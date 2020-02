La Virtus Entella piega il Sassuolo Under 15: basta un gol di Dimaro

Il Sassuolo Under 15 cade per 1-0 al “Daneri” di Chiavari nella quarta giornata di ritorno del campionato: la Virtus Entella, fanalino di coda del girone A, passa per 1-0 grazie ad un gol di Dimaro alla mezz’ora del secondo tempo. I 2005 di mister Gilioli, privi di Corradini, Parlato e Okojie perché impegnati con l’Under 16, restano così a 13 punti in classifica, in attesa della sfida con il Pisa di domenica prossima.

Cris Gilioli ha commentato in esclusiva per Canale Sassuolo la partita di ieri: “Non abbiamo fatto quanto potevamo, c’è stato un passo indietro nell’atteggiamento rispetto alla partita con la Lazio. Peccato però per il gol subito, arrivato nel finale sugli sviluppi di un calcio d’angolo inesistente. Torniamo a casa senza punti, purtroppo”.

Leggi anche > IL SASSUOLO UNDER 16 SBATTE CONTRO LA VIRTUS ENTELLA PER 2-1

Virtus Entella-Sassuolo 1-0

Rete: 65’ Dimaro.

Virtus Entella: Sanfilippo, Giampieri, Langella (68’ Morchio), Valera (53’ Taibi), Canu, Dimaro, Petitti (45’ Camara), Bargiacchi, Chiappino (53’ Ghio), Matteazzi, Sgambelluri (45’ Petrucci).

A disposizione: Massa, Capasso, Tufano, Piredda.

Allenatore: Cisco Guida.

Sassuolo: Scacchetti, Barbieri, Kwakye (42’ Manini), Pivetti (60’ Toni), Fabiani, Deri, Moriano (60’ Rovatti), Petrosino, D’Ambrosio (65’ Perini), Bruno, Gasparro (45’ Manini).

A disposizione: Accursio, Ravaioli, Casini, Pigati.

Allenatore: Cris Gilioli.

Arbitro: Sig. Monteverde di Chiavari.

Assistenti: Sig. Toro e Sig. Ennajih di Chiavari.

Note: ammoniti Bruno (S) e Bargiacchi (V).