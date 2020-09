Il Tabellino di Sassuolo-Cagliari 1-1, Simeone e Bourabia

La sfida tra Sassuolo e Cagliari termina con il risultato di 1-1, si decide tutto nell’ultimo quarto d’ora di gioco, al 76′ Simeone port ain vantaggio i rossoblù con un colpo di testa, il pareggio dei neroverdi arriva al 86′ con una splendida punizione di Bourabia. prima giornata di campionato, primo punto conquistato dal Sassuolo. Guarda le pagelle di Sassuolo-Cagliari 1-1.

Rivivi la partita attraverso i momenti più salienti con la nostra cronaca (qui).

Il Tabellino di Sassuolo-Cagliari 1-1

SASSUOLO-CAGLIARI 1-1

Marcatori: 77′ Simeone (C), 87′ Bourabia (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (75′ Muldur), Chiriches, Ferrari, Rogerio (61′ Kyriakopoulos), Obiang (61′ Bourabia), Locatelli, Berardi, Djuricic (90’+5 Ayhan), Haraslin (61′ Defrel), Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Marlon, Ayhan, Ricci, Traore, Ghion. Allenatore: Roberto De Zerbi

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan (46′ Pisacane), Lykogiannis; Caligara (62′ Zappa), Marin (76′ Oliva), Rog (76′ Sottil); Nandez, Simeone, Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Tripaldelli, Pinna, Carboni, Pajac, Ladinetti, Pavoletti. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli

Ammoniti: 7′ Faragò (C), 16′ Nandez (C), 50′ Rog (C), 59′ Chiriches (S),