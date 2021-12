Il Sassuolo Under 15 all’inglese sul Pisa: 2-0 firmato Amendola-Goulart

Convincente vittoria del Sassuolo Under 15, che torna dalla trasferta di Pisa con tre punti d’oro. I 2007 di mister Gilioli segnano un gol per tempo: avanti subito con un gol di Amendola al 3′, il Sassuolo ha poi arrotondato a metà ripresa con il sigillo di Yago Goulart, alla prima rete in neroverde. L’Under 15 torna dunque dalla Toscana con una vittoria, a differenza delle due sconfitte delle scorse settimane contro Empoli e Fiorentina, le due squadre che stanno comandando il girone. Domenica prossima è in programma la sfida contro il Parma, ultima partita ufficiale del 2021.

Questo il commento di mister Cris Gilioli in esclusiva ai microfoni di Canale Sassuolo: “Siamo stati molto bravi perché ci siamo adattati subito al campo, abbiamo avuto un approccio ottimo alla gara e infatti siamo stati premiati con un gol dopo tre minuti. Il Pisa non ci ha quasi mai impensierito nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno avuto delle occasioni, anche a causa di errori nostri, dei dettagli. La partita era difficile in un campo in erba, fangoso e stretto: non siamo stati belli come al solito ma siamo stati concreti, potevamo chiuderla prima ma i ragazzi sono stati bravissimi, anche quelli che sono subentrati, c’era da sporcarsi la maglia e lo abbiamo fatto”.

Tabellino Pisa-Sassuolo Under 15

PISA-SASSUOLO 0-2

Reti: 3′ Amendola, 53′ Goulart.

PISA: Maccheroni, Gabbriellini, Morandi, Casarosa, Gaffarelli (46′ Bartoli), Acquas (55′ Micchi), Fiaschi (55′ Boggi), Fabbri, Rosselli (55′ Massaro), Giotti, Vivace.

A disposizione: Bennardi, Bacciardi, Celestre, Gronchi, Silvestri.

Allenatore: Fabrizio Nuti.

SASSUOLO: Mantini, Campani, Gentile, Longano (59′ Penta), Sibilano (46′ Truglia), Vezzosi (C), Amendola (59′ Pirruccio), Goulart (66′ Petito), Chiricallo (59′ Ardizzone), Mussini, Trolese (46′ Lauricella).

A disposizione: Del Rio, Appiah, Belicchi.

Allenatore: Cris Gilioli.

Arbitro: Sig. Bertolini di Livorno.

Assistenti: Sig. Ceccarelli di Livorno e Sig. Testi di Livorno.

Ammoniti: 4′ Morandi (P), 16′ Fabbri (P), 23′ Sibilano (S), 26′ Goulart (S)

Espulsi:

Note: