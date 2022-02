Italia Under 16: convocato Luca Lattanzi per il Torneo dei Gironi

C’è anche un po’ di Sassuolo nella lista dei convocati del CT della Nazionale Under 16, Daniele Zoratto, per il Torneo dei Gironi, in programma a Novarello dal 25 al 27 febbraio prossimi. In lista figura anche Luca Lattanzi, centravanti del Sassuolo di mister Baiocchi: l’attaccante di Alba Adriatica era stato chiamato anche ad agosto per il primo raduno stagionale, sempre a Novarello, ma non riuscì a rispondere alla convocazione. A Novarello si terrà una partita venerdì, una sabato (entrambe a porte chiuse) e una la domenica, quest’ultima aperta ad un genitore per ragazzo e ad un rappresentante per società. Complimenti Luca per la convocazione in Nazionale!

Italia Under 16: 39 convocati per il Torneo dei Gironi

Portieri: Leonardo Consiglio (Genoa), Omar Rugginenti (Milan); Maycol Barreras Tejada (Vicenza);

Difensori: Emanuele Bassi (Cremonese), Elia Caneva (Hellas Verona), Jean Castegnaro (Inter), Alessio Chiesa (Inter), Raffaele Cuomo (Fiorentina), De Davide Battisti (Hellas Verona), Desole Fabio (Torino), Marco Muratore (Torino)*, Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Christian Sardo (Torino), Endris Scaramelli (Udinese), Mohamed Soldà (Bologna), Andrea Zilio (Bologna);

Centrocampisti: Mattia Arrigoni (Atalanta), Adam Boufandar (Juventus), Mattia Bozza (Udinese), Alphadjo Cissè (Hellas Verona), Francesco Crapisto (Juventus), Lapo Deli (Fiorentina), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Daniel Fois (Iinter), Valerio Gelli (Lazio), Carlo Ghidini (Brescia), Alessandro Pavanati (Hellas Verona), Lorenzo Riccio (Atalanta), Massimiliano Silvestri (Inter), Jacopo Surricchio (Roma);

Attaccanti: Gabriel Ambrogio (Crotone), Riccardo Braschi (Fiorentina), Ismael Konate (Cagliari), Luca Lattanzi (Sassuolo), Luca Martinazzi (Milan), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Federico Serra (Lazio), Diego Sia (Milan).

* sostituito per indisponibilità da Alessandro Ventre (Juventus)

Segui CS anche su Instagram!