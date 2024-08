FINALE. Bari-Sassuolo 1-1: il Bari la pareggia al 93′

Un caloroso benvenuto a tutti i tifosi neroverdi in un nuovo focus live della stagione 2024-2025, in attesa di Bari-Sassuolo, gara valida per la terza giornata di Serie B 2024-25, in programma martedì 27 agosto 2024 alle 20.30 presso il San Nicola di Bari: segui la nostra diretta. Per aggiornare il live premi F5 o clicca sul tasto qui sotto.

Bari-Sassuolo 1-1: la cronaca live del match

FINISCE QUI. Non basta una difesa maiuscola messa in campo dal Sassuolo nel secondo tempo a salvare il risultato. Si esce dal San Nicola con un punto prezioso e un disastro sfiorato dall’espulsione di Lovato.

90+7: Ammonito Novakovich per una trattenuta a centrocampo su Pieragnolo

90+3: Il BARI LA PAREGGIA. Dopo una serie di rimpalli davanti alla porta è Lasagna a imbucare Satalino.

90+1: Il Bari prova ad organizzare la manovra.

90′: Ci saranno 6 minuti di recupero.

88′: Blocca un colpo di testa di Novakovich Satalino, tuffandosi e trattenendo il pallone basso.

86′: Antiste cade in area di rigore dopo una bellissima sgroppata. Il giocatore invoca il rigore, ma l’arbitro indica che si può continuare.

85′: Ammonito Janis Antiste per una trattenuta.

83′: Antiste raccoglie un pallone direttamente da una rimessa di Satalino e mette paura a Radunovich.

81′: TOLJAN PROVVIDENZIALE. Pucino mette in area un cross basso per Lasagna. Si allunga Toljan e respinge il tiro in scivolata.

80′: Nuovo cambio per il Bari: esce Oliveri, entra Morachioli.

79′: Calcio d’angolo per il bare. Batte Bellomo, Romagna si lancia in tuffo e allontana di testa innescando la ripartenza di Antiste, fermato fallosamente da un avversario.

78′: Capitan Obiang fa partire l’azione d’attacco, mettendo in moto tutti i compagni sulla laterale destra. Boloca riesce ad arrivare al tiro, ribatutto dalla difesa.

76′: Grosso prova il tutto e per tutto: dentro Luca Moro e Pedro Obiang. Escono gli esausti Mulattieri e Thorstvedt. Fischi dello stadio per dei prblemi di Remo Morini e del quarto uomo con la lavagnetta luminosa.

74′: Romagna mette in calcio d’angolo con la punta del piede un pallone insidioso arrivato in area di rigore.

72′: Momento cooling break al San Nicola.

ATTENZIONE: L’arbitro annulla la rete dopo attenta revisione VAR.

PAREGGIO DEL BARI. Al minuto numero 69 è un’azione corale della formazione biancorossa a portare al pareggio con un gol di Novakovich arrivato dopo un’azione convulsa in area di rigore.

64′: Doppio cambio in casa Bari: dentro Bellomo per Maita, dentro l’ex neroverde Manzari per Benali.

62′: Boloca lancia Pieragnolo che prova a mettere un cross basso in area, intercettato da Mantovani. Prima azione neroverde vicino alla porta avversaria in questo secondo tempo.

60: Doig si diverte a fare impazzire Sgarbi e Maita e alla fine viene atterrato a centrocampo. Bella azione personale dell’esterno neroverde.

58′: Colpo di testa di Pucino che da distanza ravvicinata mette fuori alla sinistra di Satalino.

57′: Romagna provvidenziale, il numero 8 del Bari doveva solo insaccare in rete! Il difensore ci mette il sinistro e scongiura il pareggio.

56′: Nuovo cambio in casa Sassuolo. Entra Edoardo Pieragnolo al posto di Fabrizio Caligara.

54′: Nuova parata di Satalino su un tiro di Maita, innestato da Pucino.

52′: Thor ce la fa, pronto a rientrare in campo.

50′: Una mischia in area porta il pallone in rete, ma il gol non è annullato: il giocatore che aveva colpito era in fuorigioco. Nel frattempo, Thorstvedt è rimasto a terra. Pronto a sostituirlo Obiang.

48′: Il Sassuolo parte di fronte a un Bari aggressivo e consapevole della superiorità numerica che ha deciso di prendere in mano il pallino del gioco.

47′: Prima Satalino respinge di pugno un tiro-cross del Bari, poi Caligara si oppone col corpo al tentativo di conclusione di Maita.

46′: Bari subito all’attacco: l’ottima combinazione di Toljan e Odenthal ferma un’incursione in area di Novakovich.

INIZIO SECONDO TEMPO. Fuori Lipani, dentro Janis Antiste nel Sassuolo. Cambio anche in casa biancorossa: fuori Dorval, dentro Maiello

Riscaldamento intenso per Janis Antiste. Probabile che sarà lui a subentrare all’inizio del secondo tempo.

FINE PRIMO TEMPO. Il Sassuolo chiude in vantaggio grazie ad un gol di Thorstvedt ma in dieci uomini a causa dell’espulsione di Matteo Lovato. Sarà un secondo tempo tutto in salita.

45’+2: Sul calcio d’angolo ci prova Dorval con un tiro da fuori area. Sbilenco, termina altissimo.

45’+1: Terrore per Satalino, Sgarbi tenta due volte il tiro. La prima trova l’opposizione di Odenthal, la seconda non basta e il pallone termina in angolo.

45′: Ci saranno 3 minuti di recupero.

44′: Mulattieri! Toljan mette al centro dell’area un cross basso raccolto dall’ormai unico ariete neroverde che tenta la conclusione in porta, ribattuta dalla difesa.

39′: Mulattieri innesca Boloca che arriva da dietro, ci prova con un destro da fuori area, ma la conclusione è troppo debole per impensierire Radunovic.

38′: Grosso corre ai ripari: fuori Flavio Russo, dentro Romagna.

36′: IL SASSUOLO RESTA IN DIECI: ESPULSO MATTEO LOVATO PER UN FALLO DA ULTIMO UOMO SU LASAGNA. La Penna estrae direttamente la massima sanzione.



35′: Doig tenta un cross in area, Thorstvedt ci arriva di destro. Benali si oppone con una leggera deviazione che rende il pallone innocuo per Radunovic.

32′: Ancora pericolo da sinistra per i neroverdi. Dal lato di Toljan arrivano i palloni più pericolosi.

29′: Arriva il momento del cooling break.

28′: Dorval parte da dietro e riesce a metterla a Lasagna che, incalzato da Lovato, si alza il pallone a campanile. Niente da fare per il Bari.

27′: Lasagna va dritto dal calcio di punizione: c’è una deviazione di un difensore. Pallone in angolo.

27′: Sgarbi atterrato al limite dell’area, all’altezza della lunetta. Punizione pericolosa per il Bari.

26′: Benal appoggia a Dorval sulla sinistra. Arriva all’1-2 con Toljan e lo supera con un cross per Lasagna che colpisce al volo. SATALINO MIRACOLOSO COI PUGNI

24′: FLAVIO RUSSO! Il giocatore ci prova dalla sinistra dopo aver ricevuto palla da un pregevole recupero di Boloca a centrocampo. Pallone di poco a lato.

23′: Ennesima incursione del Bari nell’area di rigore neroverde. Dorval aveva tentato il cross in area, senza trovare compagni.

19′: GOOOOOOOOOOOOL DEL SASSUOLO! THOR FIRMA IL VANTAGGIO! Il norvegese insacca in porta dopo una ribattuta di Radunovic su un tiro di Toljan!

17′: Sibilli non ce la fa, è costretto ad uscire. Al suo posto il numero 11, Lorenzo Sgarbi

16′: Gioco temporaneamente fermo. C’è un Sibilli a terra nel cerchio di centrocampo. Richiesto l’intervento dei sanitari. I giocatori ne approfittano per rinferscarsi.

