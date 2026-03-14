FULL TIME Sassuolo-Verona Primavera 7-0: show dei neroverdi al Ricci

Un caloroso benvenuto a tutti i tifosi neroverdi per questo focus live della Primavera 1 2025-26, valida per la giornata numero 30, che seguiremo con voi live dallo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo a partire dalle ore 15:00 di sabato 14 marzo 2026.
Sassuolo-Verona Primavera 1: il tabellino della gara
SASSUOLO-VERONA 7-0
RETI: 22′ Kulla (S), 27′ Kulla (S), 29′ Negri (S), 36′ Weiss (S), 52′ Kulla (S), 56′ Barani (S), 66′ Weiss (S)
SASSUOLO (4-3-3): Nyarko, Macchioni, Weiss (74′ Acatullo), Vezzosi, Seminari, Negri (74′ Frangella), Kulla (62′ Daldum), Amendola, Campani, Sibilano (6′ Benvenuti), Barani (62′ Costabile)
A disposizione: Guri, Cornescu, Appiah, Gjyla, Barry, Tampieri
Allenatore: Emiliano Bigica
VERONA (3-4-1-2): Castagnini, Popovic (46′ Mussola), Martini, Vermesan (79′ Pinessi), Monticelli, Feola (79′ Bortolotti), Akalé (46′ Casagrande), Tagne, Yildiz (57′ De Rossi), Barry, Peci
A disposizione: Tommasi, Garofalo, Mendolia, Intrabartolo, Stella, Fabbri
Allenatore: Alessandro Montorio
Note:
Ammoniti: 37′ Akalè (V), 42′ Vezzosi (S), 44′ Yildiz (V)
Espulsi:
Recupero 1° tempo: 2′
Recupero 2° tempo:
ARBITRO: Castellano
ASSISTENTI: Della Mea, Munitello
LIVE: la cronaca di Sassuolo-Verona Primavera 1
7-0
90′ – FINE PARTITA. Sassuolo show al Ricci, i ragazzi di Bigica si rifanno dopo la brutta sconfitta a Napoli e ne rifilano 7 al Verona.
79′ – Ultimi due cambi anche per il Verona, fuori Feola e Vermesan per Bortolotti e Pinessi
74′ – Ultimi due cambi Sassuolo, fuori Weiss e Negri per Acatullo e Frangella
66′ – GOOOOOOOOOOL DEL SASSUOLO!!!!!!!! Doppietta di David Weiss, da punizione battuta da Seminari, palla pennellata sulla testa del finlandese che infila Castagnini
63′ – Sassuolo pericoloso con Daldum che sfiora il 7-0
62′ – Doppio cambio Sassuolo. Fuori Barani e Kulla per Costabile e Daldum
57′ – Cambio Verona, fuori Yildiz per De Rossi
56′ – GOOOOOOOOL DEL SASSUOLO!!!! C’é gioia anche per Barani che lascia partire un gran mancino non lasciando scampo a Castagnini
52′ – GOOOOOOOOL DEL SASSUOLO!!!!!! Tripletta di Gabriel Kulla. Azioje imbastita dal solito motorino del centrocampo Weiss che aarriva sull’out di destra trovando a rimorchio Negri che lascia partire la conclusione con ancora non un’ottima respinta di Castagnini, sulla ribattuta il 14 albanese si fa trovare pronto e mette a tabellino il suo 13^ centro stagionale
45′ – Secondo tempo che inizia adesso tra Sassuolo e Verona. Doppia sostituzione per il Verona, fuori Popovic e dentro Mussola. Fuori anche Akalé per Casagrande
45’+2 – FINE PRIMO TEMPO. Prima frazione di gioco a senso unico per i neroverdi che conducono con il risultato di 4-0
45′ – 2 minuti di recupero
44′ – L’arbitro estrae il giallo per Yildiz complice di una brutta entrata su Amendola
42′ – Ammonito Vezzosi
37′ – Ammonito Akalè per un’entrata scomposta su Kulla
36′ – GOOOOOOOOOL DEL SASSUOLO!!!!! Poker neroverde siglato da Weiss. Cross di Campani, palla che arriva prima a Negri che di testa colpisce il palo, poi sui piedi di Weiss che spara con il destro realizzando il gol
34′ – Ci prova anche il Verona, Akalè di testa colpisce di poco alto sopra la traversa
29′ – GOOOOOOOOOOL DEL SASSUOLO!!!!! Arriva anche il tris neroverde e porta la firma di Gabriele Negri. Dopo il tiro di Campani ribattuto dalla difesa scaligera, palla che arriva al numero 11 che, centralmente, buca il portiere
27′ – GOOOOOOOOOOOOL DEL SASSUOLO!!!!!! Ancora Gabriel Kulla, fotocopia del gol dell’1-0. Weiss serve tra le linee l’albanese che insacca alle spalle di uni sfortunato Castagnini
26′ – Occasione Verona con Vermesan, il suo tiro insidioso esce di poco a lato della porta difesa da Nyarko
22′ – GOOOOOOOOOOOL DEL SASSUOLO!!!!!! Ha segnato ancora Kulla! Break a centrocampo di Weiss, che trova Kulla, controllo e tiro che entra in porta complice anche una brutta respinta di Castagnini
18′ – SASSUOLO A CENTIMETRI DAL VANTAGGIO! Calcio di punizione dalla sinistra di Negri, trova a centro area Macchioni che spizza di testa ma nessuno dei suoi compagni riesce ad arrivare sul pallone
12′ – Ci prova anche Kulla ma il suo tentativo non trova la porta
10′ – CHE CHANCE PER I NEROVERDI! Grande break di Amendola che trova largo a destra Negri, l’ala rientra e spara sul primo palo un tiro che esce di pochissimo
8′ – Occasione Sassuolo con Seminari che ci prova dal limite, Castagnini devia in angolo
6′ – Primo cambio forzato per il Sassuolo, esce Sibilano per infortunio ed entra Benvenuti
1′ – Inizia il match, Sassuolo che attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. Buona partita a tutti i tifosi neroverdi!
14:30 – Diramate le formazioni ufficiali, Amendola sostituisce Tomsa in seguito alla squalifica dopo il brutto gesto nella trasferta di Napoli
Dove vedere la partita in diretta tv, live e streaming
Sassuolo-Verona sarà trasmessa live in diretta esclusiva su Sportitalia alle ore 15:00 del 14 marzo 2026, non sarà invece trasmessa da Sky Sport né da DAZN e NOW Tv. La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sul sito ufficiale di Sportitalia, collegandosi a Primavera TV. Potete inoltre seguire la diretta testuale live su questa pagina.