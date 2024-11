DIRETTA Lecce-Sassuolo Primavera 1-2: resiste il vantaggio neroverde

Benvenuti sulla diretta di Lecce-Sassuolo, gara valida per la 10^ giornata del Campionato Primavera 1. Il match è in programma oggi, domenica 3 novembre alle ore 11, presso il “Deghi Center” di San Pietro in Lama. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Lecce su questa pagina. Forza Sasol!

Diretta Lecce-Sassuolo Primavera

1-2

80′ – Dieci minuti più recupero al triplice fischio: resiste fin qui l’1-2 maturato nel primo tempo. Pochissime occasioni da ambo le parti in questa ripresa.

76′ – Doppio cambio nel Lecce: escono Bertolucci e Gorter per Metaj e Minerva.

72′ – Minta parte in contropiede ma il suo tiro è una telefonata per Rafaila.

69′ – Intervento irruento di Macchioni su Winkelmann: ammonito il centrale.

68′ – Weiss innesca Leone in uno contro uno: al momento del tiro, il numero 10 si fa sfilare palla da terra da Pehlivanov.

65′ – Difesa del Sassuolo messa malissimo sulla palla persa da Parlato: il neoentrato Kodor se la sposta pericolosamente sul destro, muro decisivo del solito Corradini.

64′ – Bruno anticipa Gorter, che colpisce la caviglia del trequartista neroverde: ammonito il numero 6 dei salentini.

63′ – Cambio nel Lecce, che si sbilancia in avanti: fuori Mboko, dentro Kodor.

59′ – Daldum sta aiutando molto nell’uscita dal basso, grazie alle sue doti fisiche e tecniche: il Sassuolo riesce così a risalire il campo e a conquistare un angolo con uno spunto in velocità di Bruno.

55′ – Daldum si fida fin troppo delle doti in corsa di Minta, servendogli un pallone irraggiungibile: il Lecce torna in possesso di palla.

53′ – Cross di Addo deviato in angolo da Macchioni: Sassuolo che cerca di contenere i danni in questa fase di partita.

50′ – Lecce entrato con una marcia in più in questa ripresa, galvanizzato dal gol in chiusura di primo tempo.

46′ – INIZIA LA RIPRESA! Un cambio per parte: dentro Delle Monache per Yilmaz nel Lecce, dentro Daldum per Sandro nel Sassuolo.

11:49 – FINE PRIMO TEMPO! Sassuolo avanti al Deghi Center con i gol di Knezovic e Sandro: c’è rammarico per il gol a tempo scaduto di Ubani che dimezza lo svantaggio.

45+2′ – GOL LECCE! All’ultimo respiro, il Lecce dimezza lo svantaggio con una botta sotto la traversa di Ubani. Non riesce a mantenere l’imbattibilità all’intervallo, il Sassuolo.

45+1′ – TRAVERSA DI LEONE! Punizione guadagnata dal Sassuolo e affidata a Leone: destro che scavalca la barriera e si adagia sulla parte alta della traversa.

45′ – Due minuti di recupero.

44′ – Manca un minuto e poco più alla segnalazione del recupero: il Sassuolo si sta difendendo bene dalle offensive del Lecce.

37′ – Tanto Lecce in questa fase di partita: il Sassuolo cerca di contenere i danni e conservare il doppio vantaggio fino all’intervallo.

36′ – Non c’è pace per il Sassuolo, costretto ad usare il secondo dei tre slot di cambi: esce Lopes, entra Tomsa.

35′ – PALO DI MBOKO! Discesa terrificante di Winkelmann, cross in corsa che scavalca Bertolucci e arriva dalle parti di Mboko: piatto mancino al volo che si stampa sul palo a Viganò battuto, si salva il Sassuolo.

34′ – Bertolucci parte sul filo del fuorigioco e acchita un cross basso in area per un compagno, che non c’è: sulla sfera arriva invece Viganò.

32′ – Scontro aereo tra Pehlivanov e Sandro, irruento nell’impatto con pallone e avversario: restano a terra entrambi, con l’autore del 2-0 che compie esercizi di respirazione con l’aiuto dello staff medico.

30′ – Ancora un tiro dalla distanza del Lecce, che fatica ad entrare in area: Viganò si allunga e mette in angolo il rasoterra di Gorter.

28′ – Allarme in casa Sassuolo: esce Borna Knezovic, che accusa un dolore nell’interno coscia destro all’altezza dell’inguine. Opportunità per Minta.

27′ – La reazione del Lecce è affidata al destro di Ubani: il tiro si impenna senza impensierire Viganò.

25′ – Ammonito Parlato per un’entrata scomposta su Addo.

24′ – L’attaccante che non ti aspetti: da separato in casa a fattore in zona gol, Denis Sandro è già a quota sei gol in campionato. Tanti dubbi sono stati dipanati per Bigica in queste ultime settimane.

22′ – GOOOOOOOOOOLLL SASSUOLOOOOOO! Raddoppio immediato del Sassuolo: Benvenuti fa correre Knezovic, cross basso forte e teso del croato su cui si avventa Sandro. Il rumeno insacca sotto la traversa in spaccata: Knezovic-Sandro, la coppia che scoppia trascina il Sassuolo anche a Lecce.

21′ – Il primo ammonito di giornata è Mboko, che atterra Leone con le cattive fermando una ripartenza.

19′ – Con questa vittoria, il Sassuolo balza momentaneamente in testa alla classifica, ex aequo con Milan e Lazio.

17′ – Knezovic impreziosisce ulteriormente il proprio inizio di campionato con l’ottavo gol stagionale: il Deghi Center porta fortuna al numero 7, che segnò anche nella trasferta della scorsa stagione, terminata poi 1-1.

16′ – GOOOOOLLL SASSUOLOOOO! Passa in vantaggio il Sassuolo con il solito Borna Knezovic: lancio smorzato di Bruno per Knezovic, che sfrutta un’uscita a vuoto di Rafaila per insaccare con un delizioso tocco sotto. Neroverdi avanti al quarto d’ora.

11′ – Macchioni svirgola il pallone regalando un corner al Lecce, sugli sviluppi del quale il Sassuolo rinvia sul piede di Winkelmann. Rasoiata al volo che Winkelmann riesce a tenere bassa: Viganò blocca a terra.

9′ – Sventagliata di Macchioni per Parlato, che prova un difficile assist di testa per Sandro: tocco fuori misura, facile preda di Rafaila. Il Sassuolo sta prendendo campo al Deghi Center.

7′ – Risponde il Sassuolo con un diagonale improvviso di Sandro, che si gira e cerca il secondo palo: palla fuori di poco, Rafaila era rimasto immobile.

3′ – Lecce vicino al vantaggio! Cross in area, spizzata per Bertolucci che devia di testa: gran parata di riflessi da parte di Viganò.

2′ – Primo angolo per il Lecce sventato dalla difesa del Sassuolo.

1′ – INIZIA LECCE-SASSUOLO PRIMAVERA! Primo possesso per il Lecce.

Tabellino Lecce-Sassuolo Primavera

LECCE-SASSUOLO 1-2

Reti: 16′ Knezovic (S), 22′ Sandro (S), 45+2′ Ubani (L)

LECCE: Rafaila, Esposito (C), Addo, Pehlivanov, Gorter (76′ Metaj), Winkelmann, Kovac, Yilmaz (46′ Delle Monache), Ubani, Mboko (63′ Kodor), Bertolucci (76′ Minerva).

A disposizione: Verdosci, Agrimi, Pacia, Basile, Candido, Muya, Pejazic.

Allenatore: Giuseppe Scurto.

SASSUOLO (4-3-2-1): Viganò; Parlato, Corradini, Macchioni, Benvenuti T; Weiss, Lopes (36′ Tomsa), Leone; Bruno (C), Knezovic (28′ Minta); Sandro (46′ Daldum).

A disposizione: Nyarko, Benvenuti G., Di Bitonto, Negri, Mussini, Barani, Frangella, Vedovati.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Sig. Restaldo di Ivrea.

Assistenti: Sig. Masciale di Molfetta e Sig. Cantatore di Molfetta.

Ammoniti: 21′ Mboko (L), 25′ Parlato (S), 45+2′ Leone (S), 64′ Gorter (L), 69′ Macchioni (S)

Espulsi:

Note:

Formazioni ufficiali Lecce-Sassuolo Primavera

LECCE: Rafala, Esposito, Addo, Pehlivanov, Gorter, Winkelmann, Kovac, Yilmaz, Ubani, Mboko, Bertolucci.

SASSUOLO: Viganò; Parlato, Corradini, Macchioni, Benvenuti T; Weiss, Lopes, Leone; Bruno, Knezovic; Sandro.