Junior Traorè dopo Lazio-Sassuolo 1-1: “Buona prestazione, ma c’è ancora da migliorare”

E’ terminata pochi minuti fa la quinta amichevole precampionato del Sassuolo di mister Alessio Dionisi: allo Stadio Benito Stirpe, i neroverdi hanno pareggiato 1 a 1 con la Lazio. L’ivoriano Junior Traore ha risposto al gol biancoceleste di Akpa Akpro: ecco le sue parole a caldo dopo il match (si ringrazia l’ufficio stampa del Sassuolo):

Sulla condizione fisica: “Tutti i ragazzi stanno bene e stiamo lavorando duro da quando abbiamo iniziato la stagione. Ci mettiamo tutti a disposizione del mister e cerchiamo di capire il suo sistema di gioco perché è un altro calcio. Lo stiamo interpretando sempre meglio e oggi l’abbiamo dimostrato sul campo”.

Sulla partita:“Oggi è stata una partita contro una squadra di Serie A. Abbiamo fatto una buona partita, ma ci sono comunque cose da migliorare. La squadra ha fatto bene e cercheremo di migliorare di settimana in settimana”.

L’esordio con l’Hellas Verona: “Sabato si gioca per fare bene. Se giochi bene, quasi sempre ti arrivano i punti. Abbiamo una settimana per preparaci al meglio e per farci trovare pronti”.