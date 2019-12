DIRETTA Primavera Sassuolo-Fiorentina 0-0: equilibrio completo

Benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Fiorentina, gara valevole per l’11^ giornata di andata del Campionato Primavera 1. Il match è in programma sabato 7 dicembre alle 17 al “Ricci” di Sassuolo.

LA CRONACA

81′ Artioli mette in mezzo un calcio di punizione dalla trequarti, la difesa della Fiorentina respinge sui piedi di Aurelio, il cui mancino da fuori termina alto.

79′ Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Kukovec e Simonti, fuori Spalluto e Ponsi.

78′ Un rilancio di Vitale per Ghion fa partire il contropiede del Sassuolo, che premia la sovrapposizione di Aurelio. Dopo il cross del terzino romano, la palla va a Oddei, che va sul destro e mette in mezzo, ma l’azione sfuma.

73′ Artioli di prima verso Oddei, che penetra in area dal lato piccolo di destra: il cross basso non viene girato in gol da nessun attaccante accorso in area.

69′ Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Simic e Fiorini, dentro Duncan e Fruk.

65′ Ghion cerca di evitare Edoardo Pierozzi con un dribbling, ma il terzino viola devia la palla con la mano: punizione neroverde e giallo per successive proteste al 2 viola.

63′ Conclusione dalla distanza di Artioli deviata sul nascere da Fiorini: palla docile per Brancolini.

61′ Secondo cambio per il Sassuolo: fuori Rogerio, dentro Manara.

57′ Occasionissima Sassuolo! Pellegrini controlla con maestria un pallone al limite dell’area e cambia direzione all’ultimo disorientando Dalle Mura, ma non riesce ad incrociare a sufficienza il tiro che termina alla destra del palo della porta di Brancolini.

55′ Il Sassuolo reclama un calcio di rigore per un fallo di mano di un difensore viola in area, ma l’arbitro segnala un fuorigioco precedente.

52′ Azione confusa della Fiorentina che porta al colpo di testa di Spalluto: tentativo velleitario preda di Vitale.

49′ Simic cerca il secondo palo trovando la deviazione di Aurelio in angolo, ma l’arbitro non vede e concede la rimessa dal fondo.

47′ Edoardo Pierozzi recupera palla nella metà campo offensiva, si accentra e passa la sfera a Bianco, che attende quell’attimo di troppo per servire Niccolò Pierozzi tale da permettere a Saccani di compiere un prodigioso recupero offensivo.

46′ Inizia la ripresa! In campo gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo.

17.48 Finisce il primo tempo: Sassuolo e Fiorentina sono sempre sullo 0-0. Tante occasioni per entrambe le squadre, soprattutto nella seconda metà di frazione.

45+1′ Ammonito Koffi nell’unico minuto di recupero concesso dall’arbitro.

45′ Incredibile occasione per Pellegrini, che riceve un filtrante in area da Ghion, evita Brancolini e cerca la porta da posizione defilata: la sfera cammina sulla linea di porta e viene spazzata pochi metri fuori verso Aurelio, la cui conclusione viene ribattuta fuori da Dalle Mura immolatosi per la causa.

41′ Grande apertura di Pellegrini per Oddei, che cerca il fondo ma viene fermato da Dalle Mura: il rimpallo lo sfavorisce, sarà rimessa dal fondo per la Fiorentina.

40′ Pellegrini si sta disimpegnando bene al centro dell’attacco neroverde, riuscendo a difendere molti palloni importanti e a servirli sugli esterni o a rimorchio per i centrocampisti.

37′ Nagy resta a terra dopo il precedente contrasto e non riesce a rientrare in campo: al suo posto entra Saccani.

35′ Pierozzi anticipa Nagy nell’intervento aereo e manda alto di poco sulla traversa.

33′ Marginean ferma con le cattive Koffi: l’arbitro gli risparmia il giallo.

31′ Koffi costruisce con i suoi dribbling l’azione più pericolosa della partita: Niccolò Pierozzi colpisce la parte bassa della traversa, Vitale se la ritrova tra le mani evitando il beffardo autogol.

