FOCUS LIVE on Cesena-Sassuolo: precedenti, curiosità, statistiche e news in diretta

Un caloroso a tutti i tifosi neroverdi per questo nuovo focus live su Cesena-Sassuolo, partita valida per la giornata numero 35 della Serie BKT 2024-25, che seguiremo con voi live dal Dino Manuzzi a partire dalle ore 20:30 di venerdì 25 aprile 2025. Si tratta della prima gara del Sassuolo dopo la matematica promozione in serie A, dato che la partita di lunedì scorso contro il Frosinone è saltata per via del lutto dovuto alla morte di Papa Francesco.

LIVE: la cronaca di Cesena-Sassuolo





0-0

La diretta di Cesena-Sassuolo comincerà live su questa pagina a partire dalle ore 15.00 del 21 aprile 2025.

Cesena-Sassuolo: il tabellino della gara

CESENA-SASSUOLO

RETI:

CESENA:

A disposizione:

Allenatore: Michele Mignani

SASSUOLO:

A disposizione:

Allenatore: Fabio Grosso

Ammoniti:

Espulsi:

Recupero 1° tempo:

Recupero 2° tempo:

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza;

ASSISTENTI: Mattia Scarpa di Reggio Emila; Ivan Catallo di Frosinone;

IV: Matteo Dini di Città di Castello;

VAR: Marco Guida di Torre Annunziata; A-VAR: Antonio Di Martino di Teramo.

Cesena-Sassuolo: le formazioni ufficiali

CESENA:

SASSUOLO:

Le formazioni ufficiali di Cesena-Sassuolo saranno pubblicate live su questa pagina un’ora circa prima dell’inizio della partita.

Le probabili formazioni

CESENA: Klinsmann, Ciofi, Mangraviti, Prestia, Calò, Saric, Francesconi, Celia, Berti, Shpendi, Tavsan

SASSUOLO: Satalino, Paz, Romagna, Lovato, Pieragnolo, Ghion, Iannoni, Berardi, Volpato, Laurienté, Moro

Ballottaggi: Lovato-Muharemovic (50%-50%), Iannoni-Mazzitelli (50%-50%), Laurienté-Pierini (50%-50%)

Indisponibili: Thorstvedt, Bonifazi, Boloca, Missori

Cesena-Sassuolo: focus live sulla gara, stato di forma e quote scommesse

Il Sassuolo è la capolista della Serie B con 75 punti, matematicamente già promossa in A al termine della giornata 33. La formazione neroverde – a causa della sospensione del campionato per la morte di Papa Francesco – viene dalla vittoria per 3-1 sul Modena e, soprattutto, dalla festa per il ritorno in massima serie. Il Sasol è anche il miglior attacco del campionato, con 73 reti segnate.

Il Cesena è a quota 44 punti in Serie B, alla pari con il Bari, in lotta per un posto ai play-off promozione. I romagnoli la settimana scorsa hanno pareggiato 1-1 sul campo amico contro il Frosinone. Non vincono da cinque gare di fila.

Dati precedenti e stato di forma, per Cesena-Sassuolo le quote scommesse sono le seguenti:

CESENA: 3.05-3.20

PAREGGIO: 3.10-3.30

SASSUOLO: 2.25-2.30

I precedenti della sfida

Tra Serie A, Coppa Italia e Serie B, Cesena e Sassuolo si sono sfidate solo 8 volte, con il bilancio di 5 vittorie neroverdi, 2 pareggi e una vittoria del Cesena (nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia 2016-17). Il Sassuolo ha sempre realizzato almeno un gol contro il Cesena.

Al Manuzzi, in tre sfide tra Serie A e B, il Sassuolo ha sempre vinto.

Fabio Grosso ha sfidato 3 volte il Cesena, contro il quale non ha mai perso. 2 vittorie e un pareggio per lui. Stesso bilancio contro Michele Mignani, che ha incontrato il Sassuolo solo nel match di andata.

Seguici anche su Instagram

Dove vedere la partita in diretta tv, live e streaming

Cesena-Sassuolo sarà trasmessa live in diretta tv su DAZN alle ore 20.30 del 25 aprile 2025, non sarà invece trasmessa da Sky Sport né da NOW Tv. La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sul sito ufficiale DAZN o tramite l’app dedicata. È possibile guardare la serie B anche su Prime Video, abbonandosi al servizio LaB Channel, il canale di trasmissione delle partite di Serie B. Potete inoltre seguire la diretta testuale live dal Mapei Stadium su questa pagina.

Gli highlights dell’andata

All’andata Sassuolo-Cesena si è giocata al Mapei Stadium il 24 agosto 2024 ed è stata la prima vittoria neroverde in questo campionato. Valida per la seconda giornata, il Sassuolo andò in vantaggio per primo con Antiste, raggiunto temporaneamente da Curto. Di Flavio Russo il gol che decise la partita al 65′. Ecco gli highlights di quel match: