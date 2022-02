VIDEO – Sassuolo, Matteo Saccani segna al Cesena il primo gol tra i professionisti

In questa stagione, sono tanti i giocatori di proprietà del Sassuolo che hanno trovato il primo gol tra i professionisti: da Andrea Mattioli a Federico Artioli, passando per Alessandro Mercati e Andrei Marginean. Tutti giocatori che sono usciti dalla Primavera di Bigica: a loro si è aggiunto Matteo Saccani, laterale classe 2001 in prestito alla Vis Pesaro, che ieri sera ha segnato al Cesena la sua prima rete nel professionismo, con un mancino rasoterra che non ha lasciato scampo a Nardi. La rete del momentaneo 1-1 non è bastata ad ottenere un risultato utile al Manuzzi, ma Saccani può ritenersi soddisfatto, non solo per la giornata di ieri ma anche per la stagione nelle Marche da assoluto protagonista, insieme a Stefano Piccinini.

