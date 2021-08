Dionisi dopo Lazio-Sassuolo 1-1: “Contento per l’atteggiamento, ma dobbiamo essere più bravi a finalizzare le occasioni”

E’ terminata pochi minuti fa la quinta amichevole precampionato del Sassuolo di mister Alessio Dionisi: allo Stadio Benito Stirpe di Frosione, i neroverdi hanno pareggiato 1 a 1 con la Lazio. Ecco le parole a caldo del mister dopo il match (si ringrazia l’ufficio stampa del Sassuolo):

Sulla partita: “Sono contento dell’atteggiamento e del fatto che fino alla fine siamo rimasti in partita. Non è facile, giocavamo con una delle squadre accreditate per i posti alti della classifica. Sappiamo che è solo un’amichevole, ma oggi per noi era l’ultima partita prima dell’esordio in campionato e volevamo farla bene. Chi ha giocato ha fatto benissimo, ma quello che mi è piaciuto di più è l’atteggiamento. Abbiamo giocato, creato, concesso anche qualcosa, ma le partite sono così quando si gioca con squadre forti. Quando siamo andati sotto siamo stati lucidi”.

Il gol preso su palla in attiva: “Le palle inattive contano e dobbiamo assettarci. Sappiamo che paghiamo a livello fisico ma dobbiamo sopperire con la voglia di non voler prendere gol a tutti i costi. Le qualità per giocare e creare occasioni ce le abbiamo, però non sarà l’ultimo gol su palla in attiva che prenderemo. Speriamo di limare i difetti e di continuare su questa strada”.

Sulle occasioni create: “Sia noi che la Lazio abbiamo creato tanto. Noi potevamo finalizzare di più perché qualche volta ci è mancato l’ultimo passaggio o qualche conclusione. Fa parte del gioco: i ragazzi sono bravi e dobbiamo continuare mettendo dentro la voglia di non mollare mai. Questo deve essere il leitmotiv della stagione”.

Che Sassuolo si aspetta al Bentegodi? “Innanzitutto mi aspetto questo atteggiamento. I risultati sono determinati da tanti episodi, ma se saremo questi riusciremo ad ottenere sul campo quello che ci meritiamo. La strada la stiamo tracciando e d’ora in poi le partite avranno un altro peso e un’altra difficoltà”.