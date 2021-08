DIRETTA Lazio-Sassuolo 1-1: Traorè pareggia dopo il vantaggio biancoceleste di Akpa Akpro

Benvenuti sulla diretta di Lazio-Sassuolo, amichevole estiva in programma oggi, sabato 14 agosto alle ore 19.30 presso lo Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone. Canale Sassuolo sarà presente nell’impianto ciociaro e vi racconterà tutte le emozioni di questa amichevole con la Lazio su questa pagina. Forza Sasol!

Diretta Lazio-Sassuolo

Ore 20.35: Le due squadre di nuovo in campo. Nessun cambio per il Sassuolo. Nella Lazio ci sono Patric e Luis Alberto

45’+1: FINE PRIMO TEMPO. Si va al riposo sul risultato di 1-1. Dopo il vantaggio di Akpa Akpro, Traorè la pareggia nel finale di tempo! Sassuolo partito bene, ma poi persosi sotto i colpi del pressing alto della Lazio, più volte pericolosa.

45′: PAREGGIO DEL SASSUOLO: Traorè si insinua su un tentato tiro di Ferrari in area di rigore parato da Reina, l’ivoriano intercetta prima di tutti e colpisce in porta!

44′: Il calcio di punizione di Raspadori si ferma sulla barriera, così come il tiro di Rogerio sul rimpallo di Lazzari

43′: Djuricic viene atterrato ai 25 metri da Akpa Akpro. Sarà calcio di punizione da posizione favorevole.

42′: Djuricic prova a lanciare Frattesi ma un difensore avversario intercetta, colpendo il braccio del serbo e spegnendo l’azione neroverde

42′: Fraseggio in difesa per i neroverdi, poco pressati dalla Lazio

38′: Acerbi serve inavvertitamente Boga, ma i passaggi neroverdi si chiudono tra le maglie della difesa biancoceleste, che non lascia spazi agli uomini di Dionisi.

37′: Immobile ancora al tiro, dopo un pregevole scambio con Lazzari. Ribatte Frattesi di schiena.

35′: Immobile vicinissimo al raddoppio! Servito da Lazzari in velocità, viene fermato da Toljan davanti a Consigli. Era fuorigioco, ma che brividi!

32′: AKPA AKPRO porta la Lazio in vantaggio. Il giocatore biancoceleste batte Consigli sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

31′: Tiro di Milinkovic-Savic da fuori area, una deviazione della difesa neroverde lo spinge sul fondo del campo. Sarebbe stato difficile per Consigli.

30′: Felipe Anderson mette un pallone per Milinkovic-Savic, la palla resta in area e dopo una serie di rimpalli Chiriches riesce a spazzare fuori area.

26′: Toljan parte in velocità sulla destra, Akpa-Akpro lo incalza e riesce a togliergli palla, servendo Felipe Anderson che arriva a tu per tu con Consigli con un tiro rasoterra dall’angolo sinistro. Consigli ha parato in scivolata.

23′: Immobile servito con un filtrante da Felipe Anderson, ma il suo pallone finisce sul fondo. Si va al cooling break.

22′: Frattesi perde palla su Akpa-Akpro che aveva servito Raul Moro, lo stesso 16 neroverde ha poi recuperato il pallone prima che il giocatore biancoceleste partisse verso la porta.

22′: Chiriches riesce a fare buona guardia su Immobile, chiudendogli lo specchio della porta dopo un meraviglioso lancio di Hysaj

19′: Erroraccio di Ferrari, che aveva servito Milinkovic. Il serbo aveva messo dentro un filtrante per Immobile, che ha tirato in porta. Consigli aveva parato, ma era fuorigioco.

18′: Traorè serve Raspadori con un gran cross. Lazzari capisce tutto e destabilizza il 18 neroverde senza commettere fallo. Raspa perde palla

17′: Immobile e Raul Moro arrivano nell’area di rigore, il capitano biancoceleste mette un cross per Lazzari, che arriva in velocità e tira altissimo sopra la porta di Consigli.

16′: Fallo su Lazzari da parte di Maxime Lopez, nel frattempo era partito Raspadori, ma Marchetti ferma il gioco

14′: CHE HA COMBINATO CHIRICHES! Mentre serviva Toljan, Akpa-Apro gli soffia la palla. Consigli si fa trovare pronto sul tiro del numero 8 biancoceleste!

