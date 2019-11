Diretta Sassuolo Lazio 0-0: FISCHIO D’INIZIO

Buongiorno tifosi neroverdi e benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Lazio

tredicesima giornata di Serie A, dopo la pausa per le Nazionali, il Sassuolo torna in campo per affrontare la Lazio, due squadre con obbiettivi diversi ma con la stessa voglia di portare a casa la vittoria: da una parte i neroverdi vogliono distaccarsi il più possibile dalla zona retrocessione, mentre i biancocelesti vogliono consolidare l’attuale terzo posto in classifica. CanaleSassuolo.it dal Mapei Stadium vi racconta in diretta Sassuolo-Lazio, seguitela con noi.

Diretta SASSUOLO-LAZIO: il LIVE

0 – 0

1′ FISCHIO D’INIZIO

14.59 Si osserva un minuto di silenzio in ricordo di Adriana Spazzoli, moglie del patron Squinzi scomparsa qualche giorno fa.

14.56 Le due formazioni fanno ingresso sul terreno di gioco, al via l’inno della Serie A, e subito dopo il fischio d’inizio.

14.40 Le squadre rientrano negli spogliatoi.

14.30 Squadre in campo per il riscaldamento, mezz’ora all’inizio di Sassuolo-Lazio

14.00 Comunicate le formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali Sassuolo-Lazio

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga.

A disp: Russo, Turati, Muldur, Kyriakopoulos, Piccinini, Tripaldelli, Bourabia, Mazzitelli, Obiang, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

LAZIO: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp: Proto, Guerrieri, Bastos, Lukaku, Vavro, Parolo, Jony, Adekanye, Cataldi, Anderson, Caicedo.

All. Simone Inzaghi

Sassuolo-Lazio: le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Kyriakopoulos, Marlon, Romagna, Toljan ; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Caputo, Boga.

Allenatore: Roberto De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi

Sassuolo-Lazio: le dichiarazioni dei mister:

Roberto De Zerbi: “Con la Lazio sarà una gara difficile perché sanno giocare, sanno ripartire, sono organizzati ed hanno giocatori importanti in tutti i reparti. Noi cercheremo di portare la nostra qualità in campo e saremo competitivi. Non mi va di parlare dei giocatori che non sono disponibili, abbiamo una squadra forte e competitiva. Ho visto i ragazzi concentrati, toccati dalla notizia di ieri ma scenderemo in campo per provare a fare il risultato e giocheremo con coraggio”. Leggi la conferenza pre partita di De Zerbi

Simone Inzaghi: “Il Sassuolo è un’ottima squadra, se vince la gara contro il Brescia che deve recuperare avrebbe una classifica di tutto rispetto. De Zerbi è un tecnico molto preparato che ha a disposizione giocatori con grandi qualità. Ricordo bene quanto ci abbiano messo in difficoltà l’anno scorso. Al ritorno noi avremmo meritato di più, ma all’andata avevano giocato meglio loro. In attacco hanno giocatori veloci e sono una squadra frizzante. Dovremo fare molta attenzione e interpretare la partita nel migliore dei modi“. Leggi la conferenza pre partita di Simone Inzaghi

Sassuolo-Lazio: le designazioni arbitrali

Sarà Daniele Chiffi di Padova l’arbitro di Sassuolo-Lazio, gara valida per la 13-ima giornata della Serie A TIM 2019/2020. Il fischietto padovano sarà affiancato da Schenone e Di Iorio, con Sacchi quarto uomo. Al VAR ci sarà Banti, con Liberti Assistente VAR.

In totale, Chiffi ha diretto 5 gare del Sassuolo, che con lui come arbitro non ha mai vinto, collezionando quattro sconfitte ed un pareggio. L’ultima volta è stata in Roma-Sassuolo 4-2 del 15 settembre scorso.

Sassuolo-Lazio: dove vederla in TV

Per quanto concerne i diritti televisivi, il match Sassuolo-Lazio verrà trasmesso in esclusiva su Sky.La partita sarà visibile in streaming per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. In alternativa CanaleSassuolo.it trasmetterà la diretta testuale di Sassuolo-Lazio su questa pagina.

I precedenti di Sassuolo-Lazio

Nei 12 precedenti di Sassuolo-Lazio, si contano 7 vittorie dei biancocelesti, 2 vittorie neroverdi e 3 pareggi.

La scorsa stagione, il Sassuolo è riucito a rubare un punto sia a Reggio Emilia che all’Olimpico, ma la formazione del Distretto non batte i biancocelesti dal 29 febbraio 2016 (Lazio-Sassuolo 0-2).

In casa, l’unica vittoria risale al 18 ottobre 2015. Lazio-Sassuolo finì 2-1 con reti di Berardi, Missiroli e Felipe Anderson. Mimmo Berardi è il bomber del match, avendo segnato ben 7 gol contro la Lazio. Leggi il Focus on Sassuolo-Lazio: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli ex della partita.