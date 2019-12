Sassuolo, ripresi oggi gli allenamenti al Mapei Football Center: in quattro a parte

Il Sassuolo ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della partita con il Genoa di domenica 5 gennaio alle 18 allo Stadio “Ferraris”: dopo l’inizio delle vacanze indetto da mister De Zerbi al termine della seduta del 23 dicembre scorso, oggi i neroverdi hanno svolto attivazione in palestra e sul campo, esercitazioni tecnico tattiche e lavoro metabolico. Sono ben quattro i giocatori ad avere svolto lavoro differenziato: si tratta di Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Marlon, tutti in dubbio per la trasferta in Liguria. La prossima seduta è in programma domani alle 14, sempre al Mapei Football Center.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM!