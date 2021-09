Generazione S: due nuove società aderenti, c’è la prima affiliata dal Veneto

Continua ad aumentare il numero di società affiliate a Generazione S, progetto etico-sportivo promosso dal Sassuolo Calcio e rivolto alle società dilettantistiche di tutta Italia e non solo. Le ultime due affiliate, in ordine di tempo, sono il K-Sport Montecchio (provincia di Pesaro, Marche) e l’ASD Calcio Marghera (Venezia, Veneto), che fanno così salire il computo totale a 32 società aderenti. Mentre il K-Sport Montecchio è la terza marchigiana dopo Veregrense e Senigallia, l’ASD Calcio Marghera è la prima rappresentante dal Veneto. Lo scorso 8 settembre, inoltre, il Sassuolo è stato ufficialmente premiato con la targa del Best Grassroots Project per Generazione S, un riconoscimento assegnato a giugno dal CRER FIGC con apposito comunicato ufficiale.

