VIDEO: gli highlights di Lazio-Sassuolo 2-1

Lazio-Sassuolo è finita sul risultato di 2-1: i biancocelesti si sono imposti sia dal punto di vista del gioco che grazie alle reti di Lazzari e Milinkovic-Savic, inutile il gol di Traorè al 94′ ma andiamo a vedere gli highlights della gara.

I padroni di casa si portano in vantaggio al 17′: Kyriakopoulos scivola e non riesce a ricevere un passaggio impreciso di Ferrari. Lazzari lo anticipa in corsa e sgroppa fino alla lunetta, facendo partire un sinistro che buca Consigli. Quattro minuti dopo Marusic tira di destro a rientrare dal centro dell’area di rigore dopo un passaggio di tacco di Immobile ma Consigli ci mette il pugno ed evita il raddoppio.

Leggi anche > UNA PARTITA DAI PEZZI MANCANTI, UNA SCONFITTA MERITATA

Al 40′ Felipe Anderson supera ancora Kyriakopoulos dopo l’ennesima scivolata e, accentratosi, colpisce in porta. Consigli la chiude. Sul rovesciamento di fronte è il greco che salta Lazzari in area di rigore e arriva al tiro, deviato in angolo dalla mano di Strakosha.

Al 42′ è Davide Frattesi a colpire il palo: servito da Traorè, il centrocampista prende il legno destro colpendo di testa. Sulla respinta, Traorè arriva al tiro ma Strakosha para in tuffo.

La Lazio raddoppia subito nella ripresa: al 51′ è Milinkovic-Savic che la mette dentro con un velo sugli sviluppi di un calcio di punizione scodellato in area per lui.

Solo al minuto numero 94 arriva il gol del Sassuolo: Traorè segna a due passi da Strakosha dopo un colpo di testa di Samele che gli fa da assist.

Gli highlights di Lazio-Sassuolo 2-1: