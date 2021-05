Il Consiglio di Lega approva l’aumento da 16 a 18 squadre nel Primavera 1: Sassuolo salvo

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato della riforma del Campionato Primavera 1 presentata in Consiglio Federale dalle società, in particolare dalla Lazio di Lotito e dal Torino di Cairo. Nella giornata di ieri, il Consiglio di Lega si è espresso positivamente sulla riforma, che prevede l’aumento del numero di squadre dalle attuali 16 a 18: saranno dunque solo due le squadre retrocesse in Primavera 2 questa stagione, a fronte di quattro promozioni. Con l’ufficialità di questa riforma, il Sassuolo Primavera di mister Bigica è matematicamente salvo: sono già due infatti le squadre che non possono in alcun modo riprendere i neroverdi, ovvero Ascoli e Torino.

