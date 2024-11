FINALE – Sassuolo-Mantova 1-0: Do-me-ni-co!

Il ritorno al gol di Domenico Berardi porta tre punti importantissimi per il Sassuolo, che batte il Mantova 1-0 dopo una gara di certo non semplice. L’avversario di giornata ha tutt’altro che demeritato e i neroverdi hanno sprecato alcune importanti occasioni per mettere in ghiaccio la gara. Gli uomini di Grosso rimangono dunque al secondo posto in classifica, consolidando la triade dei piani alti che vede al top anche Pisa e Spezia. Rivivi la gara con la nostra cronaca.

La cronaca testuale di Sassuolo-Mantova 1-0

TERMINA LA GARA dopo 4 minuti di recupero: il fortino neroverde tiene e difende l’1-0.

88° – Entrano Paz e Muharemovic per Pieragnolo e Berardi.

85° – Tiro-cross di Redolfi sventato in angolo da Satalino. Il Mantova spinge e va alla conclusione di testa con Brignani, ancora una volta il portiere neroverde dice no.

84° – Dentro Trimboli per Muroni nel Mantova.

79° – Sponda di petto di Mulattieri per Thorstvedt che conclude largamente a lato.

75° – Tenta la fortuna anche Pieragnolo che si libera al tiro: il suo rasoterra termina a lato.

73° – Pierini lanciato da Berardi calcia contro Festa!

72° – Fiori tenta la conclusione, Odenthal si oppone.

69° – Cambi per il Sassuolo: fuori Laurienté per Pierini, Mulattieri per Russo.

64° – Wieser, Mensah e Bragantini entrano nel Mantova al posto di Aramu, Mancuso e Galuppini.

63° – GOOOOOOOOOOOOLLL! Torna al gol Berardi trasformando il penalty!

61° – Rigore per il Sassuolo! Berardi atterrato da Panizzi raccoglie la massima punizione!

60° – Occasione colossale per Thorstvedt che dopo essersi liberato di due uomini si fa ipnotizzare da Festa!

58° – Giallo per Muroni per fallo su Russo.

57° – Su azione d’angolo Flavio Russo colpisce di testa ma la sfera finisce alta.

53° – Risponde l’altro esterno sinistro: Fiori va al tiro impegnando severamente Satalino che con un ottimo intervento mette in angolo.

52° – Laurienté tenta un tiro a giro liberato da Boloca, pallone a lato. Il francese finora abbastanza in ombra.

48° – Fiori, Panizzi e poi Mancuso cercano di impensierire la retroguardia neroverde, azione bloccata per fuorigioco.

INIZIA LA RIPRESA, forza Sasol! Il Mantova sostituisce l’ammonito Solini con Panizzi.

FINE PRIMO TEMPO con pochi secondi di recupero. A metà gara siamo a reti bianche al Mapei Stadium.

41° – Berardi serve per Boloca ma il centrocampista neroverde fa partire una conclusione che non impensierisce Festa.

38° – Combinazione Mancuso-Galuppini con il 14 biancorosso che va al tiro: pallone che finisce alto.

29° – Sassuolo stabilmente nella metà campo avversaria con il Mantova che non senza difficoltà riesce per ora a reggere il colpo.

23° – Giallo per Laurienté, colpevole di un interento da dietro su Galuppini in ripartenza.

21° – Miracolo di Festa che sventa un colpo di testa di Berardi su cross dalla sinistra di Pieragnolo!

18° – Rischio ciclopico per il Sassuolo, con Romagna e Satalino che non si intendono e dopo un retropassaggio sanguinoso riescono a sbrogliare la matassa impedendo a Galuppini di approfittare dello svarione.

16° – Sassuolo che non sfrutta una superiorità numerica, con Boloca che arriva alla conclusione ma il tiro è troppo debole e Festa blocca. Cartellino giallo per Solini per fallo su Berardi.

14° – Tentativo di scambio tra Thorstvedt e Berardi al limite dell’area del Mantova, con Fiori che riesce a sporcare il pallone vanificando l’azione dei neroverdi.

11° – Il giro palla del Mantova espone i virgiliani a numerosi rischi, con il Sassuolo alla ricerca del momento giusto per sfruttare gli eventuali passaggi a vuoto degli avversari.

5° – Cross di Maggioni dalla destra con Mancuso che cerca il tiro ma non trova la porta.

1° – Primo squillo del Sassuolo con Berardi che tenta una conclusione da fuori facile preda di Festa.

VIA ALLA GARA, primo pallone giocato dai neroverdi. Forza Sasol!

17.12 Squadre sul terreno di gioco pronte per il fischio d’inizio.

16.50 Al termine del riscaldamento le squadre rientrano negli spogliatoi.

16.30 Molte le novità nell’undici scelto da mister Grosso per affrontare l’ex Possanzini. In porta spazio a Satalino visto il forfait di Moldovan, con Pieragnolo che sostituisce Doig sull’esterno sinistro di difesa. Berardi torna finalmente dal primo minuto e potrà dialogare con Flavio Russo che ha una importante chance per confermare le sue doti.