15′: I tifosi del Bari cominciano ad accendere i fumogeni in curva.

14′: Doig riceve un pallone e si trova di fronte a una prateria, appoggia a Caligara, quindi a Lipani che arriva davanti al portiere dopo un dialogo con Thor. Radunovic raccoglie il pallone, troppo veloce per il 35 neroverde.

11′: OCCASIONE SASSUOLO: Doig supera tre avversari e appoggia a Thorstvedt che tenta il tiro. Vicinissimo al gol, era stato deviato da un difensore.

11′: Gioco fermo. Dopo una serie di passaggi, Lipani ha colpito l’angolo tentando il cambio di gioco da destra a sinistra.

10′: Calcio d’angolo per il Sassuolo. Caligara batte corto per Lipani, che ripiega su Toljan che a sua volta la passa al nuovo centrocampista neroverde che scarica in area di rigore. La difesa barese respinge in angolo.

9′: Cori dei tifosi del Bari rivolti ad Aurelio De Laurentiis.

8′: Doig tenta il cross basso dalla sinistra, a raccoglierlo ci sono sia Mulattieri che Lipani che si ostacolano a vincenda.

8′:Incursione in area neroverde di Doig che allunga il pallone a Caligara che tenta il passaggio di tacco. Non c’è nessuno deisuoi e la difesa spazza in fallo laterale.

7′: Palo del Bari. Vicari colpisce di testa sugli sviluppi del calcio d’angolo. Brivido per il Sassuolo.

6′: Oliveri batte una punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore neroverde, c’è mischia in area, ma nessuno raccoglie il pallone che termina alla sinistra di Satalino dopo il tocco di un difensore neroverde.

4′: Salvataggio di schiena di Throrstvedt. Toljan interviene in scivolata per fermare un cross basso del Bari, tuttavia Benali raccoglie il pallone e tenta la conclusione. Respinge di schiena il norvegese.

2′: Nuovo affondo del Bari: Novakovich innesca Sibilli che prova a sua volta un tiro-cross nell’area di rigore neroverde. Non trova compagni a raccoglierlo e la palla si spegne sul fondo.

1′: Thorstvedt parte subito sulla destra innescato da Toljan, e mette un pallone al centro dell’area, ribattuto dai giocatori biancorossi. Sul contropiede, Dorval prova a mettere un cross al centro, spazzato provvidenzialmente da Doig.

20.33 – A battere il calcio d’inizio è il Sassuolo con Mulattieri.

20:30 – Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare mister Sven-Goran Eriksson, recentemente scomparso.

20:30 – Giocatori in campo. Sassuolo in maglia biancoblù, Bari in divisa d’ordinanza rossa con richiami bianchi.

20:25 – Risuona allo stadio l’inno del Bari.

20:22 – Lo stadio San Nicola dedica un applauso al tifoso scomparso Mirko Di Maso

20:16 – Rientrano anche i giocatori del Bari.

20:15 – I ragazzi di grosso stanno rientrando nello spogliatoio.

20:09 – C’è stata una variazione nella terna arbitrale: come secondo assistente di Federico La Penna non c’è Andrea Bianchini di Perugia, ma Giacomo Monaco di Termoli.

19:53 – Anche il Sassuolo entra in campo per il riscaldamento.

19:49 – I ragazzi del Bari scendono in campo per il riscaldamento.

19:45 – Esibizione del cantautore barese Leonardo Lamacchia prima del match. Nel frattempo i portieri delle due formazioni hanno cominciato il riscaldamento.

19:40 – Come avevamo anticipato, Luca D’Andrea è in panchina. Non c’è invece Yeferson Paz. Ecco le riserve neroverdi: Moldovan, Missori, Obiang, Pieragnolo, Romagna, Moro, D’Andrea, Antiste, Iannoni, Miranda, Kumi, Bajrami

19:36 – Arriva l’11 iniziale neroverde: Flavio Russo titolare! Ancora un’occasione a Giacomo Satalino. Ci sono anche Toljan e Thor: Satalino, Toljan, Odenthal, Lovato, Doig, Lipani, Boloca, Caligara, Thorstvedt, Mulattieri, Russo. Capitano della gara in questa gara senza Obiang né Romagna è Daniel Boloca! Il vice capitano è Cas Odenthal.

