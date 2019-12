LIVE Brescia-Sassuolo 0-1: Traorè sblocca la partita, pari del Brescia annullato

Buona sera tifosi neroverdi. Appuntamento importante per gli uomini di Mister De Zerbi, che recuperano la 7a giornata della serie A 2019/2020. Alle 20.45 allo Stadio Rigamonti ci sarà il fischio di inizio Brescia-Sassuolo: seguite live la nostra diretta!

Brescia-Sassuolo 0-1

70′: Stacco in area di Balotelli dopo una grande azione sulla destra. La difesa alza il muro

67′: La partita sembra notevolmente rallentata. Il Sassuolo cerca di mantenere bassi i ritmi, il Brescia sembra aver perso le energie sfoggiate fino a qualche minuto fa

65′: Primo cambio della gara. Nel Brescia fuori Spalek, dentro Ndoj

65′: Berardi imbecca Locatelli. Fermato di poco dentro l’area!

65′: Bisoli fa partire Torregrossa che si blocca faccia a faccia con i difensori avversari

63′: Il Brescia prova a salire, ma il Sassuolo è in superiorità numerica e tenta di ripartire in attacco

62′: Berardi la mette di destro in area di rigore ma la palla finisce in fallo laterale

61′: Obiang atterrato in malo modo da Balotelli. Chiffi non lo ammonisce

59′: Rogerio e Boga compiono l’ennesimo fraseggio sulla sinistra ma guadagnano solo un calcio d’angolo

58′: Torregrossa a porta vuota schiaccia ancora di testa, ma Pegolo compie un altro miracolo e blocca tutto

57′: Balotelli si gira in area, ma Locatelli impedisce il tiro in scivolata. Il pubblico applaude la squadra di casa

56′: Traorè arriva al tiro dopo una bella fuga, ma la palla finisce sugli spalti

56′: Torregrossa schiaccia di testa su Pegolo, che riesce ad evitare il gol miracolosamente. Ma il Brescia sta facendo davvero bello e cattivo tempo in campo

55′: Cross pericolosissimo di Tonali che imbecca Balotelli di testa. La palla esce di pochissimo

55′: Balotelli tenta di lanciare un compagno verso la porta, ma il suo passaggio viene intercettato e termina in angolo. Ancora pericolosi i padroni di casa

54′: Torregrossa interviene su Marlon con i tacchetti. Ammonito giustamente.

53′: Bisoli parte in velocità ma Marlon lo anticipa

52′: Tonali mette la palla in mezzo su punizione, Cistana colpisce di testa ma la palla termina di poco sul fondo. Brescia davvero pericoloso e vicino al pareggio.

51′: Balotelli parte in contropiede, da fuori area fa partire un tiro potente, rimbalzato dalla difesa neroverde, poi guadagna un calcio di punizione.

50′: Boga corre dietro al pallone rinviato dal fondo, Alfonso riesce ad anticiparlo entrando con i piedi sulla sfera di gioco

49′: Obiang colpisce Sabelli regalando un calcio di punizione agli avversari. Sul tiro c’è uno stacco di testa di Chanchellor, ma il pallone termina sul fondo

48′: Spalek prova a rendersi pericoloso, ma la difesa neroverde riesce a spezzarne le intenzioni sul nascere allontanando il pallone.

46′: Boga e Rogerio tentano un nuovo scambio ma non si capiscono, Marlon riesce a recuperare il pallone e a rilanciare l’azione, che si spegne grazie ad un intervento di Bisoli.

Ore 21:48. COMINCIA IL SECONDO TEMPO

45’+3. FINE PRIMO TEMPO. Sassuolo aggressivo per la prima mezz’ora, poi il Brescia ha cominciato a riprendere coraggio. Arriva quasi a sorpresa il gol di Traorè, realizzato dopo una velocissima azione in concerto con Berardi. Sacrosanto il gol annullato a Balotelli

45’+2: Ammonizione per Spalek, che si becca un cartellino dopo un intervento in netto ritardo su Romagna.

45′: SONO DUE I MINUTI DI RECUPERO DI QUESTO PRIMO TEMPO

45′: Spalek arriva alla conclusione, ma la difesa del Sassuolo riesce a rinviare: Berardi parte in contropiede ma si scontra con un avversario e finisce a terra .

44′: Mateju riesce a bloccare Ciccio Caputo che si era fatto trovare palla al piede all’interno dell’area di rigore avversaria

43′: Rogerio riesce ad arrivare al tiro grazie ad un bellissimo scambio con Jeremie Boga, ma il suo tentativo finisce all’esterno della rete

41′: Ciccio Caputo ci prova ad andarsene sulla sinistra, ma la buona guardia di Sabelli lo costringe a retrocedere su Rogerio

40′: GOL ANNULLATO AL BRESCIA. Mario Balotelli in posizione di fuorigioco insacca in rete ma Chiffi e il VAR annullano

39′: Marlon chiude un lancio diretto a Torregrossa, che stava partendo in avanti

38′: Toljan prova a mettere un cross in area, ma il tiro è sbilenco e finisce dritto sui piedi degli avversari, che provano quindi a ripartire dal basso

37′: Lancio lungo per Berardi, che però si fa cogliere in posizione di fuorigioco.

37′: La punizione di Tonali finisce dritta in braccio a Pegolo

36′: Traorè atterra Tonali. Il Brescia sta prendendo coraggio e rischia di essere pericoloso

35′: Pegolo inchioda il pallone a terra, vanificando un tentativo di Torregrossa.

35′: Terzo ammonito in neroverde. Si tratta di Pedro Obiang.

34′: Balotelli entra in area. Va al tiro una volta e sulla ribattuta la palla finisce in angolo. Ma il giocatore bresciano lamenta un tocco di mano. Chiffi fa proseguire

33′: Il Sassuolo torna alla tre quarti campo, ma i difensori avversari stavolta sono ben schierati e non concedono spazi ai neroverdi

32′: Capovolgimento di fronte: Balotelli lanciato in profondità, ma Pegolo riesce ad anticiparlo senza alcun problema.

32′: Traorè arriva in profondità per cercare Caputo, ma la palla è troppo veloce e finisce sul fondo senza fare alcun danno.

31′: Il Sassuolo lamenta un tocco di mano nella propria area da parte degli attaccanti bresciani ma Chiffi preferisce non prendere provvedimenti

30′: Balotelli tenta la conclusione da fuori imboccato da Tonali, ma un difensore neroverde riesce a deviare in angolo.

29′: Nuovo giallo per il Sassuolo. A finire sul taccuino dei cattivi stavolta è Rogerio, entrato in maniera decisamente ruvida.

29′: Cross in area di Hamed Traorè: Romagna colpisce di testa, ma un difensore del Brescia riesce a rinviare.

28′: Boga parte sulla sinistra, ma viene atterrato al limite dell’area. Chiffi non fischia, ma la palla finisce in angolo.

27′: Intervento durissimo di Toljan su Balotelli, che si becca un’ammonizione per un fallo tattico volto a evitare la ripartenza bresciana

25′: GOOOOOOOOOOOOOOL DEL SASSUOLO. Palla veloce in area di Berardi e Hamed Traorè la imbuca all’improvviso sul primo palo sorprendendo Alfonso.

24′: Discesa di Locatelli che mira a Traorè, ma Chanchellor lo ferma in maniera decisamente fallosa.

23′: Balotelli resta a terra dopo uno scontro. Costretto ad entrare lo staff medico, ma l’attaccante bresciano si rialza

22′: Scatto pericoloso di Berardi, ma Chiffi lo blocca: è fuorigioco

21′: Bella intesa tra Toljan e Boga, che ne raccoglie il cross ma viene fermato da Sabelli

20′: Berardi ci prova dal calcio d’angolo ma Alfonso riesce a respingere coi pugni. Dalla distanza ci prova Locatelli, ma la palla è alta sopra la traversa

19′: Berardi strattonato vistosamente, ma l’arbitro non fischia

18′: Locatelli inserisce un filtrante interessante per Boga, ma Tonali riesce ad intercettare

17′: Spalek stoppa la palla di petto, scatta e arriva al tiro sul primo palo. Pegolo si fa trovare pronto

15′: Obiang mette a terra Balotelli. Chiffi fischia, ma il fallo è dubbio

14′: Marlon chiude su Spalek, partito verso la porta di Pegolo

13′: Serie di dribbling da capogiro di Berardi, chiuso in rimessa laterale dalla difesa lombarda

12′: Imbucata che affonda in area di rigore di Boga, ma Cistana lo ferma.

10′: La partita non decolla, sebbene le due formazioni stiano giocando un calcio molto fisico, con il Sassuolo leggermente più intraprendente dei padroni di casa

6′: Tanto possesso palla per la formazione di casa. Rogerio arriva al suo primo intervento per bloccare un avversario ma viene fischiato da Chiffi

3′: Intervento scomposto di Sabelli, che viene graziato dall’arbitro

2′: Berardi arriva al tiro, ma il suo tentativo viene annullato dall’intervento sicuro di Alfonso

Ore 20:45. È cominciata Brescia-Sassuolo, benvenuti nella nostra cronaca Live in diretta. A dare il calcio d’inizio sono stati i padroni di casa

Ore 20:10. Roberto De Zerbi va a salutare i tifosi della squadra della sua città sotto la Curva Nord del Rigamonti

Le formazioni ufficiali di Brescia-Sassuolo

Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali di Brescia-Sassuolo. Corini schiera come prevedibile Balotelli e Torregrossa in attacco, mentre De Zerbi risponde con il tridente Berardi-Boga-Traorè a supporto della punta Ciccio Caputo. Sulla sinistra si rivede Rogerio in campo dal primo minuto.

BRESCIA: Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek, Torregrossa, Balotelli.

A disp: Andrenacci, Martella, Mangraviti, Gastaldello, Magnani, Viviani, Zmrhal, Ndoj, Ayè, Morosini, Donnarumma, Matri.

All. Eugenio Corini

SASSUOLO: Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo.

A disp: Turati, Peluso, Muldur, Ferrari, Tripaldelli, Kyriakopoulos, Magnanelli, Duncan, Mazzitelli, Bourabia, Djuricic, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

Le probabili di Brescia-Sassuolo

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Meteju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

A disposizione: Andreacci, Gastaldello, Ndoj, Zhmrhal, Ayé, Mangraviti, Magnani, Matri, Morosini, Viviani, Martella, Donnarumma.

Allenatore: Eugenio Corini.

Indisponibili e squalificati: Dessena, Joronen

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo.

A disposizione: Turati, Russo, Peluso, Muldur, Marlon, Tripaldelli, Rogerio, Piccinini Magnanelli, Obiang, Mazzitelli, Bourabia, Djuricic, Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Indisponibili e squalificati: Consigli, Chiriches, Defrel

La diretta di Brescia-Sassuolo comincerà alle ore 20.45 e la seguiremo live su CanaleSassuolo.it.

Le parole di De Zerbi e Corini

Ecco le parole di De Zerbi prima della partita: “E’ una partita speciale per me, sarà un pre-match diverso dagli altri. Sono nato nel quartiere dello stadio, con quella curva, sono sempre tifoso del Brescia e la carriera non me lo può togliere. Non ho mai rinnegato questa cosa perché nel calcio è importante la passione: se c’è questa, nessuno può obiettare niente. Indisponibili? Bisogna vedere come stanno Marlon, Magnanelli, Berardi, Djuricic, capire se qualcuno ha bisogno di tirare il fiato. A Milano, ho visto qualcuno molto affaticato nell’ultimo quarto d’ora. Non è mia intenzione cambiare tanto perché stiamo giocando con dei meccanismi buoni, stanno migliorando certi automatismi. Vorrei rivedere lo spirito visto a San Siro, l’organizzazione e il sangue agli occhi. Mi piace anche il coraggio: fare una prestazione del genere davanti a 70.000 persone vuol dire che siamo sulla strada giusta”.

Corini ha invece così parlato prima della gara: “Dal mio punto di vista il grado di maturità fatto vedere dalla squadra nelle ultime due gare è stato importante. La partita successiva è comunque sempre una verifica. Con il Sassuolo devono esserci conferme”.

I precedenti tra Brescia e Sassuolo

Nei precedenti di Brescia-Sassuolo non ci sono mai state sfide in serie A. Nelle 8 sfide giocate in serie B, invece, si contano quattro pareggi, una vittoria del Sassuolo e tre vittorie del Brescia.

Concentrandoci sulle sfide disputate al Rigamonti, il bilancio è di due vittorie bresciane, una neroverde e un pareggio. L’unica vittoria del Sassuolo risale alla stagione 2011-2012. A Brescia terminò 1-2 con gol di Gianluca Sansone e Gennaro Troianiello.

Le designazioni arbitrali

Sarà il Sig. Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere Brescia-Sassuolo, in programma alle 20.45 al Rigamonti e che potrete seguire in diretta su Canale Sassuolo. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dal Sig. Luca Mondin di Treviso e dal Sig. Domenico Rocca di Vibo Valentia. Quarto Ufficiale il Sig. Daniele Chiffi di Padova. Assistenti VAR il Sig. Luigi Nasca di Bari e il Sig. Giacomo Paganessi di Bergamo.