DIRETTA Sassuolo-Milan Femminile 0-0: Dubcova vicina al gol

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Milan, gara valida per la 4^ giornata di ritorno della Serie A Femminile. Il match è in programma oggi, sabato 26 febbraio, alle ore 14.30 presso lo Stadio Ricci di Sassuolo. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Milan. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Milan Femminile

38′ – Ammonita Tucceri Cimini! Brutto intervento da dietro della calciatrice rossonera in ritardo su Filangeri. Le neroverdi chiedono l’espulsione per l’intervento in ritardo.

37′ – Occasione Sassuolo! Cross di Clelland verso il centro dell’area dove c’è Dubcova che colpisce di testa, Giuliani risponde presente.

36′ – Cross di Tucceri Cimini dalla bandierina sul secondo palo alla ricerca di Grimshow, ma la scozzese svirgola la conclusione.

36′ – Stapelfeldt cerca il cross verso il centro dell’area, ma il suo cross viene ribattuto. Angolo per il Milan.

34′ – Occasione Milan! Cross di Tucceri Cimini dalla sinistra che trova il colpo di testa di Thomas, ma la palla finisce alta.

33′ – Bugeja! La neroverde prova il mancino dalla distanza, ma la palla finisce larghissima.

33′ – Schema dalla bandierina giocato malissimo dalle rossonere con Grimshaw che commette dallo su Bugeja.

32′ – Bergamaschi cerca il traversone ma viene respinto da una calciatrice neroverde. Secondo angolo per le rossonere.

30′ – Grande anticipo di Filangeri su Thomas, il capitano neroverde apre per Dubcova sulla sinistra che rientra sul destro e cerca la porta, ma il suo tiro è debole e finisce tra le braccia di Giuliani.

28′ – Presente in tribuna anche l’AD neroverde Giovanni Carnevali insieme al CT della Nazionale Femminile Milena Bertolini.

26′ – Ammonita Jane! Intervento in ritardo della centrocampista rossonera su Clelland.

25′ – Adami! La centrocampista ci prova con il destro dalla distanza, la palla rimbalza davanti a Lemey che blocca.

23′ – Rischia Dongus dopo l’ammonizione con un altro intervento in ritardo su Thomas. La centrale tedesca viene graziata dall’arbitro Scarpa.

23′ – Tucceri Cimini si incarica della punizione, ma sul cross viene ravvisata una posizione irregolare.

22′ – Ammonita Dongus! Altro grande contropiede di Thomas che sposta salta la centrale tedesca che la stende. Punizione da buona posizione per le rossonere.

21′ – Santoro cerca la verticalizzazione per Bugeja, ma il suo passaggio è impreciso e finisce direttamente sul fondo.

18′ – Contropiede del Milan guidato da Thomas che apre sulla destra per Grimshaw, la scozzese cerca il centro dell’area dove trova Stapelfeldt che spizza sul secondo palo trovando Agard, che però era in offside.

16′ – Clelland ci prova dai trenta metri, ma il pallone termina morbido tra le braccia di Giuliani.

15′ – Tucceri Cimini ci prova su punizione, ma il suo sinistro è debole e finisce direttamente sul fondo.

14′ – ESPULSA ORSI! Thomas scappa alle spalle della giocatrice neroverde che la trattiene al limite dell’area, nessun dubbio per l’arbitro Scarpa che estrae direttamente il rosso.

13′ – Grande scambio tutto di prima delle neroverdi che liberano Santoro al cross ma il pallone è troppo morbido e finisce tra le braccia di Laura Giuliani.

12′ – Primo cambio della gara: Guagni, che non era al 100%, non ce la fa e lascia il posto a Jane.

11′ – Ci prova il Milan con il destro di Grimshaw dalla distanza, ma il suo tiro è debole e finisce a lato.

10′ – Grande imbucata di Bugeja alle spalle della difesa del Milan alla ricerca di Pondini ma Codina compie un grande intervento e salva le rossonere.

8′ – Cross insidioso di Tucceri Cimini dalla sinistra, ma Thomas commette fallo su Filangeri.

7′ – Clelland prova a mandare Bugeja in contropiede ma la maltese non riesce a controllare il pallone.

5′ – Ammonita Thomas! Clelland parte in contropiede e viene stesa dall’attaccante rossonera.

3′ – Risponde il Sassuolo con il cross di Philtjens dalla sinistra che è debole e finisce tra le braccia di Giuliani.

2′ – Panico in area neroverde sul corner di Tucceri Cimini. Lemey esce ma non blocca il pallone, la sfera rimane al centro dell’area ma viene liberato dalla difesa neroverde.

1′ – Subito Milan in avanti. Grimshaw scende sulla destra e conquista un calcio d’angolo.

14:35 – Fischia Scarpa, E’ COMINCIATA SASSUOLO-MILAN!

14:32 – Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo agli ordini dell’arbitro Scarpa.

14:24 – Le squadre stanno per ultimare le operazioni di riscaldamento, tra dieci minuti comincerà la gara.

14:15 – Quella di oggi è una sfida d’altissima classifica: le neroverdi occupano il terzo posto con 34 punti, mentre il Milan è quarto con 31 punti conquistati.

14:11 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento, splende il sole al Ricci.

14:08 – Ufficializzati gli undici di partenza di ambo le squadre.

Tabellino Sassuolo-Milan Femminile

SASSUOLO-MILAN 0-0

Reti:

SASSUOLO (3-5-2): Lemey; Orsi, Dongus, Filangeri (C); Santoro, Pondini, Mihashi, Dubcova, Philtjens; Clelland, Bugeja.

A disposizione: Mak, Ferrato, Lauria, Pellinghelli, Iriguchi, Cambiaghi, Brignoli, Parisi.

Allenatore: Gianpiero Piovani.

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Guagni (12′ Jane), Grimshaw, Adami, Tucceri Cimini; Thomas, Bergamaschi (C); Stapelfeldt.

A disposizione: Morleo, Cortesi, Boureille, Alberti, Arnadottir, Miotto, Babb, Longo.

Allenatore: Maurizio Ganz.

Arbitro: Sig. Scarpa di Collegno.

Assistenti: Sig. Basile di Chieti e Sig. Micalizzi di Palermo.

IV Uomo: Sig. Renzi di Pesaro.

Ammoniti: 5′ Thomas (M), 22′ Dongus (S), 38′ Tucceri Cimini (M)

Espulsi: 14′ Orsi (S)

Note:

