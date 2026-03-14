FOCUS LIVE Sassuolo-Bologna: precedenti, curiosità, probabili formazioni, quote scommesse e le parole di Fabio Grosso

Un caloroso benvenuto a tutti i tifosi neroverdi per questo focus live della Serie A Enilive 2025-26, per Sassuolo-Bologna, partita valida per la giornata numero 29, che seguiremo con voi live dal Mapei Stadium di Reggio Emilia a partire dalle ore 15:00 di domenica 15 marzo 2026.

LIVE: la cronaca di Sassuolo-Bologna





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La diretta di Sassuolo-Bologna comincerà live su questa pagina il 15 marzo 2026 alle ore 15:00.

Sassuolo-Bologna: le formazioni ufficiali

SASSUOLO ():

BOLOGNA ():

Le formazioni di Sassuolo-Bologna saranno diramate live in diretta su questa pagina circa un’ora prima dell’inizio della gara.

Sassuolo-Bologna: il tabellino

SASSUOLO-BOLOGNA

RETI:

SASSUOLO ():

A disposizione:

Allenatore: Fabio Grosso

BOLOGNA ():

A disposizione:

Allenatore: Vincenzo Italiano

Note:

Ammoniti:

Espulsi:

Recupero 1° tempo:

Recupero 2° tempo:

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo;

ASSISTENTI: Pietro Dei Giudici di Latina, Domenico Fontemurato di Roma 2;

IV: Livio Marinelli di Tivoli;

VAR: Marco Serra di Torino; AVAR: Ivano Pezzuto di Lecce.

Spettatori:

Incasso:

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Ballottaggi: Garcia-Doig (50%-50%), Matic-Lipani (60%-40%)

Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candè, Fadera; Diffidati: Doig, Fadera, Muric; Squalificati: n/o

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi.

Indisponibili: n/0; Diffidati: Cambiaghi, Ferguson, Lucumi; Squalificati: Ferguson

Sassuolo-Bologna: focus, stato di forma e quote scommesse

Il Sassuolo arriva a questa sfida diretta con un ottimo ruolino: tre vittorie nelle ultime cinque, in un filotto interrotto dalla sconfitta contro la Lazio, arrivata all’Olimpico solo al 92‘. Stessa statistica anche per il Bologna, caduto in casa con il Verona la settimana scorsa.

In Serie A, le due squadre sono divise da un solo punto: il Bologna è a quota 39, il Sassuolo a quota 38.

Dati precedenti e stato di forma, per Sassuolo-Bologna le quote scommesse sono le seguenti:

SASSUOLO: 2.45-2.50

PAREGGIO: 3.15-3.20

BOLOGNA: 2.90-2.95

I precedenti della sfida

Sassuolo e Bologna si sono incontrate in un totale di 21 occasioni prima d’oggi, tutte in Serie A. Il bilancio totale è di 6 vittorie neroverdi, 8 vittorie rossoblù e 7 pareggi.

Al Mapei Stadium, il bilancio è di 2 vittorie del Sassuolo, 4 vittorie del Bologna e 4 pareggi. Il Sassuolo non batte i rossoblù nello stadio amico dall’8 novembre 2019 (Sassuolo-Bologna 3-1).

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Le parole di Fabio Grosso prima di Sassuolo-Bologna

Prima di Sassuolo-Bologna, mister Fabio Grosso ha parlato del match in conferenza stampa: “Sicuramente è una partita stimolante, perché comunque sappiamo che la nostra gente ci tiene e vogliamo ben figurare. Ci troviamo in una posizione allettante di classifica e questo ci fa molto molto piacere e ogni volta per noi è un bello stimolo a cercare di continuare a provare ad aggrappare chi sta sopra senza farsi superare da chi sta dietro. Non sarà facile, non è stato facile, non sarà facile, però l’obiettivo nostro è quello di fare delle grandi partite. Affrontiamo una rosa strutturata che è pronta per competere su più fronti, come sta facendo, molto bene”.

Come si affronta questa squadra dopo la sconfitta dell’Olimpico? “C’è delusione perché era una bella opportunità, abbiamo messo sul campo delle qualità per poterla andare a raccogliere perché poi a pochi minuti dalla fine abbiamo avuto una azione grandissima per portare a casa quasi l’intera posta e quindi tanti spunti all’interno della gara. Abbiamo provato ad analizzare, abbiamo lavorato bene per prepararci a questa gara altrettanto difficile, una squadra che l’anno scorso faceva la Champions, quest’anno fa l’Europa League, si sta giocando i quarti di finale proprio a cavallo della nostra partita, ha giocato la Supercoppa alla finale quindi insomma una squadra pronta, una rosa pronta per affrontare tutte le competizioni e che sicuramente ci trarà il filo da torce. ”.

Questione infortuni: “Matic è tornato, stava meglio poi ha avuto un piccolo fastidio però penso che sia a disposizione, oggi parleremo e capiremo quelle che sono le sue condizioni. Andrea torna a disposizione, abbiamo assenti solo i quattro infortunati, i tre ovviamente lunga data e Fadera che ci auguriamo di riavere quanto prima a disposizione”.

Dove vedere la partita in diretta tv, live e streaming

Sassuolo-Bologna sarà trasmessa live in diretta esclusiva su DAZN alle ore 15:00 del 15 marzo 2026. La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app dedicata, ma non sarà visibile su Sky, Sky Go e NOW TV. Potete inoltre seguire la diretta testuale live dal Mapei Stadium su questa pagina.