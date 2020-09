Sassuolo Primavera, Bigica dopo l’1-0 al Torino: “Dedico la vittoria a Micheal e Ripamonti”

Questo pomeriggio, al Comunale di Volpiano, il Sassuolo Primavera ha ottenuto la seconda vittoria di fila in campionato ai danni del Torino, un 1-0 deciso da un rigore di Oddei a fine primo tempo. Mister Emiliano Bigica ha analizzato la partita in esclusiva per Canale Sassuolo: ecco le sue parole.

“Quella di oggi è stata una partita difficile giocata su un campo insidioso, sia per le misure che per il fondo. Il Torino aveva perso all’esordio contro la Lazio ed è ancora un cantiere aperto. Abbiamo cercato di giocare sempre la palla, ma non è sempre stato facile. Oggi torno a casa contento sia per la vittoria, ma anche perché la squadra sta cercando di acquisire la giusta mentalità e la convinzione adeguata: mi fa piacere vedere i ragazzi che hanno saputo interpretare le diverse situazioni, soffrendo quando era il momento di tenere duro. Voglio dedicare la vittoria di oggi, però, a due ragazzi che oggi non erano presenti: parlo di Micheal e Ripamonti, che hanno subito due gravi infortuni mercoledì in Coppa Italia e dovranno stare fuori a lungo. Antonio Reda? L’attaccante si è calato subito nel gruppo sotto tutti i punti di vista. E’ un acquisto importante dall’Atalanta e per questo ringrazio Francesco Palmieri”.