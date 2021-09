DIRETTA Sassuolo-Torino 0-0, fine primo tempo

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Torino, gara valida per la 4^ giornata di Serie A in programma oggi, venerdì 17 settembre, alle ore 20:45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Torino su questa pagina. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Torino

0-0

45′ +1 FINE PRIMO TEMPO. Il Sassuolo chiude il primo tempo in attacco. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0, gara molto divertente, con il Torino che ha fatto vedere qualcosa in più sopratutto nel finale.

45′ Ci sarà un minuti di recupero.

44′ Palo Torino, questa volta con Praet. Sassuolo in affanno in questi minuti finale del primo tempo.

42′ Ancora un miracolo di Consigli che questa volta salva su Praet.

41′ Ancora un salvataggio sulla linea per il Sassuolo, questa volta con Lopez che salva di testa.

40′ Strepitosa parata di Consigli sul colpo di testa di Bremer, il portiere neroverde la manda sul fondo. Angolo per il Toro.

37′ Ci prova Berardi, palla che viene deviata dalla difesa granata. Berardi lamenta un contatto in area, per il direttore di gara è tutto regolare.

35′ Dici minuti alla fine del primo tempo. Cartellino giallo per Aina, il giocatore del Torino trattiene vistosamente Berardi.

31′ ANNULLATO UN GOL a Djuricic per posizione di fuorigioco.

30′ Non si sblocca il risultato al Mapei Stadium, gara molto viva con un paio di buona occasioni per parte, ma risultato ancora fermo sullo 0-0.

27′ Palo Torino e ancora un salvataggio miracoloso per il Sassuolo, questa volta è Rogerio a salvare la poeta neroverde.

26′ Grandissimo salvataggio sulla linea di Ferrari, su tiro di Sanabria con Consigli battuto, il difensore neroverde salva sulla linea.

23′ Brutto intervento, seppur involontario di Praet su Lopez, c’erano gli estremi del giallo, ma Piccinini lascia correre.

21′ Lancio lungo di Consigli a pescare Raspadori, all’attaccante neroverde non riesce il controllo e si porta la palla sul fondo.

19′ Atterrato Rogerio a centrocampo, punizione per il Sassuolo.

17′ OCCASIONE TORINO Sanabria solo davanti a Consigli non riesce a coordinarsi e manda a lato.

15′ Primo quarto d’ora di gioco a Reggio Emilia, risultato ancora sullo 0-0, ma con entrambe le squadre alla ricerca del gol.

13′ Punizione per il Sassuolo, calcia Berardi, ma la palla viene deviata sul fondo. Primo angolo del match a favore del Sassuolo.

12′ AMMONIZIONE TORINO, primo cartellino giallo per Bremer, fatto tattico su Raspadori lanciato in area.

10′ Gara ,molto accesa in questo momento con continui capovolgimenti di fronte. Partita aperta a qualsiasi risultato

8′ POALO DI FRATTESI, il calciatore neroverde da posizione defilata centra il palo.

6′ Ci prova il Torino con un tiro da fuori area da parte di Pobega, palla di poco a lato.

4′ Berardi apre su Toljan sulla fascia destra, ma il calciatore tedesco se la allunga troppo.

2′ Possesso di palla per il Sassuolo che prova subito ad impostare il proprio gioco.

1′ FISCHIO D’INIZIO. Primo pallone giocato dal Sassuolo.

Sassuolo in campo con la prima maglia, per il Torino maglia bianca con striscia obliqua granata.

20.42 Ci siamo! Le squadre fanno ingresso in campo, pochi minuti al fischio d’inizio.

20.32 Lw squadre fanno rientro negli spogliatoi, meno di un quarto d’ora all’inizio del match.

20.20 Squadre in campo per il riscaldamento

Formazioni ufficiali Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

Il tabellino di Sassuolo-Torino

SASSUOLO-TORINO 0-0

Reti:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Muldur, Harroui, Traorè, Kyriakopoulos, Scamacca, Defrel, Henrique.

Allenatore: Alessio Dionisi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Baselli, Mandragora, Rincon, Linetty, Warming, Pjaca.

Allenatore: Ivan Juric.

Arbitro: Sig. Piccinini di Forlì.

Assistenti: Sig. Preti di Mantova e Sig. Berti di Prato.

IV Uomo: Sig. Cosso di Reggio Calabria.

VAR: Sig. Marini di Roma1 e Sig. Giua di Olbia.

Ammoniti: 12′ Bremer (T.); 35′ Aina (T.)

Espulsi:

Probabili formazioni Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Muldur, Kyriakopoulos, Ayhan, Goldaniga, Peluso, Magnanelli, Matheus Henrique, Harroui, Traore, Defrel, Scamacca.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Toljan-Muldur 55%-45%, Rogerio-Kyriakopoulos 55%-45%, Raspadori-Scamacca 55%-45%.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, R. Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Pjaca; Sanabria.

A disposizione: Berisha, Gemello, Aina, Buongiorno, Vojvoda, Rincon, Linetty, Baselli, Pobega, Warming, Brekalo.

Allenatore: Ivan Juric.

Ballottaggi: Zima-Buongiorno 60%-40%, Lukic-Pobega 55%-45%, Lukic-Pobega 55%-45%, Pjaca-Brekalo 60%-40%.

L’arbitro di Sassuolo-Torino

Sarà il Sig. Marco Piccinini, della Sezione AIA di Forlì, l’arbitro di Sassuolo-Torino, match in programma venerdì 17 settembre alle 20:45 al Mapei Stadium. I due assistenti saranno il Sig. Fabiano Preti, della sezione di Mantova, e il Sig. Alessio Berti, della sezione di Prato. Il IV uomo sarà il Sig. Francesco Cosso, della sezione di Reggio Calabria. Al VAR ci sarà il Sig. Valerio Marini, della sezione di Roma1, coadiuvato dal Sig. Antonio Giua, della sezione di Olbia.

I precedenti tra Sassuolo e Torino

La sfida Sassuolo-Torino si è giocata in un totale di 24 precedenti, tra serie A, serie B e play-off di B. Il Sassuolo l’ha spuntata 5 volte contro 11 vittorie granata e 8 pareggi.

Bomber dell’incontro è Andrea Belotti, che contro il Sassuolo ha segnato ben 8 reti (lo segue Domenico Berardi, a quota 5 contro i granata).

In casa, il bottino del Sassuolo è ancor più magro. In 12 incontri, solo una volta il Sassuolo ha vinto, collezionando quattro sconfitte e 7 pareggi. Tuttavia, nello stadio amico il Sassuolo non perde contro il Torino dalla stagione 2013/14. Inoltre, quando giocano una contro l’altra, le due squadre vanno sempre a segno dalla stagione 2017/18.

Lo scorso anno, al Mapei Stadium Sassuolo-Torino terminò 3-3 con i neroverdi in rimonta sul Toro. Dopo il vantaggio granata di Linetty e il temporaneo pareggio di Djuricic, Belotti e Lukic portarono i granata avanti di due lunghezzi. A raggiungerli, in due minuti, furono i gol di Chiriches e Ciccio Caputo. Ecco gli highlights di quella partita:

Sassuolo-Torino su Dazn o Sky: dove vederla in TV

Sassuolo-Torino, live dal Mapei Stadium, sarà trasmessa in tv in esclusiva da DAZN. La sfida sarà visibile anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar.

La telecronaca della sfida è affidata ad Riccardo Mancini, con l’ex difensore Massimo Gobbi, nel ruolo di commentatore tecnico.