La Serie A Femminile in chiaro su La7 per le prossime due stagioni

TIMVision si è aggiudicata nuovamente i diritti televisivi della Serie A Femminile per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023: ad affiancarla, tuttavia, c’è una grande novità. Si tratta di La7, emittente in chiaro che darà in diretta una partita per giornata. Non solo: da quest’anno sono stati assegnati anche i diritti per le fasi finali della Coppa Italia e per la Final Four della Supercoppa (alla quale il Sassuolo Femminile si è qualificato). In particolare, su La7 andranno le semifinali di Coppa Italia e la finale di Coppa Italia, mentre su TIMVision verranno trasmessi anche i quarti: entrambe le emittenti hanno acquisito i diritti per la Final Four di Supercoppa.

Con questo duplice accordo, il movimento calcistico femminile compie un ulteriore passo in avanti con l’obiettivo di attirare ancora più pubblico, in una Serie A con una presenza femminile sempre maggiore: sono infatti ben quattro su dodici le allenatrici donna (Manuela Tesse al Pomigliano, Rita Guarino all’Inter, Carolina Morace alla Lazio e Patrizia Panico alla Fiorentina), un numero in crescita rispetto alle scorse stagioni.

