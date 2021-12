DIRETTA Inter-Sassuolo Femminile 1-2: forcing nerazzurro

Benvenuti sulla diretta di Inter-Sassuolo, gara valida per la 11^ giornata di Serie A Femminile. Il match è in programma oggi, sabato 11 dicembre, alle ore 14:30 presso lo Stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro l’Inter Femminile su questa pagina. Forza Sasol!

Diretta Inter-Sassuolo Femminile

1-2

37′ – Angolo dalla sinistra, svetta Kathellen ma la palla finisce ancora una volta larga.

33′ – Cross di Simonetti dalla sinistra, Philtjens mette in corner. Sul calcio d’angolo, una calciatrice dell’Inter gira di testa, ma la palla finisce larga.

31′ – Cambio nell’Inter: Polli prende il posto di Landstrom.

30′ – Progressione di Nchout che viene fermata da Filangeri.

29′ – Forcing dell’Inter, le ragazze di Piovani ora si chiudono nella propria metà campo.

26′ – Cambio anche nel Sassuolo: Pellinghelli prende il posto di Bugeja.

26′ – Cambio nell’Inter: esce Portales ed entra Marinelli.

25′ – Destro di Simonetti dalla distanza, blocca ancora Lemey.

24′ – Lemey! Sbaglia il rinvio la numero 1 neroverde, la palla arriva sul sinistro di Simonetti che calcia, ma Lemey interviene negando il pareggio.

23′ – Cross tagliente di Cantore a cercare Irigouchi, ma la palla è lunga e diventa imprendibile per la numero 77.

21′ – Cross insidioso di Landstrom dalla sinistra, indecisione di Lemey ma Nchout non riesce a colpire.

19′ – Dubcova pesca in profondità Cantore, ma la numero 11 non riesce a battere a rete.

17′ – Percussione di Karchouni e destro dal limite, Lemey blocca.

16′ – Scappa in contropiede la squadra di Guarino ma la palla per Pandini è troppo lunga e Lemey esce in presa bassa.

14′ – Cambio nell’Inter: esce Csiszar ed entra Pandini.

13′ – KAMILA DUBCOVA DA IMPAZZIRE! La numero 10 rientra sul destro e lascia partire un destro che si infila sotto l’incrocio dei pali. Gol assurdo!

10′ – Ammonita Csiszar! Sia lei che Parisi intervengono alla ricerca del pallone, ma il fallo è della nerazzurra.

8′ – Ammonita Miashi! Intervento duro della giapponese su Csiszar.

6′ – PAREGGIO DEL SASSUOLOOOOOO! Palla in verticale per Cantore che a tu per tu con Durante non sbaglia.

1′ – Doppio cambio nel Sassuolo: entrano Parisi e Irigouchi, escono Brignoli e Orsi.

15:31 – COMINCIA LA RIPRESA!

15:16 – FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ – Palla in verticale per Cantore, la numero 11 calcia da posizione proibitiva e la palla termina sul fondo.

43′ – Palla illuminante di Dongus per Dubcova, la numero 10 punta Sonstevold ma viene chiusa.

40′ – Nchout attacca Lemey, Portales recupera palla e serve la numero 33 che, però, si trova in posizione di offside e viene fermata dall’arbitro.

37′ – COSA SI E’ MANGIATA BONETTI! Karchouni attacca Miashi scippandole, forse irregolarmente, il pallone, serve Bonetti che a tu per tu con Lemey calcia fuori. Occasione colossale per le nerazzurre.

34′ – Bonetti cerca l’imbucata per Portales, ma la sua palla è imprecisa e diventa irraggiungibile per la numero 17.

32′ – Torna in avanti l’Inter: cross dalla sinistra di Landstrom smanacciato da Lemey.

30′ – Sulla punizione, Dongus ci prova al volo, ma il suo destro viene rimpallato dalla difesa dell’Inter.

29′ – Slalom di Santoro sulla destra, la numero 27 viene abbattuta e l’arbitro assegna la punizione da buona posizione.

27′ – Occasione Sassuolo! Dubcova va via sulla sinistra ed entra in area, mette al centro per Bugeja ma il suo sinistro finisce a lato. In crescita le ragazze neroverdi.

23′ – Prova a scappare in contropiede la squadra neroverde, ma Cantore non trova spazio e vanifica tutto.

22′ – Ha alzato i giri del motore la squadra di Piovani, ma l’Inter regge la pressione.

19′ – Bonetti cerca l’imbucata per Nchout, ma Dongus è ben posizionata e sventa la minaccia.

18′ – Arcobaleno di Cantore a cercare Bugeja, la maltese controlla ma è costretta ad allargarsi vanificando una buona occasione per le neroverdi.

16′ – Cross dalla trequarti di Santoro a cercare la testa di Mihashi, ma Durante esce bene e respinge.

14′ – Mihashi cerca in verticale Bugeja, ma la palla della giapponese è imprecisa e terina tra le braccia di Durante.

12′ – Inter in vantaggio! Errore in uscita della difesa neroverde, Bonetti serve l’accorrente Karchouni che si trova a tu per tu con Lemey trovando il gol del vantaggio.

11′ – Hanno alzato il ritmo le ragazze di Piovani, ora l’Inter si chiude nella propria metà campo.

9′ – Bugeja va sul fondo e cerca una compagna al centro dell’area, ma il suo cross è impreciso e ben intercettato dalla difesa di Rita Guarino.

5′ – Brignoli cerca in verticale Dubcova, ma la numero 10 è scattata in posizione irregolare.

3′ – Primo vero affondo delle neroverdi, ma il cross di Philtjens è sballato e finisce sopra la traversa difesa da Durante.

3′ – Primi minuti di marca neroverde, ma l’Inter si chiude bene e non lascia spazio alle ragazzi di Piovani.

14:31 – COMINCIA LA GARA!

14:29 – Squadre in campo.

14:16 – Le squadre hanno terminato le operazioni di riscaldamento e si stanno dirigendo negli spogliatoi.

13:52 – Buon pomeriggio dallo “Speroni” di Busto Arsizio. A breve le formazioni ufficiali.

Tabellino Inter-Sassuolo Femminile

INTER-SASSUOLO 1-2

Reti: 12′ Karchouni (I), 51′ Cantore (S), 58′ Dubcova (S)

INTER (3-4-1-2): Durante; Sonstevold, Kathellen, Merlo (C); Portales (71′ Marinelli), Simonetti, Csiszar (59′ Pandini), Landstrom (71′ Polli); Karchouni; Nchout, Bonetti.

A disposizione: Gilardi, Kristjansdottir, Santi, , Pandini, Brustia, Regazzoli, Pavan.

Allenatore: Rita Guarino.

SASSUOLO (3-5-2): Lemey; Dongus, Filangeri (C), Orsi (46′ Irigouchi); Santoro, Brignoli (46′ Parisi), Mihashi, Dubcova, Philtjens; Cantore, Bugeja (71′ Pellinghelli).

A disposizione: De Bona, Ferrato, Benoit, Lauria, Pondini, Buonamassa.

Allenatore: Gianpiero Piovani.

Arbitro: Sig. Petrella di Viterbo.

Assistenti: Sig. Fine di Battipaglia e Sig. Nasti di Napoli.

IV Uomo: Sig.ra Frazza di Schio.

Ammonite: 53′ Miashi (S), 55′ Csiszar (I)

Espulse:

Note:

Formazioni ufficiali Inter-Sassuolo Femminile

INTER (3-4-1-2): Durante; Sonstevold, Kathellen, Merlo; Portales, Simonetti, Csiszar, Landstrom; Karchouni; Nchout, Bonetti.

SASSUOLO (3-5-2): Lemey; Orsi, Dongus, Filangeri; Santoro, Brignoli, Mihashi, Dubcova, Philtjens; Cantore, Bugeja.

#SerieAFemminile 🔍👀 Il Sassuolo è la squadra che è andata più volte al tiro dopo un recupero offensivo in questa Serie A (29) Su https://t.co/71tH4tFJ40 sono online le statistiche redatte da @OptaPaolo di #InterSassuolo 📊#ForzaSasol🖤💚 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) December 10, 2021