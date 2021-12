Benvenuti sulla diretta di Spezia-Sassuolo, gara valida per la 16^ giornata di Serie A in programma oggi, domenica 5 dicembre, alle ore 15:00 presso Stadio Alberto Picco di La Spezia. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro lo Spezia su questa pagina. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Spezia-Sassuolo

2-0

65′ SASSUOLO GOLLLLL Rete di Raspadori ben servito da Maxime Lopez.

63′ Il Sassuolo che appare come con poche idee in mezzo al campo per trovare la superiorità. Ben schierata la difesa avversaria.

61′ Corner per il Sassuolo ben calciato. La sfera viene colpita di testa e termina alta di poco.

60′ Punizione per lo Spezia non sfruttata. La difesa neroverde spazza via.

56′ Prova Raspadori che è bene entrato in partita, ma il suo tiro viene sporcato.

55′ Rete di Scamacca che viene annullata per posizione di fuorigioco. A dire il vero il guardialinee aveva già da molto la bandierina alzata, non si può neanche parlare di gol annullato.

54′ Lo Spezia che ora gioca in scioltezza. Sassuolo in difficoltà.

53′ Lopez serve bene Raspadori che va al tiro, palla a lato di nulla.

51′ Prova lo Spezia, ma Ayhan fa guardia. Pallone interessante poi a Raspadori che non riesce a trovare una possibilità er essere pericoloso.

47′ La gara è ancora lunga, il Sassuolo ha subito due reti per due orrori difensivi. Prova Defrel, ma il suo cross non impensierisce.

47′ Doccia gelata, rete dello Spezia. Altra dormita colossale della difesa, per provare ad evitare un corner la sfera viene consegnata agli attaccanti Liguri. Gyasi come un falco la butta dentro. 2-0

46′ Doppio cambio Sassuolo, fuori Muldur ed Henrique dentro Toljan e Raspadori.

46′ Al via il secondo tempo.

16:08 Squadre in campo perla ripresa

FINE PRIMO TEMPO. IL Sassuolo è sotto nel risultato. 1-0 al Picco di La Spezia. Neroverdi che possono recriminare per le due traverse colpite. C’è ancora tutto un tempo da giocare!

47′ Fallo in attacco per il Sassuolo e con questo si chiuderà il primo tempo.

45′ Manaj al tiro. Palla alta.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Ammonito Frattesi. Punizione pericolosa per lo Spezia.

42′ Cross di Kyriakopoulos, ma nessuno ci può arrivare.

41′ Tantissime proteste da parte del pubblico di casa nel confronti dell’arbitro che proseguono bene o male da inizio gara.

40′ Defrel dalla distanza, palla fuori.

40′ Ci prova Maggiore, Consigli sicuro in presa.

39′ Manaj ancora pericoloso, mette a sedere Lopez ed arriva al tiro. La sua conclusione viene sporcata.

37′ Prova Scamacca dalla distanza. Tiro debole e senza alcuna pretesa.

36′ Ancora Spezia in avanti con Reca che stava per fare lo stesso intervento visto in occasione del vantaggio Ligure.

34′ GOL DELLO SPEZIA. Ayhan devia male un pallone, arriva un attaccante dello Spezia che serve in maniera meravigliosa Manaj. E’ 1-0 Per lo Spezia.

30′ Buon lavoro di Matheus Henrique che lavora su una palla che sembrava persa. Sugli sviluppi palla a Scamacca che colpisce la seconda traversa del giorno.

27′ Punizione ben calciata da Berardi. Provedel si rifugia in corner. Sugli sviluppi il Sassuolo perde la possibilità di attaccare, la difesa respinge.

25′ Corner mal calciato. Riparte Berardi in contropiede che viene steso da Sala. Terzo cartellino giallo ad un giocatore Ligure. Nel frattempo era rimasto a terra un calciatore dello Spezia che, però, si è rialzato.

24′ Rimpallo favorevole per lo Spezia che porta Nzola al tiro. Consigli si rifugia in corner.

20′ Reca recupera un buon pallone e fa scorrere in mezzo all’area un pallone pericoloso. Nessuno è presente per il tap-in

18′ La rete annullata ha fatto prendere fiducia agli uomini di Motta.

16′ Check VAR in corso e tutto confermato. Fuorigioco.

15′ Spezia al Gol, ma l’azione era già bloccata dal guardalinee per un chiaro fuorigioco.

15′ Sulla battuta è attento Provedel.

13′ Punizione Sassuolo all’altezza della bandierina del corner.

12′ Fitta e prolungata trama di passaggi. Il Sassuolo cerca il giusto punto dove pungere

10′ Defrel serve benissimo Berardi che da una buona punizione calcia alto. Occasione sprecata.

8′ Berardi al tiro, sulla ribattuta parte il contropiede per lo Spezia, ma Ferrari è attento a bloccare tutto.

6′ Troppo discussioni e clima teso in campo. L’arbitro interrompe un attimo il gioco per avvisare i calciatori di interrompere questo atteggiamento.

5′ La trama di gioco è chiara dopo cinque minuti. I neroverdi fanno il gioco, lo Spezia aspetta per ripartire.

4′ Ammonito Maggiore per questo fallo.

3′ Fallo su Ayhan, clima teso in campo

2′ Batte Berardi, dopo una deviazione la palla si stampa sulla traversa! Sassuolo vicinissimo al vantaggio.

1′ Check del VAR per possibile rigore, ma alla fine confermata la punizione dal limite. Ammonito Reca.

1′ Subito punizione dal limite interessante dal limite. Fallo su Frattesi.

1′ Il Sassuolo muove il primo pallone

Ore 15:02 VIA INIZIA LA GARA

Ore 15:00 Spezia in campo con la divisa bianca, pantaloncini e calzettoni neri. Sassuolo in casacca blu!

Ore 14:59 Squadre in campo, risuona l’inno della Serie A.

Ore 14:55 Un bel clima allo stadio, quasi sold out. Impianto piccolo, ma che fa il suo bel colpo d’occhio.

Ore 14:54 Lo speaker annuncia le formazioni ufficiali.

Ore 14:47 Le squadre tornano negli spogliatoi! Manca veramente poco

Ore 14:37 con gioia segnaliamo la presenza di un nutrito numero di tifosi Sassolesi giunti a La Spezia!

Ore 14.25 Ecco le formazioni ufficiali! Ancora 4-3-3 per i neroverdi! Matheus Henrique dal primo minuto.

Ore 14:19 Squadre in campo per il riscaldamento.

Canale Sassuolo è in diretta dallo stadio Picco di La Spezia. Bella giornata oggi in Liguria, cielo sereno e temperatura gradevole. Il massimo per una partita di calcio.

Formazioni ufficiali Spezia-Sassuolo

SPEZIA: (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Sala, Maggiore; Manaj, Nzola, Gyasi.

SASSUOLO: (4-3-3) Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique ; Berardi, Scamacca, Defrel

L’arbitro di Spezia-Sassuolo

Sarà il Sig. Fabio Maresca, della sezione AIA di Napoli, l’arbitro di Spezia-Sassuolo, gara in programma domenica 5 dicembre allo Stadio Picco di La Spezia e valevole per la 16esima giornata di Serie A. A coadiuvarlo ci saranno il Sig. Andrea Zingarelli di Siena e la Sig.ra Francesca Di Monte di Chieti. Il IV uomo sarà il Sig. Matteo Marcenaro di Genova. Al VAR ci sarà il Sig. Luca Banti di Livorno, coadiuvato dal Sig. Domenico Rocca di Catanzaro.

I precedenti tra Spezia e Sassuolo

Spezia-Sassuolo si è giocata in un totale di 6 precedenti tra serie B e Coppa Italia. Cinque volte l’ha spuntata il Sassuolo, una sola volta lo Spezia. I neroverdi, comunque, hanno sempre segnato almeno un gol contro i liguri.

In casa Spezia, si sono disputate solo due partite, di cui una sola al Picco (l’altra al Manuzzi di Cesena). In entrambe le occasioni ha vinto il Sassuolo. Questa sarà la prima Spezia-Sassuolo giocata dai liguri nel proprio stadio di casa in Serie A.

L’ultimo Spezia-Sassuolo si è giocato appunto a Cesena il 27 settembre 2020, e si è chiuso con il risultato di 1-4 per i neroverdi guidati da Roberto De Zerbi.

Il primo gol fu marcato da Filip Djuricic, raggiunto dal temporaneo pareggio di Galabinov. Poi il Sassuolo ha dilagato con le reti di Berardi, Defrel e Ciccio Caputo. Ecco gli highlights di quella sfida:

Spezia-Sassuolo in tv

Spezia-Sassuolo, live dal Picco, sarà trasmessa in tv esclusiva da DAZN. La sfida sarà visibile anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar. La gara sarà visibile anche all’interno del programma Diretta Gol in contemporanea con Venezia-Hellas Verona.

La telecronaca della sfida è affidata ad Andrea Calogero, con l’ex centrocampista Alessandro Budel, nel ruolo di commentatore tecnico.