19:35 – Ci è giunto l’11 iniziale barese: Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Dorval, Lasagna, Sibilli, Novakovich

19:17 – Entrambe le formazioni stanno rientrando negli spogliatoi per prepararsi per il riscaldamento.

19:14 – Arrivati al campo anche i giocatori del Sassuolo che, in polo di rappresentanza, sono in campo. Non si vede Jeremy Toljan, c’è invece Kristian Thorstvedt. Si rivede anche Luca D’Andrea.

19:02 – I primi giocatori del Bari stanno entrando sul campo di gioco in divisa di rappresentanza.

18:58 – Il pullman del Bari è arrivato al San Nicola, i giocatori stanno scendendo adesso.

18:30 – Canale Sassuolo è allo stadio per seguire con voi la diretta di Bari-Sassuolo, live su questa pagina!

11:57 – Sono partiti per Bari anche Thorstvedt e Toljan, due dei tre assenti di lusso contro il Cesena. Non ci sarà invece Laurienté, che ha chiesto la cessione o il rinnovo con aumento di ingaggio.

Bari-Sassuolo: le formazioni ufficiali

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Dorval, Lasagna, Sibilli, Novakovich

SASSUOLO: Satalino, Toljan, Odenthal, Lovato, Doig, Lipani, Boloca, Caligara, Thorstvedt, Mulattieri, Russo

Bari-Sassuolo: il tabellino della gara

BARI-SASSUOLO 1-1



RETI: 19′ Thorstvedt (S), 90’+3 Lasagna (B)

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri (dal 80′ Morachioli), Maita (dal 64′ Bellomo), Benali (dal 64′ Manzari), Dorval (dal 46′ Maiello), Lasagna, Sibilli (dal 17′ Sgarbi), Novakovich

A disposizione: Pissardo, Matino, Lulic, Favasuli, Ricci, Oberetin, Faggi

Allenatore: Moreno Longo

SASSUOLO: Satalino, Toljan, Odenthal, Lovato, Doig, Lipani (dal 46′ Antiste), Boloca, Caligara (dal 56′ Pieragnolo), Thorstvedt (dal 76′ Obiang), Mulattieri (dal 76′ Moro), Russo (dal 38′ Romagna)

A disposizione: Moldovan, Missori, D’Andrea, Iannoni, Miranda, Kumi, Bajrami

Allenatore: Fabio Grosso

Ammoniti: Antiste (S), Novakovich (B)

Espulsi: Lovato (S)

Note: Al minuto numero 69′ anullata rete a Nivakovich (B).

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1

Assistenti: Marco Scatragli di Arezzo, Giacomo Monaco di Termoli

IV Uomo: Adolfo Baratta di Rossano

VAR: Daniele Doveri di Roma 1; A-VAR: Niccolò Baroni di Firenze

Bari-Sassuolo: focus live sulla gara

Martedì 27 agosto 2024 alle ore 20.30 presso il San Nicola di Bari, il Sassuolo giocherà la terza sfida della Serie B 2024-25. Sfiderà il Bari, che nelle prime due giornate ha perso, alla prima per 3-1 in casa contro la Juve-Stabia, alla seconda per 2-1 in trasferta a Modena. Il Sassuolo, invece, dopo essere rimasto bloccato a Catanzaro sul punteggio di 1-1 alla prima, alla seconda ha vinto in casa contro il Cesena.

Le quote scommesse della gara

Dati precedenti e stato di forma, le quote scommesse live per Bari-Sassuolo sono le seguenti:

BARI:

PAREGGIO:

SASSUOLO:

I precedenti di Bari-Sassuolo

Sassuolo e Bari si sono affrontate finora in 7 partite ufficiali, dalle quali il Sassuolo è uscito vincitore 4 volte, con 2 sconfitte e un pareggio. Il Sassuolo ha sempre segnato almeno un gol contro i pugliesi.

In trasferta nel capoluogo pugliese, il Sassuolo non ha mai perso: conta due vittorie e un pareggio in tre incontri.

Contro il Sassuolo, il tecnico barese Moreno Longo ha disputato una sola gara ai tempi del Frosinone, dove venne sconfitto. Contro il Bari, Grosso non ha mai perso. Per lui una vittoria e un pareggio. I due tecnici si sono incontrati 11 volte, con 7 vittorie di Grosso, 2 di Longo e 2 pareggi.

Le probabili formazioni di Bari-Sassuolo

A mercato ancora in corso, le probabili formazioni restano ancora un po’ un mistero. Il Sassuolo giocherà probabilmente con il consueto 4-3-3. In porta dovrebbe toccare ancora a Satalino, portiere titolare finora, incalzato da Moldovan. Sulle fasce difensive spazio a Doig e Missori, con Pieragnolo e Paz che scalpitano dalla panchina. I centrali saranno sicuramente Odenthal e Romagna, a meno che Grosso non opti per una difesa a tre con anche Lovato. Centrocampo con Boloca e Caligara insieme a Kumi, autore di un’ottima prestazione nella gara precedente, la prima da titolare. Per l’attacco la scelta è vastissima ma Grosso dovrebbe ricorrere (salvo sorprese) ad Antiste e Bajrami a supporto di Mulattieri. Ancora assente Volpato.

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari, Obaretin, Oliveri, Maita, Benali, Dorval, Manzari, Sibilli, Novakovich.

All. Moreno Longo

SASSUOLO: Satalino, Missori, Odenthal, Romagna, Doig, Boloca, Caligara, Kumi, Antiste, Bajrami, Mulattieri.

A disposizione: A. Russo, Moldovan, Paz, Pieragnolo, Toljan, Lovato, Lipani, Thorstvedt, Piccinini, Obiang, Moro, F. Russo.

All. Fabio Grosso

Ballottaggi: Satalino-Moldovan (50%-50%), Missori-Lovato (60%-40%), Caligara-Obiang (60%-40%), Mulattieri-Russo (70%-30%).

Indisponibili: Berardi, D’Andrea, Ghion, Laurienté

L’arbitro della gara

L’arbitro di Bari-Sassuolo sarà Federico La Penna di Roma 1, coadiuvato da Marco Scatragli di Arezzo e da Andrea Bianchini di Perugia, con Adolfo Baratta di Rossano come quarto uomo. Al VAR ci saranno Daniele Doveri di Roma 1 e Niccolò Baroni di Firenze.

Federico La Penna è stato arbitro in 7 gare del Sassuolo, che con lui non ha mai perso: si contano quattro vittorie e tre pareggi. L’ultima gara arbitrata risale al 9 marzo scorso, ovvero a Sassuolo-Frosinone 1-0.

17 i suoi precedenti con il Bari, squadra più diretta in carriera e che con lui conta 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Dove vedere Bari-Sassuolo in diretta tv, live e streaming

Bari-Sassuolo sarà trasmessa live in diretta tv su DAZN alle ore 20.30 del 27 agosto 2024, non sarà invece trasmessa da Sky Sport né da NOW Tv. La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sul sito ufficiale DAZN o tramite l’app dedicata.

Canale Sassuolo seguirà live la partita in diretta su questa pagina.

Gli highlights dell’ultima volta

L’ultima Bari-Sassuolo della storia risale alla 17a giornata del campionato di Serie B 2012-13, giocata al San Nicola il 1° dicembre 2012. La partita finì 3-3. Dopo il vantaggio neroverde di Simone Missiroli, Polenta e Galano ribaltarono il risultato. Toccò a Catellani pareggiare il conto, prima di un altro gol di Galano e poi di quello della definitiva X firmato da Emanuele Terranova. Ecco gli highlights di quella partita: