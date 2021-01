Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa: rivoluzione per De Zerbi?

Ripartire. E’ questa la parola che più di tutte circola in casa Sassuolo dopo la pesante sconfitta di Bergamo. La gara contro il Genoa, in programma mercoledì 6 Gennaio alle ore 15:00, è l’occasione giusta per dimostrare che quella di domenica è stata solo una brutta battuta d’arresto. (La diretta di Sassuolo-Genoa). Nei neroverdi rientrerà Filip Djuricic dopo la tribuna di Bergamo, si parla di una frizione con De Zerbi confermata dallo stesso tecnico, mentre nel Genoa Ballardini dovrebbe confermare la squadra che ha bloccato la Lazio sull’1-1. Non è detto, però, che visti i tanti impegni ravvicinati, in particolare il Sassuolo che domenica farà visita alla Juventus, i due allenatori vogliano far rifiatare qualche giocatore e dare spazio a chi fino ad ora ha giocato di meno.

Nonostante i cinque gol presi, a difendere la porta neroverde ci sarà ancora Consigli. La linea difensiva, che tanto ha sofferto contro la fisicità bergamasca, vedrà tante conferme: al centro, a scanso di equivoci, ci saranno ancora Chiriches, che ha sulla coscienza la maggior parte dei gol dell’Atalanta, e Ferrari. A destra dovrebbe essere confermato Muldur, ma occhi puntati anche su Toljan e il dimenticato Ayhan. A sinistra, invece, dovrebbe partire ancora dal primo minuto Kyriakopoulos, ma non è da escludere la presenza di Rogerio. A centrocampo uno tra Locatelli e Maxime Lopez potrebbe rifiatare, si candidano Obiang e Bourabia per una maglia da titolare. Alle spalle di Caputo, ma attenzione a Defrel e Raspadori, ci saranno Berardi, il rientrante Djuricic e Boga. Rimane sempre aperta la pista che vede uno tra Traorè e Haraslin in campo dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa

Ultimo aggiornamento > Lunedì 4 Gennaio, ore 10:45

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

A disposizione: Pegolo, Turati, Toljan, Rogerio, Ayhan, Bourabia, Obiang, Magnanelli, Traorè, Haraslin, Raspadori, Schiappacasse, Defrel.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Ballottaggi: Kyriakopoulos-Rogerio 60%-40%, Djuricic-Traorè 65%-35%, Maxime Lopez-Obiang 55%-45%, Caputo-Defrel 65%-35%, Muldur-Toljan 55%-45%, Muldur-Ayhan 55%-45%.

Indisponibili: Romagna, Ricci.

Diffidati: Berardi.

Squalificati: nessuno.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro.

A disposizione: Paleari, Zima, Goldaniga, Ghiglione, C. Zapata, Bani, Rovella, Zajc, Melegoni, Scamacca, Shomurodov.

Allenatore: Davide Ballardini.

Ballottaggi: Radovanovic-Zapata 55%-45%, Zappacosta-Ghiglione 55%-45%, Destro-Scamacca 55%-45%.

Indisponibili: Parigini, Sturaro, Luca Pellegrini, Pandev, Marchetti, Biraschi, Cassata.

Diffidati: Bani, Goldaniga, Badelj

Squalificati: nessuno.