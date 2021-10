Italia Under 17, ci sono Bruno e Parlato per il raduno di preparazione al primo turno degli Europei

Bernardo Corradi, CT dell’Italia Under 17, ha convocato 26 giocatori per il raduno di preparazione alla prima fase di qualificazione per gli Europei in Israele a maggio 2022. Nella lista figurano anche due giocatori del Sassuolo: si tratta del terzino Claudio Parlato e del trequartista Kevin Bruno, in forza all’Under 17 di Pensalfini. Entrambi i ragazzi, classe 2005, non sono nuovi alla Nazionale, essendo già stati convocati per alcune amichevoli negli scorsi mesi.

Il raduno si terrà al CPO di Tirrenia da lunedì 18 a domenica 24 ottobre, data in cui il CT Corradi sceglierà la lista definitiva dei 20 convocati che partiranno il giorno seguente alla volta di Belfast, sede delle partite del Gruppo 12 di qualificazione contro Irlanda del Nord, Albania e Scozia. Bruno e Parlato raggiungeranno la Toscana subito dopo la trasferta contro lo Spezia di questa domenica e proveranno a guadagnare un posto nei 20.

Italia Under 17: i 26 convocati per il raduno pre-fase di qualificazione agli Europei

Portieri: Federico Magro (Lazio), Edoardo Motta (Alessandria), Paolo Raimondi (Inter);

Difensori: Davide Bosia (Genoa), Fabio Chiarodia (Werder Bremen), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Calixte Mane (Sampdoria), Alessandro Milani (Lazio), Claudio Parlato (Sassuolo), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino);

Centrocampisti: Kevin Bruno (Sassuolo), Aaron Ciammaglichella (Torino), Marco Delle Monache (Pescara), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Antonio Troise (Lazio);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Giacomo Marconi (Parma), Enoch Owusu (Inter), Francesco Presta (Fiorentina), Alessio Vacca (Juventus).

