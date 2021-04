Primavera, Bigica dopo Lazio-Sassuolo 3-3: “Meritavamo la vittoria, gli attaccanti hanno giocato bene”

Mister Emiliano Bigica ha parlato ai microfoni di Canale Sassuolo dopo il pirotecnico pareggio con la Lazio. Il mister neroverde è dispiaciuto per la mancata vittoria, ma, al contempo, è soddisfatto della prestazione offerta dalla squadra. Ecco le sue parole.

“Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa la vittoria: l’avremmo meritata ampiamente per ciò che abbiamo espresso nella maggior parte della gara dal punto di vista del gioco. Dispiace per il gol del 3-2 che abbiamo preso troppo presto e che ha dato di nuovo morale alla Lazio permettendo ai capitolini di dare tutto nel finale. Sinceramente credo che il rigore concesso al 94′ sia molto dubbio ed è il quarto episodio che subiamo contro in questo campionato. Rimane molto rammarico e tanta rabbia, che dovremo trasformare in energia positiva sabato contro il Milan”.

Sugli attaccanti: “Sono contento di loro: hanno giocato molto bene perché si sono mossi come volevamo. Possono migliorare ancora”.