27′ Capovolgimento di fronte magnifico di Aurelio per la corsa di Oddei, che cerca Pellegrini dalla parte opposta del campo trovando la deviazione di un difensore viola

26′ Entrata dura di Ponsi ai danni di Nagy, che resta contuso a terra: Oddei si era liberato in contropiede, ma l’arbitro ha fermato ugualmente il gioco per accertarsi delle condizioni dei due giocatori.

25′ Pierozzi tenta la fortuna dalla lunga distanza, palla abbondantemente alta.

24′ Miracolo di Vitale sulla spizzata di testa di Spalluto, sulla respinta Simic è in fuorigioco.

22′ Simic fa valere la sua tecnica palla al piede per servire Koffi al limite dell’area, con annesso tunnel ai danni di Rogerio, ma il numero 10 colpisce debolmente e il tiro è preda di Vitale.

20′ La gara è equilibrata e deve ancora entrare nel vivo, nel primo quarto di gara nessuna occasione degna di nota.

16′ Pellegrini prende palla nella trequarti offensiva, si sposta la palla sulla sinistra e calcia a rete: dalla bandierina, Rogerio non è preciso con l’incornata.

14′ Doppio salvataggio di Bellucci, che si allunga sui cross bassi provenienti dalla fascia destra ed evita che la palla arrivi a Spalluto a tre metri dalla porta.

13′ Fallo in attacco di Spalluto ai danni di Marginean, Vitale può battere il calcio di punizione.

10′ Koffi cerca l’incursione laterale in area, ma viene fermato in angolo da Nagy.

7′ Rigore solare negato al Sassuolo! Ghion verticalizza per Pellegrini, che si invola verso la porta venendo strattonato da Dalle Mura, per il direttore di gara è tutto regolare.

3′ Fiorentina subito pericolosa con un’iniziativa di Pierozzi sulla sinistra, Vitale riesce a bloccare in due tempi.

1′ C’è una novità nello schieramento di mister Turrini, che torna alla difesa a quattro: i terzini sono Nagy e Rogerio, Aurelio e Oddei esterni d’attacco con Pellegrini terminale offensivo.

1′ Inizia la partita!

17.00 Le squadre fanno il loro ingresso in campo: il Sassuolo attaccherà nel primo tempo da sinistra a destra rispetto alla tribuna centrale.

16.57 Presenti in tribuna il DS del Sassuolo Giovanni Rossi, insieme a Remo Morini, mister De Zerbi e molti componenti dello staff tecnico di mister De Zerbi.

16.43 Non se la sta passando benissimo, la Fiorentina Primavera, che non vince dal 28 settembre in campionato ed è in una striscia aperta di tre sconfitte consecutive; al contrario, i ragazzi di mister Turrini hanno iniziato malissimo e si sono ripresi nell’ultimo mese.

16.35 Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina Primavera: come annunciato da De Zerbi in conferenza stampa, c’è Rogerio nell’undici titolare per recuperare la forma migliore, oltre a Ghion che vestirà anche la fascia da capitano. Ironia della sorte, è arrivata soltanto oggi la prima convocazione in Primavera per Stefano Piccinini, che ha già esordito in prima squadra mercoledì in Sassuolo-Perugia 1-2.

Il tabellino

SASSUOLO-FIORENTINA 0-0

RETI:

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Nagy (37′ Saccani), Bellucci, Midolo, Rogerio (16’st Manara); Artioli, Marginean, Ghion; Oddei, Pellegrini, Aurelio.

A disposizione: Vitiello, Shiba, Leporati, Piccinini, D’Alessio, Simonetta, Bartoli, Ahmetaj, Mercati, Ripamonti.

Allenatore: Francesco Turrini.

FIORENTINA (4-3-3): Brancolini; Pierozzi E, Dutu, Dalle Mura, Ponsi (34’st Simonti); Simic (24’st Duncan), Fiorini (24’st Fruk), Bianco; Koffi, Spalluto (34’st Kukovec), Pierozzi N.

A disposizione: Luci, Chiti, Gelli, Gorgos, Milani, Hanuljak.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Sig. Donda di Gradisca d’Isonzo.

Assistenti: Sig. Galimberti di Seregno e Sig. Micaroni di Chieti.

Ammoniti: 45+1′ Koffi (F), 20’st Pierozzi E (F).

Espulsi: