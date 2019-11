Probabili formazioni Sassuolo-Lazio, pochi dubbi per De Zerbi

Poche possibilità per Roberto De Zerbi, almeno per quanto riguarda l’attacco. Dopo l’infortunio di Berardi si ferma anche Defrel, nella lista dei convocati per la sfida contro la Lazio, ci sono solo tre attaccanti. Scelta quindi obbligata per De Zerbi che potrebbe schierare un tridente offensivo formato da Boga, Caputo e Djuricic, scegliendo quindi un 4-3-1-2. Situazione diversa a centrocampo, dove il tecnico neroverde ha ampia scelta.

Probabile difesa a 4 formata da Kyriakopoulos, Romagna, Marlon e Toljan. A centrocampo potrebbero giocare Magnanelli e Duncan dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Kyriakopoulos, Marlon, Romagna, Toljan ; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Caputo, Boga.

Allenatore: Roberto De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi