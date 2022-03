Carnevali: “Non ci sono richieste ufficiali né per Scamacca né per altri giocatori, faremo le nostre valutazioni”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato ospite all’evento United by Alessandro Moggi. Oltre che del mercato neroverde, con un focus particolare su Scamacca e Raspadori, Carnevali ha anche parlato della Nazionale. Queste le parole raccolte da TuttoMercatoWeb: “Il mio primo pensiero va al patron Giorgio Squinzi, se fosse qui sarebbe super felice perché è sempre stato il suo obiettivo costruire un Sassuolo italiano e giovane, queste convocazioni sono un grandissimo orgoglio per tutti noi e una certificazione che stiamo facendo la cosa giusta”.

Leggi anche > Anticipi e posticipi Sassuolo: gli orari ufficiali con Lazio, Atalanta e Cagliari

Ci sono tante offerte per loro, l’Inter è il pole position per Scamacca?

“Non ci sono richieste ufficiali né per lui né per altri giocatori. L’Inter è stata tra le prime a chiederci informazioni, ma noi non abbiamo grandi necessità di vendere e le richieste ci sono anche per altri ragazzi come Maxime Lopez e Traorè, ma non è detto che ci sia una cessione. Potremmo anche decidere di mantenere l’ossatura della squadra di quest’anno. Se ci saranno condizioni importanti ci sarà una valutazione”.

La Juve ha chiesto informazioni su Raspadori, vista la scelta su Dybala?

“Chiederemo noi informazioni su Dybala! No questa no, è una cosa impossibile perché noi puntiamo su giovani che devono maturare per poi darli ai grandi club. Lo spero, perché no? Noi con la Juventus abbiamo fatto già l’operazione Locatelli, se ci fosse la possibilità di farne altre saremmo felici. A gennaio una società inglese lo ha chiesto con assiduità, per noi è un giocatore fondamentale”.

A un giovane all’anno il Sassuolo sarà costretto a rinunciare?

“Può essere, è necessario sempre mantenere i conti in ordine. L’aspetto sportivo è importante ma anche il bilancio deve essere corretto, quindi a volte è necessario fare delle rinunce, che peraltro abbiamo fatto anche quest’anno, penso a Boga e Marlon”.

C’è una cifra base per la cessione di Scamacca?

“Non c’è, oggi non c’è la volontà di cedere il ragazzo e le cifre dipendono dalle richieste. Se Scamacca dovesse lasciarci sarà per una operazione con un grande club, quindi per una grande cifra”.

Frattesi ha appena rinnovato ma anche lui è appetito da tutte le big.

“Non è rientrato nel gruppo attuale della Nazionale, ma è un giocatore che ne entrerà a far parte. In questo ruolo non ce ne sono tanti, ha avuto già delle richieste e vediamo. La situazione è favorevole, non molte società hanno così tante richieste”.

Dionisi è simile a De Zerbi secondo lei?

“De Zerbi aveva più esperienza, Dionisi è al primo anno ma si sta dimostrando un ottimo allenatore e sta facendo molto bene. Potrà ambire anche lui a grandi società”.

L’obiettivo del Sassuolo è tornare in Europa?

“Prima o poi ci vorremmo tornare, il prima possibile. Ma sappiamo che è difficile, ci sono 7-8 società più grandi di noi sotto tutti gli aspetti”.