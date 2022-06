Nazionale Femminile: Filangeri passa la prima selezione e continua il ritiro ad Appiano

Maria Luisa Filangeri farà parte del gruppo della Nazionale Femminile del CT Milena Bertolini anche nella seconda settimana di raduno: è quanto si apprende dalla nota pubblicata dalla FIGC nella giornata di ieri. Domani sera le 29 Azzurre, a cui si sono aggiunte le convocate di Juventus e Roma impegnate nella finale di Coppa Italia, si ritroveranno ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione, iniziata il 30 maggio.

Venerdì 10 giugno saranno diramate le convocazioni per la terza fase di raduno che si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano da domenica 12 a venerdì 17 giugno, mentre l’ultima parte della preparazione si svolgerà a Castel di Sangro, che ospiterà la Nazionale dal 20 giugno fino al 1° luglio, il giorno in cui si disputerà l’amichevole con la Spagna che precederà la partenza per l’Inghilterra, prevista per il 4 luglio. La fase finale dell’Europeo è in programma dal 6 al 31 luglio.

Nazionale Femminile: le convocate per la seconda fase del raduno

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Anastasia Ferrara (AS Roma), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma).