Sassuolo-Mantova: il tabellino della gara

SASSUOLO-MANTOVA 1-0



Reti: 63° rig. Berardi (S)

SASSUOLO: Satalino; Toljan, Odenthal, Romagna, Pieragnolo (88° Paz); Boloca, Obiang; Berardi (88° Muharemovic), Thorstvedt, Laurienté (69° Pierini); F. Russo (69° Mulattieri).

A disposizione: A. Russo, Miranda, Lipani, Caligara, Iannoni, Moro, Antiste, D’Andrea.

Allenatore: Fabio Grosso.

MANTOVA: Festa; Solini (46° Panizzi), Redolfi, Brignani, Maggioni; Aramu (64° Wieser), Burrai, Muroni (84° Trimboli); Galuppini (64° Bragantini), Mancuso (64° Mensah), Fiori.

A disposizione: Sonzogni, De Maio, Bani, Fedel, Artioli, Cella, Debenedetti.

Allenatore: Davide Possanzini.

Ammoniti: Solini (M), Laurienté (S), Muroni (M)

Espulsi: nessuno

Note: o’ e 4′

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Valerio Colarossi di Roma 2, Marco Ricci di Firenze

IV: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

VAR: Matteo Gualtieri di Asti

AVAR: Daniele Paterna di Teramo

Sassuolo-Mantova: le formazioni ufficiali

SASSUOLO: Satalino; Toljan, Odenthal, Romagna, Pieragnolo; Boloca, Obiang; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; F. Russo.

MANTOVA: Festa; Solini, Redolfi, Brignani, Maggioni; Aramu, Burrai, Muroni; Galuppini, Mancuso, Fiori.

Sassuolo-Mantova: focus live sulla gara, stato di forma e quote scommesse

Il Mantova è al momento undicesimo in classifica a quota tredici punti insieme ad altre quattro squadre: Catanzaro, Carrarese, Reggiana e Sudtirol. La formazione lombarda non vince da cinque partite di seguito e nell’ultima è stata bloccata sullo 0-0 in casa dal Palermo di Dionisi.

Il Sassuolo, a quota 22 punti in classifica (-2 da Pisa e Spezia, con i liguri che hanno una partita in più), ha 9 punti in più del Mantova. I neroverdi non perdono da 7 match di fila, avendo inanellato una serie di vittorie interrotta da un pareggio a reti bianche contro lo Spezia e da quello rimediato nell’ultima giornata a Castellammare di Stabia. Attualmente, il Sassuolo è il miglior attacco della Serie B, con 23 reti realizzate da 10 giocatori diversi.

Dati precedenti e stato di forma, per Sassuolo-Mantova le quote scommesse sono le seguenti:

SASSUOLO: 1.50-1.60

PAREGGIO: 4.00-4.25

SASSUOLO: 5.60-6.00

I precedenti di Sassuolo-Mantova

Sassuolo e Mantova si sono incontrati 12 volte tra Serie C2 e Serie B. La formazione mantovana ha vinto 8 incontri su 12, con 3 pareggi e una sola vittoria del Sassuolo, risalente al 27 settembre 1987 (Sassuolo-Mantova 1-0).

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale al 20 febbraio 2010 (Mantova-Sassuolo 2-1).

In casa Sassuolo, il bilancio è di due pareggi, tre sconfitte e una vittoria neroverde.

I due tecnici, Fabio Grosso e Davide Possanzini, non si sono mai incontrati né i due hanno mai sfidato l’altra squadra. Possanzini conta però un passato sulla panchina del Sassuolo, dove è stato vice-allenatore di Roberto De Zerbi dal 2018 al 2021.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Mantova

SASSUOLO: Satalino, Paz, Odenthal, Romagna, Pieragnolo, Iannoni, Obiang, Thorstvedt, Berardi, Laurienté, Mulattieri

Ballottaggi: Paz-Toljan (50%-50%), Doig-Pieragnolo (60%-40%), Obiang-Boloca (55%-45%), Berardi-Pierini (55%-45%)

MANTOVA: Festa, Maggioni, Redolfi, Brignani, Bani, Trimboli, Artioli, Aramu, Fiori, Mancuso, Galuppini

Dove vedere Sassuolo-Mantova in diretta tv, live e streaming

Sassuolo-Mantova sarà trasmessa live in diretta tv su DAZN alle ore 17.15 del 3 novembre 2024, non sarà invece trasmessa da Sky Sport né da NOW Tv. La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sul sito ufficiale DAZN o tramite l’app dedicata. Nonostante gli annunci della Lega Serie B, non abbiamo ancora alcuna notizia riguardo all’eventuale trasmissione della gara su Prime Video. Potete seguire la diretta testuale live dal Romeo Menti di Castellammare di Stabia su questa pagina.