13′: Acerbi lancia Immobile, che si beve Chiriches e prova a calciare in porta, ma scivola e facilita il lavoro per Consigli

10′: Djuricic e Raspadori riescono ad arrivarenell’area avversaria, ma le maglie della difesa laziale sono strettissime e la palla non passa. Ci riprova poi Boga, fermato da una provvidenziale scivolata di Acerbi.

8′: Hysaj intercetta su Traorè, che prova a lanciare Raspadori. Dietro c’è Acerbi, che spegne ogni velleità neroverde.

6′: Milinkovic toglie palla ad un ottimo Traorè innestato da Rogerio. Il ragazzo arriva al tiro ma è debole e centrale, nessun problema per Reina. sul suo rilancio Frattesi prova a partire ma la difesa della Lazio lo chiude.

4′: Chiriches fa un lancio sbilenco, intercettato da Lazzari che parte. Djuricic lo ferma a centrocampo in maniera irregolare.

3′: Akpa-Apro si scontra con Toljan e resta a terra, ma nulla di grave sembra.

2′: Boga innesta Rogerio sulla sinistra, ma Felipe Anderson e Lucas Leiva riescono a difendere.

2′: Chiriches va in difficoltà su Akpa-Akpro, che però gli toglie palla in maniera irregolare

Ore 19.34: Comincia Lazio-Sassuolo, comincia la diretta Live di Canale Sassuolo. I neroverdi attaccheranno da sinistra a destra. A battere il calcio d’inizio sarà la Lazio.

Ore 19.30: Le squadre entrano in campo

Ore 19.29: Le panchine sono in campo, si attende l’ingresso dei titolari

Ore 19.21: Anche i giocatori biancocelesti stanno facendo rientro negli spogliatoi.

Ore 19.19: I ragazzi di mister Dionisi stanno rientrando negli spogliatoi per prepararsi alla sfida.

Ore 18.52: Anche i ragazzi del Sassuolo sono in campo per il riscaldamento! Siamo in attesa di cominciare con voi la diretta live di Lazio-Sassuolo!

Ore 18.49: I giocatori della Lazio sono in campo per il riscaldamento.

Ore 18.40: Abbiamo le formazioni ufficiali: non ci sono Caputo, Locatelli e Berardi oltre ai vari infortunati e indisponibili Obiang, Defrel, Romagna e Matheus Henrique. In campo Raspadori dal primo minuto!

Ore 18.31: siamo al Benito Stirpe. I ragazzi delle due squadre sono arrivati allo stadio in concomitanza con noi!

Formazioni ufficiali Lazio-Sassuolo

LAZIO: Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Felipe Anderson, Immobile (C), Moro

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Escalante, Luis Alberto, Correa, Kamenovic, Romero, Vavro, Caicedo, Jony, Radu, Andrè Anderson, Marusic, Muriqi, Fares

Allenatore: Maurizio Sarri

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Boga, Traorè, Djuricic; Raspadori.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Haraslin, Peluso, Muldur, Manzari, Oddei, Bourabia, Paz, Kyriakopoulos, Scamacca.

Allenatore: Alessio Dionisi

Il tabellino di Lazio-Sassuolo

LAZIO-SASSUOLO 1-1



Reti: 32′ Akpa Akpro (L), 45′ Traorè (S)

LAZIO: Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Felipe Anderson, Immobile (C), Moro

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Escalante, Luis Alberto, Correa, Kamenovic, Romero, Vavro, Caicedo, Jony, Radu, Andrè Anderson, Marusic, Muriqi, Fares

Allenatore: Maurizio Sarri

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Boga, Traorè, Djuricic; Raspadori.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Haraslin, Peluso, Muldur, Manzari, Oddei, Bourabia, Paz, Kyriakopoulos, Scamacca.

Allenatore: Alessio Dionisi

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido

Assistenti: Giuseppe Di Giacinto di Teramo, Domenico Fontemurato di Roma 2

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

Dove vedere la partita in televisione

L’unica emittente che trasmetterà l’amichevole Lazio-Sassuolo in tv è Lazio Style, al canale 223 di Sky. In qualsiasi caso, potrete seguire la sfida su CanaleSassuolo.it: un nostro inviato sarà allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone per raccontarvi Lazio-Sassuolo con la nostra consueta diretta testuale! Calcio d’inizio previsto alle ore 19.30.