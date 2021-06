Italia Under 16: convocato Claudio Parlato per lo stage di Tirrenia

Il CT dell’Italia Under 16, Bernardo Corradi, ha diramato la lista dei convocati per lo stage al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in programma dal 9 al 15 giugno. Tra i 43 giocatori classe 2005 chiamati c’è anche un giocatore del Sassuolo: si tratta del terzino Claudio Parlato, impegnato in stagione sia con l’Under 16 di Bucchioni che con l’Under 17 di Barone. Non si tratta della prima chiamata in Nazionale per l’esterno campano, che ha partecipato la scorsa stagione al raduno del Centro-Nord e al Torneo di Natale con l’Under 15 di Patrizia Panico.

All’arrivo al CPO di Tirrenia, nella serata di mercoledì, tutti i giocatori verranno sottoposti a tampone molecolare: dal 10 al 14, i convocati svolgeranno una doppia seduta di allenamento, mentre martedì 15 scenderanno in campo solo la mattina prima del rientro nelle rispettive sedi.

Italia Under 16: i convocati di Corradi per lo stage a Tirrenia

Portieri: Bianchi Mattia (Atalanta), Magro Federico (Lazio), Raimondi Paolo (Inter), Turi Claudio (Napoli);

Difensori: Aidoo Mike (Chievo Verona), Casali Michele (Milan), Chiarodia Fabio (Werder Bremen), Domanico Saverio (Juventus), Elia Mirko (Fiorentina), Parlato Claudio (Sassuolo), Malaspina Mattia (Milan), Meloni Michele (Atalanta), Milani Alessandro (Lazio), Piantedosi Alessio (Milan), Saiani Filippo (Spal), Serra Nicolò (Torino), Stabile Giacomo (Inter), Stante Francesco (Inter);

Centrocampisti: Ciammaglichella Aaron (Torino), Coati Andrea (Atalanta), Crasta Mario (Empoli), Di Maggio Luca (Inter), Giubrone Mario (Lazio), Lipani Luca (Genoa), Marazzotti Fabrizio (Roma), Nazzaro Marco (Lazio), Nuamah Amoko Patrick (Brescia), Onofrietti Vincenzo (Borussia Dortmund), Parravicini Fabio (Spal), Ricordi Tommaso (Inter), Troise Antonio (Lazio);

Attaccanti: Anghelè Lorenzo (Juventus), Benedetti Emanuele (Milan), Bolzan Alessandro (Roma), Carboni Valentin (Inter), Esposito Francesco Pio (Internazionale), Leonardi Simone (Sampdoria), Leone Kevin (Sampdoria), Marconi Giacomo (Parmacalcio 1913), Martins Kevin (Inter), Mazzone Matteo (Wolfsburg), Owusu Enoch (Inter), Pafundi Simone (Udinese).