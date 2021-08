Italia Under 17: convocato Kevin Bruno per la doppia amichevole con la Svizzera

Bernardo Corradi, CT dell’Italia Under 17, ha diramato la lista dei 26 convocati per la doppia amichevole contro la Svizzera, primi due impegni stagionali per il gruppo 2005 azzurro. Nell’elenco figura anche un giocatore del Sassuolo: si tratta di Kevin Bruno, trequartista che nell’ultima stagione ha giocato sotto età con l’Under 17 di Barone. Non si tratta della prima convocazione in Nazionale per Bruno, essendo stato chiamato anche per il raduno del Centro-Nord in Under 15.

La prima gara si terrà mercoledì 11 agosto alle ore 17 al “Mario Rigamonti” di Lecco, mentre la rivincita è prevista due giorni dopo alle ore 11.30 al “Campo ai Saleggi” di Losone, nel Canton Ticino. Escluso a sorpresa dallo stage di giugno dell’Under 16 a Tirrenia – al quale ha invece preso parte il terzino Claudio Parlato – Kevin Bruno farà parte di una rosa di altissimo livello, dove figurano giocatori che hanno già esordito in prima squadra come il parmense Giacomo Marconi o il laziale Antonio Troise.

Italia Under 17: i 26 convocati per le due amichevoli con la Svizzera

Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio), Paolo Raimondi (Inter);

Difensori: Michele Casali (Milan), Fabio Chiarodia (Werder Bremen), Saverio Domanico (Juventus), Anicet Grieco (Inter), Mattia Malaspina (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Alessio Piantedosi (Milan), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino);

Centrocampisti: Kevin Bruno (Sassuolo), Valentin Carboni (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Tommaso Ricordi (Inter), Antonio Troise (Lazio);

Attaccanti: Diego Brasili (Lazio), Alessandro Bolzan (Roma), Simone Leonardi (Sampdoria), Giacomo Marconi (Parma), Alessio Vacca (Juventus).