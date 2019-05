FINALE Under 16 Sassuolo-Benevento 0-0

Benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Benevento, andata dei quarti di finale del Campionato Under 16. La gara è in programma domenica 19 maggio alle 11 presso il “Ferrari” di Fiorano.

LA CRONACA

12:43 Finisce qui! Sassuolo e Benevento pareggiano per 0-0 a Fiorano nell’andata dei quarti di finale. Ai punti avrebbero meritato i neroverdi, ma il Benevento non ha giocato una partita malvagia. È un risultato che favorisce gli ospiti, che obbliga i neroverdi a vincere tra sette giorni in Campania.

80+3′ Arcopinto va poco convinto al tiro e manda alto.

80+2′ Fallo di mano di Todisco appena fuori l’area di rigore: il Sassuolo può battere una buona punizione, giallo per il 17.

80′ La partita vive ora di capovolgimenti di fronte: il Benevento se la cava, prende fallo sulla trequarti neroverde causando il giallo di Bruno.

77′ Nel Sassuolo entra Giordano al posto di Ferrara.

76′ Si è un po’ smorzata la grinta del Sassuolo, il Benevento ha ripreso campo.

72′ Casolari non ce la fa più: entra Bruno al suo posto.

69′ Un cambio per entrambe le squadre: Mata per Tourè nel Sassuolo, Giampaolo per D’Agosto nel Benevento.

67′ Capogna trova la presa sicura di Diglio nel calcio di punizione susseguente.

66′ Arcopinto subisce fallo da Olimpio guadagnando un’ottima punizione per i suoi.

63′ Cavallini crossa basso verso Ferrara, che conclude di prima intenzione ma sul fondo.

62′ Tourè mette in mezzo la palla verso l’accorrente Capogna, che non inquadra la porta da pochi metri.

59′ Ora i 2003 di Bucchioni meriterebbero il vantaggio, si alza l’incitamento del pubblico presente sugli spalti.

58′ Ancora Sassuolo con Biondelli, che supera il diretto marcatore ma chiude troppo il mancino da ottima posizione.

57′ Sassuolo ad un passo dal vantaggio! Come nel primo tempo, Arcopinto cerca la rovesciata dai 15 metri: la palla scheggia la parte alta della traversa.

55′ Casolari cade a terra in area: a primo impatto sembrava ci fosse lo sgambetto, ma l’arbitro lo ammonisce per simulazione.

53′ Primo cambio del Benevento: esce Strazzullo, entra Todisco.

48′ Meglio il Sassuolo in questo frangente, che sta cercando di schiacciare il Benevento nella propria metà campo.

42′ Il primo tiro della ripresa è del Sassuolo: Arcopinto serve Ferrara in verticale, che non riesce ad incrociare a sufficienza per trovare lo specchio della porta.

41′ Inizia la ripresa!

11:44 Su un cross di Cavallini intercettato dalla difesa del Benevento si chiude la prima frazione: sempre 0-0 il punteggio. Match equilibrato a Fiorano, ma pesa come un macigno quella tripla occasione incredibilmente fallita.

40′ L’arbitro concede tre minuti di recupero.

37′ Tre occasioni colossali per il Sassuolo! Cercano il gol prima Biondelli, poi Ferrara ed infine Capogna, ma l’estremo difensore beneventano Diglio è monumentale e sventa il pericolo.

36′ Il primo ammonito della gara è Agnello, che arriva in ritardo sulle gambe di Cehu.

29′ In questa prima mezz’ora di gioco, il Benevento sta dimostrando un’ottima organizzazione di gioco e un giro palla molto veloce.

21′ Sta disputando un’ottima partita Cehu, che ha più volte fermato le incursioni centrali degli attaccanti giallorossi.

20′ Biondelli parte dalla fascia e sfodera un destro dopo un uno-due, palla decisamente fuori misura.

18′ Arcopinto tenta la rovesciata senza trovare fortuna, palla fuori.

17′ Strazzullo arriva al tiro con poca coordinazione e conclude a lato.

16′ L’arbitro ammonisce solo verbalmente Barilotti per un fallo su Capogna: dopo un inizio difficile, il Sassuolo sta cercando di uscire.

10′ Cehu recupera palla lanciando Capogna sulla fascia, la palla va verso sinistra passando per Casolari e infine per Biondelli ma l’arbitro fischia fuorigioco.

8′ Il Benevento guadagna due angoli consecutivi tenendo il Sassuolo alle corde.

4′ Punizione dalla trequarti per il Benevento: Citarella manda direttamente alto.

1′ Gioco fermo per un contrasto aereo in cui Pieragnolo ha avuto la peggio, sanitari in campo. Nulla di grave per il terzino.

1′ Inizia il quarto di finale scudetto tra Sassuolo e Benevento Under 16!

10:40 A Fiorano, squadre in campo per il riscaldamento. La temperatura è gradevole, con una lieve pioggia a fare da cornice.

Il tabellino

SASSUOLO-BENEVENTO 0-0

RETI:

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Cavallini, Lazzaretti, Cehu, Pieragnolo; Tourè (29’st Mata), Casolari (32’st Bruno), Arcopinto; Capogna, Ferrara (37’st Giordano), Biondelli.

A disposizione: Badiali, Martini, Macchioni, Iodice, Palma, Sighinolfi.

Allenatore: Roberto Bucchioni.

BENEVENTO: Diglio, Bracale, Gentile, Moccia, Talia, Barilotti, Strazzullo (13’st Todisco), Citarella, D’Agosto (29’st Giampaolo), Agnello, Olimpio.

A disposizione: Gestro, Foggia, Seminara, Sorrettone, Gargiulo, Marsiglia, Esposito.

Allenatore: Alessandro Formisano.

Arbitro: Sig. Crezzini di Siena.

Assistenti: Sig. Scrima di Bologna e Sig. Bombonato di Bologna.

Ammoniti: 36′ Agnello (B), 15’st Casolari (S), 40’st Bruno (S), 42’st Todisco (B)