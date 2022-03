Italia Under 19: Alice Pellinghelli in Nazionale per la seconda fase di qualificazioni europee

C’è un po’ di Sassuolo nell’elenco delle 24 convocate che Enrico Sbardella, CT dell’Italia Under 19 Femminile, ha diramato nella serata di ieri. Per la seconda fase di qualificazioni europee, in programma in Veneto dal 6 al 12 aprile, c’è anche Alice Pellinghelli, terzino classe 2003 del Sassuolo Femminile di Piovani e della Primavera di Balugani. Le Azzurrine svolgeranno il ritiro di preparazione al CPO di Tirrenia da lunedì 28 marzo a lunedì 4 aprile, prima di trasferirsi a Galzignano Terme. Le prime due gare del torneo si svolgeranno ad Abano Terme, rispettivamente il 6 aprile contro la Bosnia ed Erzegovina ed il 9 aprile contro l’Ungheria. Chiude il quadrangolare l’incontro con la Svizzera, in programma il 12 aprile all’Euganeo di Padova. La prima classificata del girone si qualificherà per le fasi finali in programma dal 27 giugno al 9 luglio in Repubblica Ceca, mentre la quarta classificata retrocederà nella Lega B in base al nuovo format che ricalca quello della Nations League.

Italia Under 19 Femminile: le 24 convocate per la seconda fase di qualificazioni

Portieri: Verena Beka (Milan), Beatrice Beretta (Tavagnacco), Astrid Gilardi (Inter);

Difensori: Elena Battistini (Roma), Sofia Bertucci (Juventus), Rossella Larenza (Pink Sport Time), Marika Massimino (Roma), Angela Passeri (Inter), Alice Pellinghelli (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter), Emma Severini (Napoli);

Centrocampiste: Francesca Colonna (Inter), Anastasia Ferrara (Roma), Alice Giai (Juventus), Elisa Mariani (Como), Matilde Pavan (Inter), Chiara Premoli (Milan);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Alice Begal (Cittadella), Alice Ilaria Berti (Sampdoria), Alice Corelli (Roma), Victoria Marie Della Peruta (Pomigliano), Elisa Pfattner (Juventus).

