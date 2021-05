REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - JANUARY 06: Domenico Criscito of Genoa battles for possession with Filip Djuricic of Sassuolo during the Serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Città del Tricolore on January 06, 2021 in Reggio nell'Emilia, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Genoa-Sassuolo in tv: dove vederla, info streaming e telecronisti La 35esima giornata di Serie A si aprirà sabato alle 15:00 con lo scontro tra Spezia e Napoli, proseguirà alle 20:45 con il match tra Fiorentina e Lazio per poi chiudersi domenica sera con il big match tra Juventus e Milan. Dove si può vedere Genoa-Sassuolo in tv? Il Sassuolo scenderà in campo domenica 9 maggio alle 12:30 al Luigi Ferraris di Genova. I ragazzi di De Zerbi, reduci dal pareggio con l’Atalanta, sono a caccia del sesto risultato utile consecutivo. La banda di Ballardini, invece, è a caccia degli ultimi punti per centrare matematicamente la salvezza. Genoa-Sassuolo Sky o Dazn: dove vederla in TV Il match Genoa-Sassuolo è un’esclusiva DAZN, che non trasmetteva in diretta una partita dei neroverdi da Sassuolo-Sampdoria del 24 aprile. Genoa-Sassuolo sarà visibile anche in tv su DAZN1, canale satellitare visibile sul 209 di Sky, esclusivamente ai clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. In alternativa, potete scaricare l’app Dazn per Smart TV, Playstation o Xbox per assistere alla partita comodamente dal vostro televisore. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini con il commento tecnico di Alessandro Budel. Genoa-Sassuolo in streaming DAZN trasmetterà Genoa-Sassuolo in streaming sul proprio sito (dazn.com) con fischio d’inizio alle ore 12:30: potete guardare il match su smartphone, tablet o da qualsiasi dispositivo con una connesso ad una rete internet. Chi non è abbonato DAZN o Sky può seguire la diretta testuale di Genoa-Sassuolo sul nostro sito, CanaleSassuolo.it, insieme all’ampio post-partita con tabellino, pagelle, dichiarazioni e commenti. SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM! GUARDA ANCHE: POTREBBE INTERESSARTI: Campionato Sassuolo Genoa Genoa-Sassuolo Sassuolo Sassuolo in tv Serie A