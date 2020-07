Probabili formazioni Sassuolo-Milan: tornano Magna e Bourabia, riposa Loca?

“Qualcuno che ha giocato a Cagliari viene da 3/4 partite di fila, cambieremo qualcosina”. Parole di Roberto De Zerbi nella conferenza stampa della vigilia di Sassuolo-Milan. Indovinare l’undici che scenderà in campo stasera, ore 21.45, al Mapei Stadium è ancora una volta una mezza impresa. A chi si starà riferendo il mister? Sicuramente a Manuel Locatelli, uno di quelli con più minuti delle gambe dalla ripresa.

Con il ritorno di Bourabia e Magnanelli dalla squalifica, Locatelli potrebbe rifiatare proprio nel match contro la sua ex squadra, magari entrando a partita in corso. In difesa, l’assenza di Ferrari promuoverà Peluso tra i titolari, insieme al ritorno di Chiriches nell’undici iniziale (AGGIORNAMENTO: Chiriches non è stato convocato, giocherà uno tra Magnani e Marlon) e alla solita staffetta Kyriakopoulos-Rogerio che premierà il greco. Davanti, oltre a Berardi e Boga, giocherà uno tra Djuricic e Traorè, mentre nel ruolo di centravanti Caputo è leggermente avanti su Raspadori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-MILAN

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

A disposizione: Pegolo, Turati, Magnani, Rogerio, Toljan, Ghion, Locatelli, Traorè, Haraslin, Manzari, Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Ballottaggi: Magnanelli-Bourabia-Locatelli 35%-35%-30% (per due maglie), Djuricic-Traorè 60%-40%, Caputo-Raspadori 60%-40%.

Indisponibili: Chiriches, Defrel, Obiang, Romagna, (infortunio); Ferrari (squalifica).

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

A disposizione: Begovic, Donnarumma A, Conti, Gabbia, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Krunic, Laxalt, Maldini, Paquetà, Leao.

Allenatore: Stefano Pioli.

Indisponibili: Castillejo, Musacchio.